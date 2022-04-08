Франція готова відмовитись від російської нафти, - керівник мінфіну ле Мер
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Франція заявила про намір "піти далі" й заборонити постачання російської нафти. За словами голови Міністерства фінансів Бруно ле Мера, сьогоднішній обстріл в Краматорську був "масовим вбивством" та засудив звірства окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.
"Франція готова піти далі і ухвалити рішення про заборону на нафту, і я глибоко переконаний, що наступні кроки та наступні обговорення будуть присвячені цьому питанню - забороні на російську нафту", - заявив міністр.
За словами голови Мінфіну Франції, сьогоднішні санкції, що були узгоджені Європейським союзом, проти Росії є найважчими з моменту створення ЄС.
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