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РФ продовжує перекидати в Донецьку область резерви для наступу, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

война,ато,оос

За минулу добу, 7 квітня, в Луганській та Донецькій областях ЗСУ відбили 7 ворожих атак. Саме на Східному напрямку зосереджені основні зусилля наступу противника.

Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

За його словами, метою наступу є встановлення повного контролю за територіями Донецької та Луганської областей.

За даними Міноборони, у визначені райони Донецької області переміщуються російські підрозділи, які були виведені з Поліського та Сіверського операційних районів, продовжується перекидання на територію України додаткових російських резервів.

Також, як повідомив Мотузяник, 7 квітня три російські бомбардувальними Су-24М залучались до ракетно-бомбових ударів по цивільних та військових об’єктах у Донецької області.

Також читайте: Ворог готується до масованого наступу, обстріли населених пунктів на лінії розмежування на Донеччині відбуваються цілодобово, - Кириленко

"Штурмові дії на лінії зіткнення продовжуються. Основні зусилля спрямовані на захоплення населених пунктів Рубіжне, Попасна, Нижнє і Новобахмутівка, встановленні повного контролю на Маріуполем и оволодінні рубежем Вугледар-Мар’їнка", - сказав Мотузяник.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+13
Мені цікаво, "Азов" знає, що ними командує зєлєнський? і що Залужний без його команди нічого не робить???



Український гарнізон в Маріуполі відхилив ще одну, наче вже четверту за ліком, пропозицію агресора скласти зброю. МО РФ не може осягнути маріупольський феномен та пояснює це «азовськими полчищами, які сподіваються на евакуацію на вертольотах».

І ось тут - про вертольоти: західні джерела повідомляють, що насправді Повітряні сили ЗС України організували та утримують повітряний міст між Україною та Маріуполем: діючи на високих швидкостях і критично малих висотах, фактично маневруючи між деревами та будівлями (а ми ж в Африці скільки років тренувалися у миротворчих місіях!), пілоти Мі-8 доставляють **********, зокрема NLAW, їжу, воду, та евакуації поранених.

4 квітня МО РФ традиційно збрехало про збиття з ПЗРК двох Мі-8, які «намагалися евакуювати керівників батальйону «Азов», але як завжди жодних доказів не надало.
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08.04.2022 18:46
+13
"Азов" б'є влучно в ціль.
Ціль "Азову" - знищення російських окупаційних військ.
Бійцями полку в Маріуполі знищено ворожу БМП з екіпажем. російська піхота також навоювалася та прилягла довічно відпочити на одній з вулиць українського міста.
https://t.me/polkazov/4391?single
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08.04.2022 18:52
+9
Последний пук недоимперии рабов, перед развалом
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08.04.2022 18:54
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08.04.2022 18:50 Відповісти
ты не рассуждаешь логически. Ты несешь ерунду
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08.04.2022 18:54 Відповісти
Сразу же и прокололся, Ваня)) Тебя кто с бутылки снял гавкать?)
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08.04.2022 18:54 Відповісти
Ніхто нічого не рознесе, ваш максимум це вбити ще пару тисяч мирних дончан, і котла ніякого не буде.
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08.04.2022 18:56 Відповісти
Набутылочники, я вам разъясню популярно: ваша авиация уже не летает непосредственно над зоной бд, сцыкотно посл 150-и сбитых. И да, всё доставляется, будет вам битва. Только чтоб не голосили потом..
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08.04.2022 18:57 Відповісти
Ну да, добре що знищити наших 200 літаків з наявних 80 це норма, чи 1800 танків з 700.
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08.04.2022 19:01 Відповісти
Не плачь,а то не заплатят.
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08.04.2022 19:04 Відповісти
а сколько ? 3 или 4 ?
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08.04.2022 19:07 Відповісти
Цап, слишком толсто.
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08.04.2022 18:53 Відповісти
Мені цікаво, "Азов" знає, що ними командує зєлєнський? і що Залужний без його команди нічого не робить???



Український гарнізон в Маріуполі відхилив ще одну, наче вже четверту за ліком, пропозицію агресора скласти зброю. МО РФ не може осягнути маріупольський феномен та пояснює це «азовськими полчищами, які сподіваються на евакуацію на вертольотах».

І ось тут - про вертольоти: західні джерела повідомляють, що насправді Повітряні сили ЗС України організували та утримують повітряний міст між Україною та Маріуполем: діючи на високих швидкостях і критично малих висотах, фактично маневруючи між деревами та будівлями (а ми ж в Африці скільки років тренувалися у миротворчих місіях!), пілоти Мі-8 доставляють **********, зокрема NLAW, їжу, воду, та евакуації поранених.

4 квітня МО РФ традиційно збрехало про збиття з ПЗРК двох Мі-8, які «намагалися евакуювати керівників батальйону «Азов», але як завжди жодних доказів не надало.
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08.04.2022 18:46 Відповісти
ну, далеко не все так радостно
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08.04.2022 18:51 Відповісти
радости у нас сейчас нигде нет. Есть сосредоточенность и злопамятность.
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08.04.2022 19:02 Відповісти
угу
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08.04.2022 20:32 Відповісти
Один збили, наші підтвердили.
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08.04.2022 18:58 Відповісти
а где зачерпнули?
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08.04.2022 19:31 Відповісти
без цензуры на ютубканалах можно такого зачерпнуть, что даже цефтриаксон не поможет.
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08.04.2022 19:45 Відповісти
Ну він же їм дзвонив по смартфону азовцям і пропонував здатися - в цьому, на погляд клоуна, полягає функція головнокомандувача, окрім істеричних концертів у парламентах світу.

Про збиття українського Мі-8 біля Маріуполя є свідчення, у тому числі ПІБ члена екіпажу.
На малих висотах незахищений Мі-8 дуже вразливий навіть до стрілкового, і тим більша повага до вертолітників.
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08.04.2022 20:53 Відповісти
осійські окупанти ґвалтували у містах Буча та Ірпінь жінок та малолітніх дітей.

Про це заявила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

За даними омбудсмени, відомо про такі факти:

14-річна дівчинка з Бучі зґвалтована 5 чоловіками-окупантами, зараз вагітна;
11-річний хлопчик з Бучі зґвалтований на очах у мами, жінку прив'язали до стільця, щоб дивилася;
20-річна жінка з Ірпеня зґвалтування трьома окупантами відразу у всі можливі місця.

«Рівень жорстокості армії терористів та катів РФ не знає меж - зґвалтовані діти…Немає такого місця ні на землі, ні в пеклі, де рашистські злочинці зможуть сховатися від розплати!», - зазначила Денісова.

Вона наголосила, що окупанти мають понести найсуворішу відповідальність, а зґвалтування суворо заборонені статтею 27 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.

Омбудсменка звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, із закликом врахувати ці факти військових злочинів рф в Україні.
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08.04.2022 18:49 Відповісти
Як зайти ще не здохших гвалтівників? Денисова знає?
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08.04.2022 18:57 Відповісти
Лежит мокшанское чмо и думает: -"Когда меня уже перкинут в Донецкую область на×уй! За€бало!"
https://t.me/gruz_200_rus/1662
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08.04.2022 18:49 Відповісти
На фото - фугасна авіаційна бомба вагою 3 тони ФАБ-3000.
Некерована, тобто - "дурна". Вільного падіння, тобто "на кого Бог пошле".

Такими ******** Маріуполь. Конкретно - "Азовсталь".

Зверніть увагу на стан **********, котрий буде підвішений під стратегічний бомбардувальник Ту-22. ЛІтак, слід предположити, у такому самому стані. Страшно подумати про стан решти ядерної тріади РФ.

Цю країну слід повністю роззброїти, вона загрожує планеті одним своїм існуванням.
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08.04.2022 18:50 Відповісти
Ту-22? Смачний кусок для С300
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08.04.2022 19:25 Відповісти
от такого даже любой "бучок" не откажется ))
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08.04.2022 19:27 Відповісти
Чем больше убьём, тем раньше закончим.
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08.04.2022 18:52 Відповісти
не убьем а ликвидируем
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08.04.2022 21:00 Відповісти
"Азов" б'є влучно в ціль.
Ціль "Азову" - знищення російських окупаційних військ.
Бійцями полку в Маріуполі знищено ворожу БМП з екіпажем. російська піхота також навоювалася та прилягла довічно відпочити на одній з вулиць українського міста.
https://t.me/polkazov/4391?single
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08.04.2022 18:52 Відповісти
Азовців? Біля 3000.
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08.04.2022 19:00 Відповісти
Що може підтвердити цей балабол?
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08.04.2022 19:07 Відповісти
Фейк.
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08.04.2022 19:10 Відповісти
То свинопес.
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08.04.2022 19:06 Відповісти
свинопес Eugene 59a86789, кого "спасать" кадировців? *** вам у рот.
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08.04.2022 19:12 Відповісти
свинопес, к чему єти вопросы? Зайди полистай ********* гнилозубая.
https://t.me/polkazov/4391?single
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08.04.2022 19:23 Відповісти
Достатньо, щоб і на 90 день війни вбивати свинопсів.
https://twitter.com/Polk_Azov/status/1512446322959335424

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08.04.2022 19:05 Відповісти
Последний пук недоимперии рабов, перед развалом
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08.04.2022 18:54 Відповісти
заповнюємо інформаційну прогалину щодо внеску в українську перемогу ВМС ЗС України.

Україна успішно відбила всі спроби РФ висадити морськой десант. Основу вогневої міці берегової оборони ВМС становлять 152 мм гармати, РСЗВ, БПЛА та морські міни. Але дальність їх дії обмежена дальністю стрільби (до 20 км).

Здобутки морських артилеристів такі: до 3 квітня Україна вивела з ладу три російських десантних кораблі (один повністю знищений і два сильно пошкоджені), три патрульні катери класу Raptor (один з яких був пошкоджений протитанковою керованою ракетою Стугна-П 22 березня) та пошкодила один ракетний корабель ("Самум").

24 березня ЗС України завдали унікального ракетного удару, під час якого десантний корабель «Саратов» (класу «Алігатор», командир - капітан 2 рангу Владимир Храмченков, колишній командир СДК «Кіровоград» українських ВМС) затонув разом із 2000 тон військового вантажу, який він перевозив на борту. Під час цієї атаки також було пошкоджено два десантні кораблі класу Ropucha (СДК «Новочеркасск», командир - капітан 2 рангу Павлов Юрий Викторович, на момент зради був старшим помічником командира ВДК «Костянтин Ольшанський» ВМС України та СДК "Орск").
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08.04.2022 18:56 Відповісти
а чому не згадується про серйозне пошкодження адмірала ессена
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08.04.2022 19:20 Відповісти
Свинособачие чурки упорно прутся на убой.
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08.04.2022 19:03 Відповісти
Добрива під посівну.
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08.04.2022 19:04 Відповісти
ДАЙТЕ НАМ ТАКИХ ЦЯЦЬОК
M270 MLRS
https://www.youtube.com/watch?v=as3o_ggwGHA
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08.04.2022 19:05 Відповісти
///

Песков впервые не солгал:
в сети сделали ролик о потерях россиян в Украине

https://youtu.be/AvEM9Bf-n1c
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08.04.2022 19:11 Відповісти
чим буде більша щільність орків тим більше буде жертв
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08.04.2022 19:21 Відповісти
 
 