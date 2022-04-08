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Спецпризначенці РФ відмовляються від мобілізації, переховуються та навіть самокалічаться, - ГУР МО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

розвідка

Підрозділ російських спецпризначенців, що має досвід бойових дій в Сирії, у повному складі відмовився брати участь у подальших спробах штурму Маріуполя. У боях проти ЗСУ з 2 по 4 квітня цей підрозділ втратив близько 30 військовослужбовців. Відтак, надалі спецпризначенці вирішили не випробовувати долю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України.

"Останні дані щодо відбору на військову службу в РФ свідчать про низький рівень зацікавленості росіян у службі за контрактом. Згідно звіту про результати рекрутингу в місті Єкатеринбург, навіть на розмову щодо можливості підписання контракту погодилось менше 1% громадян, що перебувають в запасі.З 397 кандидатів тільки 2 дали згоду на співбесіду. Відмовились – 52, не вийшли на зв'язок – 203, робота щодо 140 кандидатів ведеться", - йдеться у повідомленні

Також розвідники інформують про вкрай низький моральний стан вже мобілізованих.

"Зокрема, 7 березня з Новоайдарської поліклініки в напрямку Луганська було відправлено два автобуси ПАЗ із пораненими військовослужбовцями РФ. Відзначається, що переважна більшість з них мають поранення ніг. За висновками лікарів – найвірогідніша причина цих поранень – самокаліцтва з метою уникнення повернення в зону бойових дій", - повідомляють українські розвідники.

Зі звітом про результати рекрутингу в місті Єкатеринбург можна ознайомитись тут.

Також читайте: Міністр оборони США Ллойд-Остін офіційно підтвердив передачу Україні розвідувальних даних
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Топ коментарі
+9
смотреть всем - Азов работает...
https://www.youtube.com/watch?v=AhKs6n9hQiw
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08.04.2022 18:45
+8
Вже бачили цей спецназ.
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08.04.2022 18:54
+8
Це найменше каліцтво. Вони від народження мозоку не мають
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08.04.2022 18:58
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Але це не заважає москальским виродкам обстрілювати міста України.
Якби могла наша ненависть до роzzії перетворитися на смертельну зброю.
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08.04.2022 18:31 Відповісти
звісно, натискати кнопку ПУСК, сидячи за 300-1000 км від розлючених українців - не важко і не страшно. А лізти в пекло вуличних боїв чи їхати колоною під вогнем кпвт/корсарів/стугн/джавелінів/nlaw - дуже не хочеться...

Тож тут все логічно - хоч один інстинкт в цих вибл*дків працює - жити хочуть. На жаль, працює він не у всіх рашкованів. І не завжди.
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08.04.2022 19:06 Відповісти
Які частини штурмують Маріуполь ?

Хто вбив 30 000 мариупольців( говорят такі цифри) ?
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08.04.2022 18:35 Відповісти
Хто вбив - авіація, ствольна і ракетна артилерія орків.
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08.04.2022 19:03 Відповісти
По Харкову така статистика: 90% людей загинули від ударів авіації, «Градів» і «Смерчів», ракетних, мінометних, артилерійських ударів.
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08.04.2022 19:09 Відповісти
Артой и авиацией войны не выигрывают
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09.04.2022 03:07 Відповісти
Спецобосрация которую устроило ВВХ-ло, заставила обосратся бравых зольдат ************* Путлера.
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08.04.2022 18:36 Відповісти
Вже бачили цей спецназ.
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08.04.2022 18:54 Відповісти
Середня ступінь алкогольного сп'яніння. Це їхній природний стан.
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08.04.2022 19:41 Відповісти
смотреть всем - Азов работает...
https://www.youtube.com/watch?v=AhKs6n9hQiw
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08.04.2022 18:45 Відповісти
Азову щира повага!
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08.04.2022 19:05 Відповісти
Сдыхай,кацапский дурачок-получишь значёк. А они ещё и отказываются сдыхать. На Колыму всех. Забыли,где живут, ***?))
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08.04.2022 18:48 Відповісти
хай собі башку прострілять, буде саме те самокалічяння.
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08.04.2022 18:51 Відповісти
Це найменше каліцтво. Вони від народження мозоку не мають
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08.04.2022 18:58 Відповісти
Ну да, это не то что в Сирии партизан не особо вооружённых зачищать. Здесь и опистюлится по полной программе можно.
А после того, что они вытворяли в Буче и других городах, им за каждым углом и под каждым кустом будет "бендеровец" с трезубом в руках мерещится будет. Причём с трезубом исключительно в лучшем случае.
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08.04.2022 19:10 Відповісти
А они наверное ковры в ипотеку взяли?
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08.04.2022 19:19 Відповісти
лучше в колонии на табурет чем в мешке и в крематорий) новая скрепа россиянцев

скажи "х*й вайне"!! тебе не воевать как дидЪ а автозак толкать!!! холопы не победят Свободных!! никогда!!
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09.04.2022 13:20 Відповісти
 
 