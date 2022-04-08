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Росія втратила ще один літак: винищувач МіГ-31 розбився в Ленінградській області
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Винищувач МіГ-31 розбився в Ленінградській області РФ.
Про це повідомили в п'ятницю вдень російські військові, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
Вони зазначили, що екіпаж літака, що розбився, катапультувався, по нього вилетіли рятувальні вертольоти.
За даними російських військових, причиною аварії могла стати технічна несправність.
Топ коментарі
+23 Dust
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+16 Taya Olada
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+15 botoks
показати весь коментар08.04.2022 14:43
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Парашют у летуна хоть раскрылся?
В верхней части организма под названием голова раскрылось отверстие которым они едят, а в нижней части, в самой их любимой, что-то сжалось.
Якщо залишилося на чому розтин робити.
Хіба що прикопати десь без галасу. ))
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