Судно "Сапфір" повернулося під контроль України після російського полону

Захоплене росіянами рятувальне судно "Cапфір" повернулося під контроль України, нині воно в румунському порту Суліна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак написав у Телеграмі.

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"Захоплене росіянами рятувальне судно "Cапфір" повернулося під контроль України. Сьогодні його доставили в румунський порт Суліна. Над поверненням "Сапфіра" працював особисто Президент України, вся команда Офісу, Міністерство інфраструктури та Міжнародна Морська Організація (IMO)", - зазначив Єрмак.

За його словами, всі 19 членів екіпажу були звільнені з російського полону ще 25 березня у рамках першого обміну полоненими.

Керівник ОПУ підкреслив, що рятувальне судно "Сапфір" є єдиним українським цивільним спеціалізованим судном, яке перебуває в постійній пошуково-рятувальній готовності та здатне виконувати завдання у відкритому морі.

"З моменту повномасштабного наступу російської федерації на Україну рятувальний буксир брав участь у рятувальних операціях на Чорному морі. Зокрема за участі "Сапфіра" була ліквідована пожежа на борту танкера "Millenial Spirit" (прапор Молдови), яка виникла в результаті ракетного обстрілу з боку росії", - додав Єрмак.

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