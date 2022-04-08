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Європа повинна відіграти основну роль у післявоєнному відновлені української енергетики, – Копач

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

бородянка

Європейський Союз повинен відіграти основну роль у післявоєнному відновленні України, зокрема її енергетичної інфраструктури.

Про це заявив колишній директор секретаріату європейського Енергетичного співтовариства Янез Копач в публікації для американського аналітичного центру Atlantic Council, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Російське вторгнення в Україну триває вже другий місяць, і не видно кінця з того, що вже широко визнано найбільшим європейським конфліктом з часів Другої світової війни. Проте важливо, щоб Європейський Союз уже почав готуватися до своєї ролі ключового інституційного прихильника повоєнного відновлення України", - заявив Копач.

За його словами, відновлення України вимагає комплексного підходу, який виходить далеко за рамки фінансування відновлення зруйнованої інфраструктури та зруйнованих міст України.

"Фінансування відновлення України – моральний обов'язок Заходу. Українці борються за свою свободу, а також за наші цінності та нашу безпеку. Крім того, багато європейських країн заробили багато грошей, ведучи справи з Росією, і не бажають розривати свої зв'язки з Москвою, незважаючи на ескалацію агресії путінського режиму щодо України в роки, що передували нинішньому вторгненню. Підтримка повоєнної України є логічною платою за це раннє співробітництво Кремля", - наголосив Копач.

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Копач вважає, що існуючий в Україні Фонд енергоефективності може зіграти велику роль в створенні правильної інституційної основи для післявоєнного відновлення України енергетичного сектору.

Автор: Володимир Янченко
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Так, і Штати. А не беня із посіпаками. Першочергове завдання Європи - пояснити Зеленському ще раз, що не варто переслідувати опозицію, не варто красти бюджетні кошти, не варто створювати тут мінімокшандію с ЗЕполеоном на чолі.
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08.04.2022 18:24 Відповісти
Тут головне: "...створення правильної інституційної основи..."
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08.04.2022 19:20 Відповісти
 
 