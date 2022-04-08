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Чорногорія запроваджує санкції проти Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чорногорія

Чорногорія у п'ятницю запровадила санкції проти Росії через військове вторгнення в Україну.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Дрітан Абазович, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Уряд ухвалив обмежувальні заходи у відповідь на агресивну війну Росії проти України", - написав Абазович у Twitter, не повідомивши деталі санкцій.

Чорногорія є членом НАТО і кандидатом на членство в ЄС, при цьому Росія є великим інвестором у країні, і багато багатих росіян мають там нерухомість або яхти.

У четвер Чорногорія оголосила персонами нон грата чотирьох співробітників посольства РФ у зв'язку із порушенням дипломатичних норм.

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Нарешті!
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08.04.2022 17:08 Відповісти
Если Черногория конфискует российскую собственность, то всю страну можно будет продать еще раз уже другим собственникам.
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08.04.2022 17:19 Відповісти
Только раз?
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08.04.2022 18:01 Відповісти
людям раз, а ви підарасня не люди
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08.04.2022 19:14 Відповісти
Ооо, там вроде сейчас пару яхт прячутся
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08.04.2022 17:26 Відповісти
а шо це сталося?
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08.04.2022 18:10 Відповісти
та вони всіх задовбали і спробу перевороту в Чорногорії не забули
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08.04.2022 19:15 Відповісти
 
 