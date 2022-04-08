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Россия потеряла еще один самолет: истребитель МиГ-31 разбился в Ленинградской области
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Истребитель МиГ-31 разбился в Ленинградской области РФ.
Об этом сообщили в пятницу днем российские военные, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
Они отметили, что экипаж разбившегося самолета катапультировался, за ним вылетели спасательные вертолеты.
По данным российских военных, причиной аварии могла стать техническая неисправность.
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+23 Dust
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Парашют у летуна хоть раскрылся?
В верхней части организма под названием голова раскрылось отверстие которым они едят, а в нижней части, в самой их любимой, что-то сжалось.
Якщо залишилося на чому розтин робити.
Хіба що прикопати десь без галасу. ))
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