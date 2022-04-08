Росія пристосувалась до санкцій, запроваджені наразі обмеження не діють, - Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що санкції, запроваджені проти Росії за її збройну агресію щодо України, не діють і необхідні швидкі кроки, аби завдати потужного удару по російській економіці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, Росія значною мірою "пристосувалася" до запроваджених санкцій і може їх ігнорувати.

"Cанкції, які запроваджено наразі, не діють", - наголосив Моравецький.

Він нагадав, що кілька днів тому, після викриття злочину, скоєного росіянами проти мирних жителів Бучі, посли, які займаються економічними справами та санкціями, схвалили "дуже радикальні санкції".

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Проте відкладення на чотири місяці введення у дію заборони на купівлю на російське вугілля "дуже розчаровує", зазначив Моравецький.

"Відстрочення на чотири місяці означає, що практично лише в серпні ми можемо розраховувати на повне блокування російського вугілля. Тоді як вугілля можна замінити набагато швидше", - зазначив глава польського уряду.

Стосовно питання щодо ембарго на російську нафту він зазначив, що якщо хтось вагається з приводу радикальних санкцій проти рф і хоче надалі купувати цю нафту, то на неї потрібно накласти додаткове мито. Відтак не буде дешевої нафти з Росії.

"Тому я ще раз закликаю наймогутніші столиці ЄС діяти швидко. Треба запровадити санкції, які будуть мати вирішальний вплив на стан російської економіки", - додав Моравецький.

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