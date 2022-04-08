Ми дякуємо Єврокомісії за 5-й санкційний пакет, але цього замало, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський подякував голові Європейської Комісії Урсулі фон дер Ляєн за рішення ухвалити 5-й санкційний пакет проти Росії, проте висловив упевненість в тому, що його недостатньо в умовах триваючої російської агресії в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна, про це заявив Зеленський на спільному брифінгу з Урсулою фон дер Ляєн у Києві.
"Урсулі фон дер Ляєн я вдячний особисто за 5-й санкційний пакет, але вважаю, що цього мало. Вони (росіяни) у нас дуже багато всього забрали. Вони у нас забрали і території, і людей", - зазначив він.
За словами глави держави, Україна зможе повернути території, але не зможе повернути людей.
"І за все це буде велика, впевнений, відповідальність, тому прошу нам допомагати своїми санкціями. І їх слід тільки нарощувати. По-іншому Росія не хоче нікого слухати", - додав він.
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