РФ продовжує перекидати в Донецьку область резерви для наступу, - Міноборони
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За минулу добу, 7 квітня, в Луганській та Донецькій областях ЗСУ відбили 7 ворожих атак. Саме на Східному напрямку зосереджені основні зусилля наступу противника.
Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.
За його словами, метою наступу є встановлення повного контролю за територіями Донецької та Луганської областей.
За даними Міноборони, у визначені райони Донецької області переміщуються російські підрозділи, які були виведені з Поліського та Сіверського операційних районів, продовжується перекидання на територію України додаткових російських резервів.
Також, як повідомив Мотузяник, 7 квітня три російські бомбардувальними Су-24М залучались до ракетно-бомбових ударів по цивільних та військових об’єктах у Донецької області.
"Штурмові дії на лінії зіткнення продовжуються. Основні зусилля спрямовані на захоплення населених пунктів Рубіжне, Попасна, Нижнє і Новобахмутівка, встановленні повного контролю на Маріуполем и оволодінні рубежем Вугледар-Мар’їнка", - сказав Мотузяник.
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Український гарнізон в Маріуполі відхилив ще одну, наче вже четверту за ліком, пропозицію агресора скласти зброю. МО РФ не може осягнути маріупольський феномен та пояснює це «азовськими полчищами, які сподіваються на евакуацію на вертольотах».
І ось тут - про вертольоти: західні джерела повідомляють, що насправді Повітряні сили ЗС України організували та утримують повітряний міст між Україною та Маріуполем: діючи на високих швидкостях і критично малих висотах, фактично маневруючи між деревами та будівлями (а ми ж в Африці скільки років тренувалися у миротворчих місіях!), пілоти Мі-8 доставляють **********, зокрема NLAW, їжу, воду, та евакуації поранених.
4 квітня МО РФ традиційно збрехало про збиття з ПЗРК двох Мі-8, які «намагалися евакуювати керівників батальйону «Азов», але як завжди жодних доказів не надало.
Про збиття українського Мі-8 біля Маріуполя є свідчення, у тому числі ПІБ члена екіпажу.
На малих висотах незахищений Мі-8 дуже вразливий навіть до стрілкового, і тим більша повага до вертолітників.
Про це заявила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
За даними омбудсмени, відомо про такі факти:
14-річна дівчинка з Бучі зґвалтована 5 чоловіками-окупантами, зараз вагітна;
11-річний хлопчик з Бучі зґвалтований на очах у мами, жінку прив'язали до стільця, щоб дивилася;
20-річна жінка з Ірпеня зґвалтування трьома окупантами відразу у всі можливі місця.
«Рівень жорстокості армії терористів та катів РФ не знає меж - зґвалтовані діти…Немає такого місця ні на землі, ні в пеклі, де рашистські злочинці зможуть сховатися від розплати!», - зазначила Денісова.
Вона наголосила, що окупанти мають понести найсуворішу відповідальність, а зґвалтування суворо заборонені статтею 27 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.
Омбудсменка звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, із закликом врахувати ці факти військових злочинів рф в Україні.
https://t.me/gruz_200_rus/1662
Некерована, тобто - "дурна". Вільного падіння, тобто "на кого Бог пошле".
Такими ******** Маріуполь. Конкретно - "Азовсталь".
Зверніть увагу на стан **********, котрий буде підвішений під стратегічний бомбардувальник Ту-22. ЛІтак, слід предположити, у такому самому стані. Страшно подумати про стан решти ядерної тріади РФ.
Цю країну слід повністю роззброїти, вона загрожує планеті одним своїм існуванням.
Ціль "Азову" - знищення російських окупаційних військ.
Бійцями полку в Маріуполі знищено ворожу БМП з екіпажем. російська піхота також навоювалася та прилягла довічно відпочити на одній з вулиць українського міста.
https://t.me/polkazov/4391?single
https://t.me/polkazov/4391?single
https://twitter.com/Polk_Azov/status/1512446322959335424
Україна успішно відбила всі спроби РФ висадити морськой десант. Основу вогневої міці берегової оборони ВМС становлять 152 мм гармати, РСЗВ, БПЛА та морські міни. Але дальність їх дії обмежена дальністю стрільби (до 20 км).
Здобутки морських артилеристів такі: до 3 квітня Україна вивела з ладу три російських десантних кораблі (один повністю знищений і два сильно пошкоджені), три патрульні катери класу Raptor (один з яких був пошкоджений протитанковою керованою ракетою Стугна-П 22 березня) та пошкодила один ракетний корабель ("Самум").
24 березня ЗС України завдали унікального ракетного удару, під час якого десантний корабель «Саратов» (класу «Алігатор», командир - капітан 2 рангу Владимир Храмченков, колишній командир СДК «Кіровоград» українських ВМС) затонув разом із 2000 тон військового вантажу, який він перевозив на борту. Під час цієї атаки також було пошкоджено два десантні кораблі класу Ropucha (СДК «Новочеркасск», командир - капітан 2 рангу Павлов Юрий Викторович, на момент зради був старшим помічником командира ВДК «Костянтин Ольшанський» ВМС України та СДК "Орск").
M270 MLRS
https://www.youtube.com/watch?v=as3o_ggwGHA
Песков впервые не солгал:
в сети сделали ролик о потерях россиян в Украине
https://youtu.be/AvEM9Bf-n1c