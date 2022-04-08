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Россия потеряла еще один самолет: истребитель МиГ-31 разбился в Ленинградской области

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

миг

Истребитель МиГ-31 разбился в Ленинградской области РФ.

Об этом сообщили в пятницу днем российские военные, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Они отметили, что экипаж разбившегося самолета катапультировался, за ним вылетели спасательные вертолеты.

По данным российских военных, причиной аварии могла стать техническая неисправность.

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Топ комментарии
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ЗСУ утримались від коментарів
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ПІШОВ СИМВОЛІЗМ ПО ЖИРІКУ!
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хотели "кинджал" запустить ?
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хотели "кинджал" запустить ?
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Друг другу
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ПІШОВ СИМВОЛІЗМ ПО ЖИРІКУ!
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Призрак?
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ЗСУ утримались від коментарів
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Ні, тут, швидше, польські чи литовські друзі...
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08.04.2022 15:03 Ответить
До Петербургу естонці ближче. Я там був (у Таллінні, 1983-85), я знаю.
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08.04.2022 15:13 Ответить
Не хвилюйся, за кожним кацапом прийде свій привид
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08.04.2022 15:36 Ответить
КАЦАПСКАЯ МЕРЗОСТЬ БУДЕТ СМЕТЕНА С ЛИЦА ЗЕМЛИ !!
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08.04.2022 14:44 Ответить
Красівоє
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08.04.2022 14:45 Ответить
Финская кукушка однако..
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08.04.2022 14:48 Ответить
Відмовився летіти на фронт.
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08.04.2022 14:53 Ответить
Кстати многие русские военные говорят мы нехотим воевать, мы против войны. Вот идеальный выход - катапультируетесь и говорите что техническая неисправность...
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08.04.2022 14:56 Ответить
бывает..., надеюсь и дальше будет...
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08.04.2022 15:00 Ответить
а могли бы сесть в Шяуляе, и продать за миллион денег.
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08.04.2022 15:06 Ответить
Приятно
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08.04.2022 15:06 Ответить
Во, пля, даже до "фронта" не долетел...
Парашют у летуна хоть раскрылся?
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08.04.2022 15:15 Ответить
Что-то у летуна раскрылось: то ли парашют, то ли не парашют...
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08.04.2022 15:41 Ответить
Я вот тоже так думаю.
В верхней части организма под названием голова раскрылось отверстие которым они едят, а в нижней части, в самой их любимой, что-то сжалось.
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08.04.2022 15:57 Ответить
Ну, то лише розтин покаже: чи розкрилось щось у нижній організму частині, чи навпаки - стислося...
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08.04.2022 21:20 Ответить

Якщо залишилося на чому розтин робити.
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08.04.2022 21:29 Ответить
А якщо не лишилося - теж не біда: зібрати тово всьо до півлітрової баночки, та й по всьому.
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08.04.2022 21:33 Ответить
А навіщо? Воно навіть замість корму для тварин не піде, вони їсти таке гидуватимуть.
Хіба що прикопати десь без галасу. ))
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08.04.2022 21:38 Ответить
В якості альтернативного варіанту можна запропонувати використання вмісту баночки для викорму опаришів риболовам. Хоча тихенько прикопати - цілком нормальний варіант.
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08.04.2022 22:24 Ответить
Для викорму опариша найбільш вдалий варіант. І опаришам добре, і собі від риболовлі користь та задоволенням. ))
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08.04.2022 23:17 Ответить
Самолет сказал - идите накуй )))
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08.04.2022 15:31 Ответить
Увага! Диванним військам. Баним підлого і лицемірного пропогандиста шарія. Переходим на канал за посиланням https://www.youtube.com/user/SuperSharij/about

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Дальше в вікні вставляємо цей текст - Ради финансовой выгоды автор систематически создает контент, который вредит сообществу YouTube и содержит призывы к враждебному отношению к єтническим украинцам.
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08.04.2022 15:37 Ответить
Vot eta pravilno , nafiga na smertj letetj , kak padnalsa tak srazu ab asfalt ...
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08.04.2022 15:39 Ответить
Вот бы по одному каждый день. Можно и по два
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08.04.2022 15:41 Ответить
Спецназ боевых гусей в действии...
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08.04.2022 15:42 Ответить
мало.... хотим еще!
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08.04.2022 15:46 Ответить
Это хорошо. Нам экономия боеприпасов.
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08.04.2022 16:12 Ответить
жаль, что только один... угрёбки кацапы пищали, что это аналог СР-71...
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08.04.2022 16:51 Ответить
Навчають жовтоносиків!
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08.04.2022 18:30 Ответить
А де Єнот?
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08.04.2022 21:17 Ответить
Ха-ха-ха! Яке прикре самогубство!
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08.04.2022 23:08 Ответить
 
 