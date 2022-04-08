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членство в ЄС (938) Євросоюз (7144) фон дер Ляєн Урсула (529)

Фон дер Ляєн передала Зеленському опитувальник для вступу до ЄС

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

зеленський

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн передала президентові Зеленському опитувальник для вступу до ЄС.

Про це вона заявила під час спільної пресконференції з президентом України, інформує Цензор.НЕТ.

"Тут ми маємо дороги, які перетинаються, ваша дорога до ЄС починається, це вже близький шлях. Я передам вам зараз цю папку, цей опитувальник, тут питання, треба дати відповідь на них. Це формальні рекомендації", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна подасть заявку до Євросоюзу цього літа, - Єрмак

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
- чій крим?
- хто такий єрмак ?
- Звідки взявся арахмія ?
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08.04.2022 21:12
+15
Будеш красти?
- так, буду.
- ні, буду.
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08.04.2022 21:14
+13
- чи згодні ви передати коломойського ?
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08.04.2022 21:13
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И обходной лист, впридачу...
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08.04.2022 21:11 Відповісти
Згідно досліджень, в роті у 30 кацапів 80 зубіа, і то гнилих.
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08.04.2022 21:15 Відповісти
У кацапа ще й зайва хромосома. А непарна кількість хромосом - це ознака даунізму.
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08.04.2022 21:22 Відповісти
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08.04.2022 22:06 Відповісти
Цікаво , що там за анкетка
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08.04.2022 21:12 Відповісти
Будеш красти?
- так, буду.
- ні, буду.
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08.04.2022 21:14 Відповісти
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08.04.2022 21:25 Відповісти
Про цікавістісь пана Коломойского...
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08.04.2022 21:25 Відповісти
Шо за анкетка, я би питала, шо там з верховенством права?? Суди незалежні? Некорумповані? Все інше то херня....
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08.04.2022 23:10 Відповісти
- чій крим?
- хто такий єрмак ?
- Звідки взявся арахмія ?
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08.04.2022 21:12 Відповісти
- чи згодні ви передати коломойського ?
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08.04.2022 21:13 Відповісти
Ніхто ніякий Крим чи Донбас віддавати не буде. Ну а по двох цих кадрах запитань багато. Бєня ***** з пляжу.
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08.04.2022 21:14 Відповісти
Питання 1-красти далі будеш?
2-ворогів Ураїни з влади у в'язницю доправиш?

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08.04.2022 21:15 Відповісти
є цікавіші запитання.
- хто розмінував вихід з криму?
- хто відкрив кордон з РБ?
- скільки вкрадено на великому крадівництві?
- про що домовилист в Омані?
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08.04.2022 23:07 Відповісти
Ничего не понятно. Жду комментарий Арестовича.
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08.04.2022 21:26 Відповісти
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08.04.2022 22:07 Відповісти
Опитувальник ЄС:
1. А шо там Татаров?
2. А як Коломойський?
3. А справи на Порошенка?
4. ...
5. ...
6. ...
7. Profit.
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08.04.2022 21:34 Відповісти
Вже на третій сторінці опитувальника у цього ватника пердак запалає
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08.04.2022 22:34 Відповісти
та він його загубить десь по дорозі і скаже, що не передавали, не бачив, не вірив, єрмак украв
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08.04.2022 23:08 Відповісти
Харе сміятися. Вже пішла серйозна розмова... Хай по цьому опитувальнику до іспитів готується, школота.
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09.04.2022 02:37 Відповісти
 
 