УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13884 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
2 867 21
війна (56913) Німеччина (4567) нафта (707) росія (47340) Шольц Олаф (734)

Німеччина розраховує припинити імпорт російської нафти цього року, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

олаф,шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Німеччина зможе припинити імпорт російської нафти цього року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

За його словами, Німеччина "активно працює" над тим, щоб стати незалежною від російської нафти.

Шольц вважає, що Німеччина зможе припинити імпорт цього року, але додав, що Німеччині знадобиться більше часу, щоб відвикнути від російського газу.

Для припинення імпорту російських енергоносіїв потрібні інвестиції та інфраструктура, сказав Шольц, додавши, що Німеччина підготувала кроки, щоб стати незалежною від імпорту російських енергоносіїв "до початку війни, тому що ми знали, що ця проблема виникне".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штайнмаєр закликає до скликання трибуналу з розслідування воєнних злочинів Путіна та Лаврова

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
Тільки початок року, це скільки ще Німеччина буде фінансувати війну в Україні?
показати весь коментар
08.04.2022 20:03
+3
Боже как же вы долго рожаете. Пока вы касапу платите эта мразь не успокоится.
показати весь коментар
08.04.2022 20:10
+2
шольц на распальцовці - це смішно, нагадує їхнього фюлера...
показати весь коментар
08.04.2022 20:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тільки початок року, це скільки ще Німеччина буде фінансувати війну в Україні?
показати весь коментар
08.04.2022 20:03 Відповісти
Якщо не помиляюсь кожний день країни ЄС платять за газ кацапстану біля 600 млн. євро, чи долларів....Деякі з країн ЄС ще кілька тижнів назад продавали Росії зброю.
показати весь коментар
08.04.2022 20:13 Відповісти
Які саме країни ЄС продавали кілька тижнів назад твоєму кацапстану зброю?
показати весь коментар
08.04.2022 21:15 Відповісти
Кацапстан - це твій, не путай його з моїм. Продавали ФРН, Франція, та інші....
От докази моїх слів. Якщо у тебе є інші докази, можеш їх предоставити мені і форумчанам Цензора.

Країни-члени Євросоюзу продавали зброю Росії з 2015 року, незважаючи на ембарго. Десять держав з ЄС експортували військову техніку на суму 346 млн євро. Найбільшим постачальником є Франція.

https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/analytics-and-forecasts/kraini-es-postavili-zbroi-v-rosiyu-na-346-mln-evro-nezvazhayuchi-na-zaboronu-frantsiya-najbilshij-eksporter.htm
показати весь коментар
08.04.2022 21:36 Відповісти
Це не докази, а типова тупорила кацапська пропаганда.
показати весь коментар
08.04.2022 23:01 Відповісти
Німеччина попри санкції Євросоюзу продовжує постачати Росії товари подвійного призначення, які можуть бути використані і у військовій галузі. Лише у 2020 році таких товарів продали на €366 мільйонів.

Про це пише Die Welt з посиланням на список Міністерства економіки, який раніше був невідомий.

https://babel.ua/news/76599-die-welt-nimechchina-popri-sankciji-yes-***********-postachati-rosiji-tovari-podviynogo-priznachennya


От вся мораль.....
показати весь коментар
08.04.2022 21:39 Відповісти
Ти привів те, про що не маєш жодного поняття.

Те, яки фейки ти висіраєш і яким стилем, на 100% доводит, що ти козломордий бот.
показати весь коментар
09.04.2022 11:54 Відповісти
Знайди їм заміну - не будуть "фінансувати"
показати весь коментар
08.04.2022 21:14 Відповісти
Боже как же вы долго рожаете. Пока вы касапу платите эта мразь не успокоится.
показати весь коментар
08.04.2022 20:10 Відповісти
брат меркільши???
показати весь коментар
08.04.2022 20:16 Відповісти
шольц на распальцовці - це смішно, нагадує їхнього фюлера...
показати весь коментар
08.04.2022 20:21 Відповісти
Гітлер, Меркель, Шольц..... До речі країни Заходу знали що Кацапстан нападе і ФРН не продавала зброю Україні.
показати весь коментар
08.04.2022 23:28 Відповісти
і арахімія волав, шо тo все західні змі як скабеєєва - наґнітають і рушать економіку.
і буба хрипів - "як ми надамо якись гроші на армію, то тоді ми, наприклад, не зможемо будувати дороґи" - феерійчний довбень...
людина яка не вміє вистроюювати пріорітети? - як мінімум не своєї посаді.
показати весь коментар
08.04.2022 23:56 Відповісти
а само подумало або ішак здохне або падишах - лицемірна Європа. Їхній Сіменс скільки раз ловили в Криму, а німці - рило в корито і тільки хрюкають
показати весь коментар
08.04.2022 20:25 Відповісти
Шольц. Менше слів більше діла. Ще розмишляє. Танки давай і негайно.
показати весь коментар
08.04.2022 20:31 Відповісти
31 грудня.
показати весь коментар
08.04.2022 21:03 Відповісти
 
 