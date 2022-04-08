УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13884 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Санкції проти Росії Війна
15 521 12
війна (56913) росія (47340) санкції (6879) Моравецький Матеуш (351)

Росія пристосувалась до санкцій, запроваджені наразі обмеження не діють, - Моравецький

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

рф,старість,бідність

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що санкції, запроваджені проти Росії за її збройну агресію щодо України, не діють і необхідні швидкі кроки, аби завдати потужного удару по російській економіці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, Росія значною мірою "пристосувалася" до запроваджених санкцій і може їх ігнорувати.

"Cанкції, які запроваджено наразі, не діють", - наголосив Моравецький.

Він нагадав, що кілька днів тому, після викриття злочину, скоєного росіянами проти мирних жителів Бучі, посли, які займаються економічними справами та санкціями, схвалили "дуже радикальні санкції".

Читайте: Чорногорія запроваджує санкції проти Росії

Проте відкладення на чотири місяці введення у дію заборони на купівлю на російське вугілля "дуже розчаровує", зазначив Моравецький.

"Відстрочення на чотири місяці означає, що практично лише в серпні ми можемо розраховувати на повне блокування російського вугілля. Тоді як вугілля можна замінити набагато швидше", - зазначив глава польського уряду.

Стосовно питання щодо ембарго на російську нафту він зазначив, що якщо хтось вагається з приводу радикальних санкцій проти рф і хоче надалі купувати цю нафту, то на неї потрібно накласти додаткове мито. Відтак не буде дешевої нафти з Росії.

"Тому я ще раз закликаю наймогутніші столиці ЄС діяти швидко. Треба запровадити санкції, які будуть мати вирішальний вплив на стан російської економіки", - додав Моравецький.

Також читайте: Політика умиротворення Росії була політикою боягузтва, - прем'єр Польщі Моравецький

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+17
Зрозуміли, за чиїх "дєтєй"?
показати весь коментар
08.04.2022 19:55
+9
Ембарго на енергоносії немає,всі банки не відключені від свіфт.
показати весь коментар
08.04.2022 19:58
+6
Например санкции по морским судам под российским флагом. Запрет на заход в европорты. Таких судов всего 0.1% от общего тоннажа. Что мешает кацапам фрахтовать суда иностранных судоходных компаний. Если бы запретили вообще грузооборот с расией, любыми судами любые грузы. Дальше если бы запретили судам имеющим российских владельцев независимо от флага заходить в порты Европы. Если бы запретили любым судам любых владельцев и флагов имеющих в составе экипажа граждан кацапии заходить в порты Европы. Это же не сложно и это бы сработало. В штаты не пускали танкеры если в экипаже были муслимы. Или увозили их в охраняемое место до отхода судна. Вообщем масса вариантов как кацапам палок в колеса понаставлять. Реальных а не бумажных.
показати весь коментар
08.04.2022 20:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зрозуміли, за чиїх "дєтєй"?
показати весь коментар
08.04.2022 19:55 Відповісти
Ваш допис може справді виявитись зовсім не жартом. А насправді помстою.
показати весь коментар
08.04.2022 20:14 Відповісти
Ембарго на енергоносії немає,всі банки не відключені від свіфт.
показати весь коментар
08.04.2022 19:58 Відповісти
Тому що санкції на паперах, тому і не діють
показати весь коментар
08.04.2022 20:05 Відповісти
Ніхто і не сумнівався... тільки знищення!
показати весь коментар
08.04.2022 20:57 Відповісти
Мало того что их мало так еще и не работают, приплыли блин.
показати весь коментар
08.04.2022 20:14 Відповісти
"Пекельні санкції - 2"?
Кацапія з переляку готова здатися...
показати весь коментар
08.04.2022 20:21 Відповісти
Например санкции по морским судам под российским флагом. Запрет на заход в европорты. Таких судов всего 0.1% от общего тоннажа. Что мешает кацапам фрахтовать суда иностранных судоходных компаний. Если бы запретили вообще грузооборот с расией, любыми судами любые грузы. Дальше если бы запретили судам имеющим российских владельцев независимо от флага заходить в порты Европы. Если бы запретили любым судам любых владельцев и флагов имеющих в составе экипажа граждан кацапии заходить в порты Европы. Это же не сложно и это бы сработало. В штаты не пускали танкеры если в экипаже были муслимы. Или увозили их в охраняемое место до отхода судна. Вообщем масса вариантов как кацапам палок в колеса понаставлять. Реальных а не бумажных.
показати весь коментар
08.04.2022 20:24 Відповісти
Так вони вже і ходять благополучно під монгольскими прапорами
показати весь коментар
08.04.2022 20:59 Відповісти
Усе може бути у цьому світі - може і його дочок покажуть на колінах перед відрізанням голів. Дуже таке може статися, ще Дудаєв про це попереджав увесь світ, що не варто затягуватися з українцями.
Дика дивізія теж було звірствувала на Україні. Забули чим закінчила? Так буде усім загарбникам, усім!
показати весь коментар
08.04.2022 20:40 Відповісти
Слава Богу! Хоч Моравецький прозрів, що санкціі до дупи.
показати весь коментар
08.04.2022 21:01 Відповісти
 
 