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Росія втратила ще один літак: винищувач МіГ-31 розбився в Ленінградській області

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миг

Винищувач МіГ-31 розбився в Ленінградській області РФ.

Про це повідомили в п'ятницю вдень російські військові, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Вони зазначили, що екіпаж літака, що розбився, катапультувався, по нього вилетіли рятувальні вертольоти.

За даними російських військових, причиною аварії могла стати технічна несправність.

Читайте також: "Розсипався по всьому полю. Парашут пілота в чохлі - навіть не розкрився. Безславний кінець", - місце падіння збитого над Бородянкою російського Су-34. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+23
ЗСУ утримались від коментарів
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08.04.2022 14:48
+16
ПІШОВ СИМВОЛІЗМ ПО ЖИРІКУ!
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08.04.2022 14:44
+15
хотели "кинджал" запустить ?
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08.04.2022 14:43
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хотели "кинджал" запустить ?
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08.04.2022 14:43 Відповісти
Друг другу
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08.04.2022 20:47 Відповісти
ПІШОВ СИМВОЛІЗМ ПО ЖИРІКУ!
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08.04.2022 14:44 Відповісти
Призрак?
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08.04.2022 14:44 Відповісти
ЗСУ утримались від коментарів
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08.04.2022 14:48 Відповісти
Ні, тут, швидше, польські чи литовські друзі...
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08.04.2022 15:03 Відповісти
До Петербургу естонці ближче. Я там був (у Таллінні, 1983-85), я знаю.
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08.04.2022 15:13 Відповісти
Не хвилюйся, за кожним кацапом прийде свій привид
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08.04.2022 15:36 Відповісти
КАЦАПСКАЯ МЕРЗОСТЬ БУДЕТ СМЕТЕНА С ЛИЦА ЗЕМЛИ !!
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08.04.2022 14:44 Відповісти
Красівоє
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08.04.2022 14:45 Відповісти
Финская кукушка однако..
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08.04.2022 14:48 Відповісти
Відмовився летіти на фронт.
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08.04.2022 14:53 Відповісти
Кстати многие русские военные говорят мы нехотим воевать, мы против войны. Вот идеальный выход - катапультируетесь и говорите что техническая неисправность...
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08.04.2022 14:56 Відповісти
бывает..., надеюсь и дальше будет...
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08.04.2022 15:00 Відповісти
а могли бы сесть в Шяуляе, и продать за миллион денег.
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08.04.2022 15:06 Відповісти
Приятно
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08.04.2022 15:06 Відповісти
Во, пля, даже до "фронта" не долетел...
Парашют у летуна хоть раскрылся?
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08.04.2022 15:15 Відповісти
Что-то у летуна раскрылось: то ли парашют, то ли не парашют...
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08.04.2022 15:41 Відповісти
Я вот тоже так думаю.
В верхней части организма под названием голова раскрылось отверстие которым они едят, а в нижней части, в самой их любимой, что-то сжалось.
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08.04.2022 15:57 Відповісти
Ну, то лише розтин покаже: чи розкрилось щось у нижній організму частині, чи навпаки - стислося...
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08.04.2022 21:20 Відповісти

Якщо залишилося на чому розтин робити.
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08.04.2022 21:29 Відповісти
А якщо не лишилося - теж не біда: зібрати тово всьо до півлітрової баночки, та й по всьому.
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08.04.2022 21:33 Відповісти
А навіщо? Воно навіть замість корму для тварин не піде, вони їсти таке гидуватимуть.
Хіба що прикопати десь без галасу. ))
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08.04.2022 21:38 Відповісти
В якості альтернативного варіанту можна запропонувати використання вмісту баночки для викорму опаришів риболовам. Хоча тихенько прикопати - цілком нормальний варіант.
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08.04.2022 22:24 Відповісти
Для викорму опариша найбільш вдалий варіант. І опаришам добре, і собі від риболовлі користь та задоволенням. ))
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08.04.2022 23:17 Відповісти
Самолет сказал - идите накуй )))
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08.04.2022 15:31 Відповісти
Увага! Диванним військам. Баним підлого і лицемірного пропогандиста шарія. Переходим на канал за посиланням https://www.youtube.com/user/SuperSharij/about

Далі нажимаєм на прапор







вибираєм галочкою максимальну кількість відео

Дальше в вікні вставляємо цей текст - Ради финансовой выгоды автор систематически создает контент, который вредит сообществу YouTube и содержит призывы к враждебному отношению к єтническим украинцам.
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08.04.2022 15:37 Відповісти
Vot eta pravilno , nafiga na smertj letetj , kak padnalsa tak srazu ab asfalt ...
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08.04.2022 15:39 Відповісти
Вот бы по одному каждый день. Можно и по два
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08.04.2022 15:41 Відповісти
Спецназ боевых гусей в действии...
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08.04.2022 15:42 Відповісти
мало.... хотим еще!
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08.04.2022 15:46 Відповісти
Это хорошо. Нам экономия боеприпасов.
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08.04.2022 16:12 Відповісти
жаль, что только один... угрёбки кацапы пищали, что это аналог СР-71...
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08.04.2022 16:51 Відповісти
Навчають жовтоносиків!
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08.04.2022 18:30 Відповісти
А де Єнот?
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08.04.2022 21:17 Відповісти
Ха-ха-ха! Яке прикре самогубство!
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08.04.2022 23:08 Відповісти
 
 