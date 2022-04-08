Россия потеряла еще один самолет: истребитель МиГ-31 разбился в Ленинградской области

Истребитель МиГ-31 разбился в Ленинградской области РФ.

Об этом сообщили в пятницу днем российские военные, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Они отметили, что экипаж разбившегося самолета катапультировался, за ним вылетели спасательные вертолеты.

По данным российских военных, причиной аварии могла стать техническая неисправность.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Рассыпался по всему полю. Парашют пилота в чехле - даже не раскрылся. Бесславный конец", - место падения сбитого над Бородянкой российского Су-34. ВИДЕО