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В Беларуси признали "террористической организацией" телеграм-каналы NEXTA

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

nexta

Верховный суд Беларуси признал оппозиционные телеграм-каналы NEXTA, NEXTA Live и LUXTA "террористической организацией".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в телеграм-канале генеральная прокуратура Беларуси.

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"По заявлению генерального прокурора верховный суд признал экстремистское формирование "NEXTA" со входящими в него структурными подразделениями "NEXTA Live" и "LUXTA" террористической организацией", - заявили в учреждении.

В связи с этим с 8 апреля деятельность организации на территории Беларуси запрещена, а участие в ней "приведет к наступлению уголовной ответственности".

Отмечается, что организаторы и сотрудники NEXTA обвиняются в пропаганде экстремизма, в частности террористической деятельности, которую организация якобы осуществляла с 2020 года.

Также заявляют, что NEXTA обучали своих читателей "технологиям изготовления взрывчатых веществ, самодельных взрывных зажигательных устройств, оружия, средств индивидуальной и групповой защиты, а также тактике сопротивления правоохранителям".

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Деятельность организации, как отмечается, в Беларуси повлекла за собой совершение "актов терроризма и других преступлений экстремистской направленности, имели место массовые беспорядки".

NEXTA-Live, крупнейший из признанных "террористическими" телеграм-каналов, насчитывает более 1 миллиона 700 тысяч подписчиков. Он активно осуждает войну России на Украине, а также критикует авторитарные режимы Путина и Лукашенко.
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Долб...бы.
Бульбаши подстилки и ***....сы русни. Вам, гнидам от крови украинцев отмываться минимум 100 лет.
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08.04.2022 21:06 Ответить
Стільки кругом теророристичних організацій!
YouTube, WhatsUp, Google, Apple...
Аж страшно.
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08.04.2022 21:08 Ответить
Борщ, борщ курва виявився фашистскою заманухою. Як далі жити?!
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08.04.2022 21:36 Ответить
Скоро сало наркотичною речовиною назвуть.
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08.04.2022 21:38 Ответить
Та некста тоже дебилы. После одесских фото я и другие участники чата попросили фото и видео прилета убрать, того голландского "журналиста". Вежливо попросили. Они просто взяли и забанили всех, кто просил.
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08.04.2022 21:09 Ответить
Не такая русня. Только беларусы.
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08.04.2022 21:27 Ответить
Філіал кацапського дурдома...)))
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08.04.2022 21:09 Ответить
мое любимое

Я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесён превентивный удар по позициям - четыре позиции, я сейчас покажу карту, я принёс - они бы атаковали наши войска Белоруссии и России... Не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали.
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08.04.2022 21:10 Ответить
Пох.
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08.04.2022 21:10 Ответить
 
 