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нафта (707) Франція (1975)

Франція готова відмовитись від російської нафти, - керівник мінфіну ле Мер

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нафта

Франція заявила про намір "піти далі" й заборонити постачання російської нафти. За словами голови Міністерства фінансів Бруно ле Мера, сьогоднішній обстріл в Краматорську був "масовим вбивством" та засудив звірства окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

"Франція готова піти далі і ухвалити рішення про заборону на нафту, і я глибоко переконаний, що наступні кроки та наступні обговорення будуть присвячені цьому питанню - забороні на російську нафту", - заявив міністр.

За словами голови Мінфіну Франції, сьогоднішні санкції, що були узгоджені Європейським союзом, проти Росії є найважчими з моменту створення ЄС.

Також читайте: Німеччина розраховує припинити імпорт російської нафти цього року, - Шольц

Автор: Роман Свиридович
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Якщо основні економіки ЄС відмовляться від кацапської нафти, то вже не важливо чи будуть відмовлятися угорщина, австрія та інші блазні кремля
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08.04.2022 20:24 Відповісти
відмовляться!

Брюсель задавить економічески.
макшанські угри не крем'яні поляки у борні із бюрократичним апаратом Бруселю - отже уйобикит сдуються
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08.04.2022 20:28 Відповісти
Ви не поспішайте... В нас ще багато цивільних...
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08.04.2022 20:27 Відповісти
спасибо, но єто легко когда под боком есть Алжир))
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08.04.2022 20:31 Відповісти
коли ? на "китайську паску"..?
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08.04.2022 20:43 Відповісти
Відмовляйтеся від нафти та починайте вже важке озброєння в необхідних обсягах Україні постачати.
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08.04.2022 20:59 Відповісти
Вже пора французам згадати, що вони народ великого Наполеона, який колись зпалив ******** москву
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08.04.2022 21:14 Відповісти
 
 