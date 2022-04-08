У Білорусі визнали "терористичною організацією" телеграм-канали NEXTA
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Верховний суд білорусі визнав опозиційні телеграм-канали NEXTA, NEXTA Live і LUXTA "терористичною організацією".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила в телеграм-каналі генеральна прокуратура Білорусі.
"За заявою генерального прокурора верховний суд визнав екстремістське формування "NEXTA" зі структурними підрозділами "NEXTA Live" і "LUXTA", які входять до нього, терористичною організацією", - заявили в установі.
У зв'язку з цим з 8 квітня діяльність організації на території Білорусі заборонена, а участь у ній "спричинить настання кримінальної відповідальності".
Зазначається, що організаторів і співробітників NEXTA обвинувачують у пропаганді екстремізму, зокрема терористичній діяльності, яку організація нібито здійснювала з 2020 року.
Також заявляють, що NEXTA навчали своїх читачів "технологіям виготовлення вибухових речовин, саморобних вибухових запальних пристроїв, зброї, засобів індивідуального та групового захисту, а також тактиці спротиву правоохоронцям".
Діяльність організації, як зазначається, у Білорусі спричинила вчинення "актів тероризму та інших злочинів екстремістської спрямованості, мали місце масові заворушення".
NEXTA-Live, найбільший з визнаних "терористичними" телеграм-каналів, налічує понад 1 мільйон 700 тисяч підписників. Він активно засуджує війну Росії в Україні, а також критикує авторитарні режими Путіна та Лукашенка.
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Бульбаши подстилки и ***....сы русни. Вам, гнидам от крови украинцев отмываться минимум 100 лет.
YouTube, WhatsUp, Google, Apple...
Аж страшно.
Я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесён превентивный удар по позициям - четыре позиции, я сейчас покажу карту, я принёс - они бы атаковали наши войска Белоруссии и России... Не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали.