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армия РФ (15464) разведка (4006) мобилизация (1666)

Спецназовцы РФ отказываются от мобилизации, скрываются и даже самокалечатся, - ГУР МО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

розвідка

Подразделение российских спецназовцев, имеющее опыт боевых действий в Сирии, в полном составе отказалось участвовать в дальнейших попытках штурма Мариуполя. В боях против ВСУ со 2 по 4 апреля это подразделение потеряло около 30 военнослужащих. Следовательно, в дальнейшем спецназовцы решили не испытывать судьбу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении разведки МО Украины.

"Последние данные по отбору на военную службу в РФ свидетельствуют о низком уровне заинтересованности россиян в службе по контракту. Согласно отчету о результатах рекрутинга в городе Екатеринбург, даже на разговор о возможности подписания контракта согласилось менее 1% граждан, находящихся в запасе. Из 397 кандидатов только 2 дали согласие на собеседование. Отказались – 52, не вышли на связь – 203, работа по 140 кандидатам ведется", - говорится в сообщении

Также разведчики информируют о крайне низком моральном состоянии уже мобилизованных.

"В частности, 7 марта из Новоайдарской поликлиники в направлении Луганска были отправлены два автобуса ПАЗ с ранеными военнослужащими РФ. Отмечается, что основная часть из них имеют ранения ног. По выводам врачей, вероятная причина этих ранений – самоувечья во избежание возвращения в зону боевых действий", - сообщают украинские разведчики.

С отчетом о результатах рекрутинга в Екатеринбурге можно ознакомиться здесь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министр обороны США Ллойд-Остин официально подтвердил передачу Украине разведывательных данных
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Топ комментарии
+9
смотреть всем - Азов работает...
https://www.youtube.com/watch?v=AhKs6n9hQiw
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08.04.2022 18:45
+8
Вже бачили цей спецназ.
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08.04.2022 18:54
+8
Це найменше каліцтво. Вони від народження мозоку не мають
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08.04.2022 18:58
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Але це не заважає москальским виродкам обстрілювати міста України.
Якби могла наша ненависть до роzzії перетворитися на смертельну зброю.
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08.04.2022 18:31 Ответить
звісно, натискати кнопку ПУСК, сидячи за 300-1000 км від розлючених українців - не важко і не страшно. А лізти в пекло вуличних боїв чи їхати колоною під вогнем кпвт/корсарів/стугн/джавелінів/nlaw - дуже не хочеться...

Тож тут все логічно - хоч один інстинкт в цих вибл*дків працює - жити хочуть. На жаль, працює він не у всіх рашкованів. І не завжди.
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08.04.2022 19:06 Ответить
Які частини штурмують Маріуполь ?

Хто вбив 30 000 мариупольців( говорят такі цифри) ?
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08.04.2022 18:35 Ответить
Хто вбив - авіація, ствольна і ракетна артилерія орків.
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08.04.2022 19:03 Ответить
По Харкову така статистика: 90% людей загинули від ударів авіації, «Градів» і «Смерчів», ракетних, мінометних, артилерійських ударів.
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08.04.2022 19:09 Ответить
Артой и авиацией войны не выигрывают
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09.04.2022 03:07 Ответить
Спецобосрация которую устроило ВВХ-ло, заставила обосратся бравых зольдат ************* Путлера.
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08.04.2022 18:36 Ответить
Вже бачили цей спецназ.
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08.04.2022 18:54 Ответить
Середня ступінь алкогольного сп'яніння. Це їхній природний стан.
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08.04.2022 19:41 Ответить
смотреть всем - Азов работает...
https://www.youtube.com/watch?v=AhKs6n9hQiw
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08.04.2022 18:45 Ответить
Азову щира повага!
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08.04.2022 19:05 Ответить
Сдыхай,кацапский дурачок-получишь значёк. А они ещё и отказываются сдыхать. На Колыму всех. Забыли,где живут, ***?))
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08.04.2022 18:48 Ответить
хай собі башку прострілять, буде саме те самокалічяння.
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08.04.2022 18:51 Ответить
Це найменше каліцтво. Вони від народження мозоку не мають
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08.04.2022 18:58 Ответить
Ну да, это не то что в Сирии партизан не особо вооружённых зачищать. Здесь и опистюлится по полной программе можно.
А после того, что они вытворяли в Буче и других городах, им за каждым углом и под каждым кустом будет "бендеровец" с трезубом в руках мерещится будет. Причём с трезубом исключительно в лучшем случае.
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08.04.2022 19:10 Ответить
А они наверное ковры в ипотеку взяли?
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08.04.2022 19:19 Ответить
лучше в колонии на табурет чем в мешке и в крематорий) новая скрепа россиянцев

скажи "х*й вайне"!! тебе не воевать как дидЪ а автозак толкать!!! холопы не победят Свободных!! никогда!!
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09.04.2022 13:20 Ответить
 
 