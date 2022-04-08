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Україна подасть заявку до Євросоюзу цього літа, - Єрмак

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ес,евросоюз,єс,євросоюз

Заявку України про вступ до Євросоюзу подадуть до Європейського союзу цього літа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  написав у своєму телеграм-каналі глава Офісу президента Андрій Єрмак, посилаючись на голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

"Ми все ближче до ЄС. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що заявку України про вступ до Євросоюзу подадуть до Європейської Ради цього літа", - написав він.

Потрібно раніше, ми зробимо все, щоб прискорити цей процес. Наразі пані Урсула фон дер Ляєн перебуває з візитом в Україні. Вона побачила наслідки "русского мира" в Бучі. Ми точно не зупинимося, чи Україна буде в Європейському союзі. Наш народ це заслужив як ніхто інший. Цю справу доведемо до кінця", - наголосив Єрмак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сподіваємось, що у червні Україна отримає статус кандидата на членство в ЄС, - Стефанішина

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+26
Єрмак,бери Татарова і йди за курсом руського корабля
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08.04.2022 20:44
+22
Це має говорити прем'єр міністр, а не якась секретарка.
Ну смішно вже.
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08.04.2022 20:45
+20
дєрьмак і Україна в Євросоюзі - це дві абсолютно різні речі. Тому влітку Україна піде в Євросоюз, а рашистский колаборант - дєрьмак піде хавать зону по статті держзрада
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08.04.2022 20:48
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Ттільки д,єрьмака в ці новини не плутайте, коли вже цю суку повісять?
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08.04.2022 20:43 Відповісти
Кацапский агент влияния раскудахтался.
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08.04.2022 20:44 Відповісти
останні влади в Україні про щось хороше так і говорили: ЦЕ буде Колись!
Питання: чому наступного літа, а не наступного тижня???? Це для того, аби мати час, щоб зробити так, аби цієї події (заяви) НЕ сталось.
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08.04.2022 21:34 Відповісти
Єрмак,бери Татарова і йди за курсом руського корабля
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08.04.2022 20:44 Відповісти
А хто це?
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08.04.2022 20:44 Відповісти
Одна з проблем України.
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08.04.2022 20:53 Відповісти
Це має говорити прем'єр міністр, а не якась секретарка.
Ну смішно вже.
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08.04.2022 20:45 Відповісти
Йому як завгоспу треба приличні чорнільні ручки підготувати для урочистої церемонії підписання заявки.
То він так і розхвилювався...
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08.04.2022 21:01 Відповісти
дєрьмак і Україна в Євросоюзі - це дві абсолютно різні речі. Тому влітку Україна піде в Євросоюз, а рашистский колаборант - дєрьмак піде хавать зону по статті держзрада
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08.04.2022 20:48 Відповісти
когда, интересно, этого гнидоса, вместе с братаном татаровым, уже за жабры возьмут??
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08.04.2022 20:49 Відповісти
Вроде подали уже, 28 февраля. Летом нам уже обещали статус кандидата.
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08.04.2022 20:49 Відповісти
А якщо ми це почуємо від арестовича, подоляка та арахамії - тоді вже 100% процес прискориться.
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08.04.2022 20:50 Відповісти
Тебе забули запитати.
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08.04.2022 20:52 Відповісти
Єрмак то нетвоя справа
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08.04.2022 20:52 Відповісти
хто такий цей дерьмак
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08.04.2022 20:54 Відповісти
Пристрельте вже хтось цього єрмака!
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08.04.2022 20:55 Відповісти
У него брат женился недавно, нужно ещё на свадьбе погулять.
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08.04.2022 21:58 Відповісти
це той, котрого убили?
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08.04.2022 23:15 Відповісти
єрмак - нахер ходяк
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08.04.2022 20:58 Відповісти
Ермак уже стал патриотом.Успешно перевербован американцами.Если кто не знает,главная задача зеленой шоблы остаться у власти и продолжать пи…ть наши деньги
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08.04.2022 21:02 Відповісти
та нє, ще ж капітуляцію, тобто "мирний договір" не підписали.
ще не виконала гімно зе команда на чолі з єрмаком своє призначення
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08.04.2022 23:16 Відповісти
"ми зробимо все, щоб прискорити цей процес." - неужели сам себя уволит?
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08.04.2022 21:03 Відповісти
Заткніть **** цього вже дєрьмака! Вже аж тошнить від нього! Хто воно таке, щоб такі заяви закидати?
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08.04.2022 21:14 Відповісти
Перекрутили как обычно. Украина уже подала заявку. Сейчас она на рассмотрении стран-членов ЕС. Их рекомендации будут готовы летом, хотя обычно это занимает намного больше времени.
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08.04.2022 21:16 Відповісти
А почему? Вы же прям сейчас хотели. Теперь будете откладывать под разными предлогами, ватники зеленые?
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08.04.2022 21:32 Відповісти
єРОМА, та зникни ти з простору людського!!!!!!! Ну МУДАК тИ щоб ти не робив!!!
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08.04.2022 21:32 Відповісти
в мае заседание совета ЕС...что мешает дл него подать заявку?) ...че тянете!?
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08.04.2022 21:37 Відповісти
отец ******** дерьмака-сотрудник главного разведывательного управления расии в отставке. только из-за этого дерьмак не имеет права занимать ни отдну из государственных должностей.
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08.04.2022 21:42 Відповісти
Планы Зе:
1. Выиграем войну.
2. Украину берут в ЕС.
3. Все довольны и выбирают Зе на 2 срок.
4. Отлично теперь можно продать страну Коломойскому, и никто мозг е*ать не будет. Ведь все довольны и так.
После войны в страну начнется приток инвестиций а коррупция то некуда не денется и поверьте на слово, найдется много желающих положить эти деньги себе в карман, как сейчас безнаказанно продают гуманитарку.
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08.04.2022 21:43 Відповісти
можна дерибанити міжнародну допомогу! а це куди більше грошей, чим якесь там велике крадівництво!
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08.04.2022 23:18 Відповісти
ермак, кацапська ти паскуда, чимчикуй на рашку...
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08.04.2022 21:44 Відповісти
Які б соледенькі новини не давали для оприлюднення єрмакам, подолякам та іншим піздюкам - їм це вже не допоможе
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08.04.2022 22:32 Відповісти
все більше дядька в інформ просторі - навіть тут.
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08.04.2022 23:04 Відповісти
а де ж це наші всі зеленоботи поділися?? робочий день закінчився?
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08.04.2022 23:19 Відповісти
Забув про членство в НАТО сказати.
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09.04.2022 01:02 Відповісти
 
 