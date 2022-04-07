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Кабмін найближчим часом запровадить ембарго на торгівлю з РФ, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Прем'єр Денис Шмигаль та президент Володимир Зеленський обговорили можливість запровадження ембарго на торгівлю товарами з РФ.
Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора під час наради обговорили з Президентом України Володимиром Зеленським питання запровадження Україною ембарго на торгівлю товарами з РФ. Україна повністю зупинила імпортні та експортні операції з державою-агресором від початку війни. Найближчим часом закріпимо це урядовими рішеннями, аби усім була зрозуміла незворотність розірвання наших відносин із державою-агресором", - зазначив глава уряду.
За словами Шмигаля, Україна розраховує, що світ запровадить потужне нафтове ембарго.
Топ коментарі
+42 Yakov Yakov
показати весь коментар07.04.2022 21:11
+40 ODNAKO
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+39 Oleksandr Onys
показати весь коментар07.04.2022 21:10
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Будь ласка, зачекайте...
Злу русского мира кінець. Амінь
Здається когось вирішили знищити, а долі вже розподілені
А эмбарго - это тупой и поэтому бетонно эффективный бессрочный законодательный запрет на всё. Причём запрет высокого нормативного уровня, который сложно обойти корректировкой подзаконных актов, судебными решениями и тому подобными инструментами. До сих пор его не было и это не значит, что во время войны бизнес с агрессором был - он по сути сдох окончательно 24.02. Но теперь всё будет просто невозможно.
Правда, вангую, что оставят исключения для наших европейских друзей - типа транзит нефти и газа по действующим трубопроводам. Потому что запрет будет ножом в спину европейцев + нам ничего не даст, потому что есть обходные маршруты.
"Україна повністю зупинила імпортні та експортні операції з державою-агресором від початку війни"
По друге, за Зеленського не голосував, бо не мав до нього довіри
По третє, хіба при Зеленському впали витрати на армію?
дааааа, Ігарь Валєріч...ти ПРОСТО ....віртуоз....
а "оборона" Дніпра.. в 2014.. це ПРОСТО ...перерозподіл та захист "своїх" інтересів.......
Аби не чіпати бізнес кацапів в Україні
Надо устроить глобальную зачистку этой свинской стране ублюдков, освободить оккупированные ею чужие земли, положить конец жуткому мороку этого современного русского Мордора... За всех погибших, распятых, замученных, расстрелянных, посаженных, сосланных, заморенных голодом, запытанных, изнасилованных, а главное - за свою полную нераскаянность, за то,что свои преступления они и сегодня упорно, массово продолжают считать подвигами и гордиться ими, - они жить не должны, эти ублюдки! Причем не только сама власть, Ху"ло и его обширная банда чекистов, мусоров, судей, прокуроров, генералов и пр. - но и мразотная склизкая зловонная биомасса, населяющая 1/7 мировой суши...
Затріпотіли на станції знов.
І до юрби полонених
Сам курінний підійшов.
І до юрби полонених
Сам курінний підійшов.
Аж до кісток пропікає очима.
Хлопці стоять перед ним, як мерці.
П'яно хитається смерть перед ними,
Холодно блима наган у руці.
П'яно хитається смерть перед ними,
Холодно блима наган у руці.
"Є москалі між вами, я знаю,
Кожного кулі чекає печать!"
Стиснуто зуби в останнім мовчанні -
Всі полонені мовчать.
Стиснуто зуби в останнім мовчанні -
Всі полонені мовчать.
"Всі ви такі, як і я, чорнобриві -
Шкода стріляти усіх!
Гляньте навколо - і сонце, і ниви..."
Відповідь - сміх, відповідь -сміх.
"Гляньте навколо - і сонце, і ниви..."
А у відповідь - сміх.
"Ну, так пощади не буде нікому!
Вас не згадає замучений край!"
Вийшов один і сказав курінному -
Я москаль! Не стріляй!
Вийшов один і сказав курінному -
Я москаль! Не стріляй!
Вийшов один і сказав курінному -
Я москаль! Не стріляй!
Теперь понятно почему медиа продукция великого режиссера и сценариста зеленскава пользуется такой популярностью нарасее
А як там ембарго з падлосябрами? Непогано б і грузинам відповісти на їхню сучість!