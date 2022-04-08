Спецназовцы РФ отказываются от мобилизации, скрываются и даже самокалечатся, - ГУР МО
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Подразделение российских спецназовцев, имеющее опыт боевых действий в Сирии, в полном составе отказалось участвовать в дальнейших попытках штурма Мариуполя. В боях против ВСУ со 2 по 4 апреля это подразделение потеряло около 30 военнослужащих. Следовательно, в дальнейшем спецназовцы решили не испытывать судьбу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении разведки МО Украины.
"Последние данные по отбору на военную службу в РФ свидетельствуют о низком уровне заинтересованности россиян в службе по контракту. Согласно отчету о результатах рекрутинга в городе Екатеринбург, даже на разговор о возможности подписания контракта согласилось менее 1% граждан, находящихся в запасе. Из 397 кандидатов только 2 дали согласие на собеседование. Отказались – 52, не вышли на связь – 203, работа по 140 кандидатам ведется", - говорится в сообщении
Также разведчики информируют о крайне низком моральном состоянии уже мобилизованных.
"В частности, 7 марта из Новоайдарской поликлиники в направлении Луганска были отправлены два автобуса ПАЗ с ранеными военнослужащими РФ. Отмечается, что основная часть из них имеют ранения ног. По выводам врачей, вероятная причина этих ранений – самоувечья во избежание возвращения в зону боевых действий", - сообщают украинские разведчики.
С отчетом о результатах рекрутинга в Екатеринбурге можно ознакомиться здесь.
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Якби могла наша ненависть до роzzії перетворитися на смертельну зброю.
Тож тут все логічно - хоч один інстинкт в цих вибл*дків працює - жити хочуть. На жаль, працює він не у всіх рашкованів. І не завжди.
Хто вбив 30 000 мариупольців( говорят такі цифри) ?
https://www.youtube.com/watch?v=AhKs6n9hQiw
А после того, что они вытворяли в Буче и других городах, им за каждым углом и под каждым кустом будет "бендеровец" с трезубом в руках мерещится будет. Причём с трезубом исключительно в лучшем случае.
скажи "х*й вайне"!! тебе не воевать как дидЪ а автозак толкать!!! холопы не победят Свободных!! никогда!!