Спецпризначенці РФ відмовляються від мобілізації, переховуються та навіть самокалічаться, - ГУР МО

Підрозділ російських спецпризначенців, що має досвід бойових дій в Сирії, у повному складі відмовився брати участь у подальших спробах штурму Маріуполя. У боях проти ЗСУ з 2 по 4 квітня цей підрозділ втратив близько 30 військовослужбовців. Відтак, надалі спецпризначенці вирішили не випробовувати долю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України.

"Останні дані щодо відбору на військову службу в РФ свідчать про низький рівень зацікавленості росіян у службі за контрактом. Згідно звіту про результати рекрутингу в місті Єкатеринбург, навіть на розмову щодо можливості підписання контракту погодилось менше 1% громадян, що перебувають в запасі.З 397 кандидатів тільки 2 дали згоду на співбесіду. Відмовились – 52, не вийшли на зв'язок – 203, робота щодо 140 кандидатів ведеться", - йдеться у повідомленні

Також розвідники інформують про вкрай низький моральний стан вже мобілізованих.

"Зокрема, 7 березня з Новоайдарської поліклініки в напрямку Луганська було відправлено два автобуси ПАЗ із пораненими військовослужбовцями РФ. Відзначається, що переважна більшість з них мають поранення ніг. За висновками лікарів – найвірогідніша причина цих поранень – самокаліцтва з метою уникнення повернення в зону бойових дій", - повідомляють українські розвідники.

Зі звітом про результати рекрутингу в місті Єкатеринбург можна ознайомитись тут.



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