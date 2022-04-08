Росія втратила ще один літак: винищувач МіГ-31 розбився в Ленінградській області

Винищувач МіГ-31 розбився в Ленінградській області РФ.

Про це повідомили в п'ятницю вдень російські військові, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Вони зазначили, що екіпаж літака, що розбився, катапультувався, по нього вилетіли рятувальні вертольоти.

За даними російських військових, причиною аварії могла стати технічна несправність.

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