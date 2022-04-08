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Росію треба позбавити можливості обходити санкції через інші країни, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє про необхідність позбавити можливості Росію адаптуватися та налагоджувати постачання підсанкційних товарів через інші країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Шмигаль написав у телеграмі після зустрічі з прем'єром Словаччини Едуардом Хегером.

"Скоординували дії щодо посилення санкційного тиску на Росію з прем'єром Словаччини Едуардом Хегером. Необхідно позбавити можливості Росії адаптуватися і налагоджувати поставки підсанкційних товарів через інші країни", - зазначив він.

Крім того, сторони обговорили гуманітарну допомогу та підтримку України на шляху до ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін найближчим часом запровадить ембарго на торгівлю з РФ, - Шмигаль

Автор: Роман Свиридович
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Ви заборонили торгівля з Білорусією?
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08.04.2022 21:41 Відповісти
ви прийняли закон неторґівлі з кацапнею? ви з нею не торгуєте?
а як ні - яке таке зелене бурчання в сторону союзників яких кацапія не бомбить?
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08.04.2022 21:50 Відповісти
це зелення непробивно....
всі навколо винуваті, а більше всіх ті хто найбільше допомогає - не влада,
а тошнілово до ригачкі....
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08.04.2022 21:53 Відповісти
 
 