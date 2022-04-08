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корабель (1425) Румунія (673) Єрмак Андрій (1238)

Судно "Сапфір" повернулося під контроль України після російського полону

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сапфір

Захоплене росіянами рятувальне судно "Cапфір" повернулося під контроль України, нині воно в румунському порту Суліна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак написав у Телеграмі.

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"Захоплене росіянами рятувальне судно "Cапфір" повернулося під контроль України. Сьогодні його доставили в румунський порт Суліна. Над поверненням "Сапфіра" працював особисто Президент України, вся команда Офісу, Міністерство інфраструктури та Міжнародна Морська Організація (IMO)", - зазначив Єрмак.

За його словами, всі 19 членів екіпажу були звільнені з російського полону ще 25 березня у рамках першого обміну полоненими.

Керівник ОПУ підкреслив, що рятувальне судно "Сапфір" є єдиним українським цивільним спеціалізованим судном, яке перебуває в постійній пошуково-рятувальній готовності та здатне виконувати завдання у відкритому морі.

"З моменту повномасштабного наступу російської федерації на Україну рятувальний буксир брав участь у рятувальних операціях на Чорному морі. Зокрема за участі "Сапфіра" була ліквідована пожежа на борту танкера "Millenial Spirit" (прапор Молдови), яка виникла в результаті ракетного обстрілу з боку росії", - додав Єрмак.

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россияне там по скрепной привычке гальюн не cтырили?
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08.04.2022 19:58 Відповісти
Московити вирішили продемонструвати які вони добрі?
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08.04.2022 20:14 Відповісти
Написано же - в результате обмена!!
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08.04.2022 20:26 Відповісти
і кого вони в результаті віддали? цінних свідків? ворожих льотчиків?
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09.04.2022 00:18 Відповісти
Особисто президент керував спасінням , разом з дерьмаком ?))
**** якийсь енікейщик , а не президент - всім керує і військом і будівництвом і звільненням Медведчука
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08.04.2022 20:21 Відповісти
Якби не Єрмак, то німці досі стояли під Сталінградом...
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08.04.2022 20:43 Відповісти
Цікаво, а завгоспа на таксіста, то був би рівноцінний обмін?
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08.04.2022 21:00 Відповісти
Зеля особисто перегнав судно до Румунії? А боцаном в нього був єрмак чи подоляк?
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08.04.2022 21:11 Відповісти
 
 