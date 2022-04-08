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Сховище відпрацьованого ядерного палива на ЧАЕС не постраждало, - Енергоатом

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

отходы,ядерные

Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні не постраждало під час окупації російськими військовими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Загалом Сховище не постраждало, його периметр не пошкоджено. Все обладнання, комп’ютерна та інша спеціальна техніка – на місці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Сховищі наявні ознаки мародерства: пошкоджено кілька дверей, зникли деякі побутові пристрої.

Також читайте: Російські окупанти знищили архів Чорнобильської зони, - голова громадської ради при ДАЗВ Сирота. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
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Всі телефонуємо за цими номерами і відправляємо російський корабль *****.
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Нам удалось получить информацию на руководство телеканала Звезда и некоторых ведущих и журналистов. Юра, спасибо тебе дорогой за предоставленную информацию! Это очень благородно с твоей стороны. Надеемся, что свои тебя поймут.

👋А теперь вы можете передать привет лицам этого пропагандисткого телеканала.

🩸Россина Бодрова - корреспондент +79169868605 @Rossina
🩸Константин Коковешников - корреспондент [email protected] +79267550445
🩸Надана Фридрихсон - ведущая программы «Открытый эфир» +79636066669 @Fridrih_III
🩸Шахназаров Михаил - Ведущий программы «Сегодня утром» +79645208447
🩸Рафаенко Алексей Николаевич - в настоящий момент автор и ведущий программ на телеканале «ЗВЕЗДА». Лауреат премии мэра Москвы в области журналистики. Лауреат премии ФСБ за цикл документальных фильмов.+79160737557
🩸Кутаренко Павел Анатольевич - корреспондент в Санкт-Петербурге [email protected] +79112456619
🤩Наша "Звёздочка" Юрий Подкопаев - ведущий программ «Новости недели» и «Служу России» +79269124102

😁Пока что так. А информацию на остальных мы передадим в надёжные руки. Ждите гостей))
https://t.me/mill_criminals_ru/1172
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08.04.2022 20:12 Відповісти
Єтот мокшанский ***** живой и сразу банит. Звоните и сразу насуйте ему ***** полный рот.
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Шахназаров Михаил - Ведущий программы «Сегодня утром» +79645208447
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08.04.2022 20:23 Відповісти
Треба добре попрацювати саперам,щоб підоРаши "випадково" нічого там не замінувал!
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08.04.2022 20:37 Відповісти
Сховище від кацапів не постраждало. Постраждали кацапи.
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08.04.2022 20:39 Відповісти
 
 