Німеччина розраховує припинити імпорт російської нафти цього року, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Німеччина зможе припинити імпорт російської нафти цього року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

За його словами, Німеччина "активно працює" над тим, щоб стати незалежною від російської нафти.

Шольц вважає, що Німеччина зможе припинити імпорт цього року, але додав, що Німеччині знадобиться більше часу, щоб відвикнути від російського газу.

Для припинення імпорту російських енергоносіїв потрібні інвестиції та інфраструктура, сказав Шольц, додавши, що Німеччина підготувала кроки, щоб стати незалежною від імпорту російських енергоносіїв "до початку війни, тому що ми знали, що ця проблема виникне".

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