УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16110 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
3 652 9
Польща (5195) росія (47340) дипломати (530)

Росія висилає 45 польських дипломатів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

польша,польща

Росія поінформувала посла Польщі у РФ Кшиштофа Краєвського про висилку з країни 45 польських дипломатів.

Цю інформацію підтвердив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"45 польських дипломатів і консульських працівників видалено з Росії",- заявив Ясіна.

Раніше стало відомо, що до МЗС РФ в п’ятницю було викликано польського посла Краєвського. Як очікувалося, йому мали повідомити про застосування до Польщі дзеркальних кроків у світлі видалення нещодавно з Польщі 45 російських дипломатів.

Нагадаємо, 23 березня Польща прийняла рішення про видалення з країни 45 російських дипломатів.

Читайте: Польща вимагає зупинити членство РФ у міжнародних організаціях через геноцид в Україні

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Страшная трагедия человечества: ядерное оружие оказалось в руках дегенератов...
показати весь коментар
08.04.2022 18:32 Відповісти
А з иншого боку -- в імпотентів.
показати весь коментар
08.04.2022 18:58 Відповісти
БЛИН, поляки рады вернуться из ссылки
показати весь коментар
08.04.2022 18:37 Відповісти
трагедия для поляков - теперь щец не поедят наваристых
показати весь коментар
08.04.2022 18:38 Відповісти
"Общего борща", согласно Захаровой.
показати весь коментар
08.04.2022 18:50 Відповісти
Польша в агонії
показати весь коментар
08.04.2022 18:39 Відповісти
Як їм після цього жити
показати весь коментар
08.04.2022 18:47 Відповісти
А шо так долго думали? Мы же их шпионов ещё на прошлой неделе выгнали
показати весь коментар
08.04.2022 18:56 Відповісти
Ну, й добре. Хлопцям хоч не смердітемо кацапнею. Хай відпочинуть.
показати весь коментар
08.04.2022 19:13 Відповісти
 
 