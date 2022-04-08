Німеччина розраховує припинити імпорт російської нафти цього року, - Шольц
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Німеччина зможе припинити імпорт російської нафти цього року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
За його словами, Німеччина "активно працює" над тим, щоб стати незалежною від російської нафти.
Шольц вважає, що Німеччина зможе припинити імпорт цього року, але додав, що Німеччині знадобиться більше часу, щоб відвикнути від російського газу.
Для припинення імпорту російських енергоносіїв потрібні інвестиції та інфраструктура, сказав Шольц, додавши, що Німеччина підготувала кроки, щоб стати незалежною від імпорту російських енергоносіїв "до початку війни, тому що ми знали, що ця проблема виникне".
Топ коментарі
+5 Алекс Вайс
показати весь коментар08.04.2022 20:03
+3 Саша Пончик
показати весь коментар08.04.2022 20:10
+2 три - пятнадцать
показати весь коментар08.04.2022 20:21
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Будь ласка, зачекайте...
От докази моїх слів. Якщо у тебе є інші докази, можеш їх предоставити мені і форумчанам Цензора.
Країни-члени Євросоюзу продавали зброю Росії з 2015 року, незважаючи на ембарго. Десять держав з ЄС експортували військову техніку на суму 346 млн євро. Найбільшим постачальником є Франція.
https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/analytics-and-forecasts/kraini-es-postavili-zbroi-v-rosiyu-na-346-mln-evro-nezvazhayuchi-na-zaboronu-frantsiya-najbilshij-eksporter.htm
Про це пише Die Welt з посиланням на список Міністерства економіки, який раніше був невідомий.
https://babel.ua/news/76599-die-welt-nimechchina-popri-sankciji-yes-***********-postachati-rosiji-tovari-podviynogo-priznachennya
От вся мораль.....
Те, яки фейки ти висіраєш і яким стилем, на 100% доводит, що ти козломордий бот.
і буба хрипів - "як ми надамо якись гроші на армію, то тоді ми, наприклад, не зможемо будувати дороґи" - феерійчний довбень...
людина яка не вміє вистроюювати пріорітети? - як мінімум не своєї посаді.