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Росія висилає 45 польських дипломатів
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Росія поінформувала посла Польщі у РФ Кшиштофа Краєвського про висилку з країни 45 польських дипломатів.
Цю інформацію підтвердив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"45 польських дипломатів і консульських працівників видалено з Росії",- заявив Ясіна.
Раніше стало відомо, що до МЗС РФ в п’ятницю було викликано польського посла Краєвського. Як очікувалося, йому мали повідомити про застосування до Польщі дзеркальних кроків у світлі видалення нещодавно з Польщі 45 російських дипломатів.
Нагадаємо, 23 березня Польща прийняла рішення про видалення з країни 45 російських дипломатів.
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