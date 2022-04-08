Спецпризначенці РФ відмовляються від мобілізації, переховуються та навіть самокалічаться, - ГУР МО
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Підрозділ російських спецпризначенців, що має досвід бойових дій в Сирії, у повному складі відмовився брати участь у подальших спробах штурму Маріуполя. У боях проти ЗСУ з 2 по 4 квітня цей підрозділ втратив близько 30 військовослужбовців. Відтак, надалі спецпризначенці вирішили не випробовувати долю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України.
"Останні дані щодо відбору на військову службу в РФ свідчать про низький рівень зацікавленості росіян у службі за контрактом. Згідно звіту про результати рекрутингу в місті Єкатеринбург, навіть на розмову щодо можливості підписання контракту погодилось менше 1% громадян, що перебувають в запасі.З 397 кандидатів тільки 2 дали згоду на співбесіду. Відмовились – 52, не вийшли на зв'язок – 203, робота щодо 140 кандидатів ведеться", - йдеться у повідомленні
Також розвідники інформують про вкрай низький моральний стан вже мобілізованих.
"Зокрема, 7 березня з Новоайдарської поліклініки в напрямку Луганська було відправлено два автобуси ПАЗ із пораненими військовослужбовцями РФ. Відзначається, що переважна більшість з них мають поранення ніг. За висновками лікарів – найвірогідніша причина цих поранень – самокаліцтва з метою уникнення повернення в зону бойових дій", - повідомляють українські розвідники.
Зі звітом про результати рекрутингу в місті Єкатеринбург можна ознайомитись тут.
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Якби могла наша ненависть до роzzії перетворитися на смертельну зброю.
Тож тут все логічно - хоч один інстинкт в цих вибл*дків працює - жити хочуть. На жаль, працює він не у всіх рашкованів. І не завжди.
Хто вбив 30 000 мариупольців( говорят такі цифри) ?
https://www.youtube.com/watch?v=AhKs6n9hQiw
А после того, что они вытворяли в Буче и других городах, им за каждым углом и под каждым кустом будет "бендеровец" с трезубом в руках мерещится будет. Причём с трезубом исключительно в лучшем случае.
скажи "х*й вайне"!! тебе не воевать как дидЪ а автозак толкать!!! холопы не победят Свободных!! никогда!!