Україна подасть заявку до Євросоюзу цього літа, - Єрмак
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Заявку України про вступ до Євросоюзу подадуть до Європейського союзу цього літа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у своєму телеграм-каналі глава Офісу президента Андрій Єрмак, посилаючись на голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.
"Ми все ближче до ЄС. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що заявку України про вступ до Євросоюзу подадуть до Європейської Ради цього літа", - написав він.
Потрібно раніше, ми зробимо все, щоб прискорити цей процес. Наразі пані Урсула фон дер Ляєн перебуває з візитом в Україні. Вона побачила наслідки "русского мира" в Бучі. Ми точно не зупинимося, чи Україна буде в Європейському союзі. Наш народ це заслужив як ніхто інший. Цю справу доведемо до кінця", - наголосив Єрмак.
Будь ласка, зачекайте...
Питання: чому наступного літа, а не наступного тижня???? Це для того, аби мати час, щоб зробити так, аби цієї події (заяви) НЕ сталось.
Ну смішно вже.
То він так і розхвилювався...
ще не виконала гімно зе команда на чолі з єрмаком своє призначення
1. Выиграем войну.
2. Украину берут в ЕС.
3. Все довольны и выбирают Зе на 2 срок.
4. Отлично теперь можно продать страну Коломойскому, и никто мозг е*ать не будет. Ведь все довольны и так.
После войны в страну начнется приток инвестиций а коррупция то некуда не денется и поверьте на слово, найдется много желающих положить эти деньги себе в карман, как сейчас безнаказанно продают гуманитарку.