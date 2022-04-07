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Кабмін найближчим часом запровадить ембарго на торгівлю з РФ, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

санкции

Прем'єр Денис Шмигаль та президент Володимир Зеленський обговорили можливість запровадження ембарго на торгівлю товарами з РФ.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора під час наради обговорили з Президентом України Володимиром Зеленським питання запровадження Україною ембарго на торгівлю товарами з РФ. Україна повністю зупинила імпортні та експортні операції з державою-агресором від початку війни. Найближчим часом закріпимо це урядовими рішеннями, аби усім була зрозуміла незворотність розірвання наших відносин із державою-агресором", - зазначив глава уряду.

За словами Шмигаля, Україна розраховує, що світ запровадить потужне нафтове ембарго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Як нові переселенці зареєструвалося вже понад 500 тисяч людей, - Шмигаль

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+42
всіх критикують, а самі не запровадили.
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07.04.2022 21:11
+40
Це саме має стосуватись Білорусії, а то влада лишить дірку для бариг, подивимось.
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07.04.2022 21:11
+39
Нарешті. А то ці всі "існують різні росії" ну якось зовсім не туди було
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07.04.2022 21:10
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Нарешті. А то ці всі "існують різні росії" ну якось зовсім не туди було
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07.04.2022 21:10 Відповісти
Ембарго!

Злу русского мира кінець. Амінь
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07.04.2022 21:32 Відповісти
це мали зробити ще в 2014 році. Бульбофюрер знову буде відігравати важливу роль в посередницьких схемах? Кому смерть, а кому гроші ?
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07.04.2022 22:16 Відповісти
ТА **** ПОСПІШАТИ? ВСЬОГО 43 ДНІ ВІЙНА ІДЕ...
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07.04.2022 22:50 Відповісти
Все йде до пошматування расєшки.
Здається когось вирішили знищити, а долі вже розподілені
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07.04.2022 21:10 Відповісти
всіх критикують, а самі не запровадили.
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07.04.2022 21:11 Відповісти
Тільки обговорюють можливість. А ви що подумали .
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07.04.2022 21:17 Відповісти
Торговли никакой нет уже , теперь хотят это еще закрепить законодательно, для будущих поколений,так сказать.
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07.04.2022 21:44 Відповісти
ну и визовый режим у нас открыт тоже с рашкой, а у ЕС закрыт... ппц...
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07.04.2022 21:57 Відповісти
Вы не понимаете. Торговля закрыта санкционным механизмом (запрещены, в частности, расчёты с резидентами РФ и РБ, а также с юрлицами других стран, где бенефициарами являются резиденты РФ и РБ - банки сейчас паспорта собственников контрагентов требуют; запрещены сделки с подсанкционными лицами и т.д.). Но это меры разноуровневые и по конкретным вопросам. Они парализовали двустороннюю торговлю, в принципе, но некоторые аспекты надо продлевать, подтверждать, некоторые могут быть упущены из внимания и т.д.

А эмбарго - это тупой и поэтому бетонно эффективный бессрочный законодательный запрет на всё. Причём запрет высокого нормативного уровня, который сложно обойти корректировкой подзаконных актов, судебными решениями и тому подобными инструментами. До сих пор его не было и это не значит, что во время войны бизнес с агрессором был - он по сути сдох окончательно 24.02. Но теперь всё будет просто невозможно.
Правда, вангую, что оставят исключения для наших европейских друзей - типа транзит нефти и газа по действующим трубопроводам. Потому что запрет будет ножом в спину европейцев + нам ничего не даст, потому что есть обходные маршруты.
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07.04.2022 22:04 Відповісти
Контракт на транзит газа у нас с Газпромом, а не с Европой. Придется делать исключение. А как только есть одно исключение, в кабмин потянутся ходоки, чтобы и для них тоже сделали исключение. В результате останется исключение из исключений, то, что и так нафиг никому не нужно.
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07.04.2022 22:08 Відповісти
а шо до сих пор торгуют?
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07.04.2022 21:11 Відповісти
Шмигаль визнав, що так.
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07.04.2022 21:20 Відповісти
Читати вмієш? Чи обмежуєшся заголовком?
"Україна повністю зупинила імпортні та експортні операції з державою-агресором від початку війни"
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07.04.2022 21:22 Відповісти
А в якому році почалась війна.хіба в 2022р?
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07.04.2022 21:27 Відповісти
Спочатку задай це питання Петру Олексійовичу, а вже потім мені
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07.04.2022 21:37 Відповісти
Дивні ви люди. Петро Олексійович вже три роки як не президент країни, наче як ваш зе-кандідат при владі, роби шо хош... А на виході - нічого, а винуватий у вас знову Петро Олексійович. Мабудь, винуватий в тому, що у нас є боєздатна армія, і є яке-ніяке ППО. Бо поки він був президентом, в армію вкладали гроші, а не в асфальт.
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07.04.2022 22:08 Відповісти
По перше, я Порошенко в цьому питанні не звинувачував, бо розумію що необхідність в торгівлі з рашкою була, Краще задай питання Олегу Світлову що він мав на увазі коли питав про початок війни

По друге, за Зеленського не голосував, бо не мав до нього довіри

По третє, хіба при Зеленському впали витрати на армію?
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07.04.2022 22:38 Відповісти
"Впали" - це дуже м'яко сказано, оскільки було закрито всі військові програми та скорочено особовий склад армії.
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08.04.2022 10:44 Відповісти
Звісно, що не торгують. Але хочуть закріпити це в законі. (за всієї моєї огиди до блаЗЄнських, це потрібний крок)
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07.04.2022 21:26 Відповісти
Хотіти і зробити... дві великі різниці.
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07.04.2022 21:34 Відповісти
І скільки років будуть хотіти?
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07.04.2022 22:02 Відповісти
Це саме має стосуватись Білорусії, а то влада лишить дірку для бариг, подивимось.
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07.04.2022 21:11 Відповісти
Ну нарешті, всього вісім років пройшло, і влада віддуплилася!
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07.04.2022 21:13 Відповісти
Ще ні. Тільки почали обговорювать можливість запрвадження. А якщо при цьому ще й дірку залишать через Білорусь, то це максимум піар-акція
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07.04.2022 21:43 Відповісти
віслюк і ко вже півтора місяця біає і мекає,що потрібно зробити западу,а тут виявляється що ми ще торгуємо...може там "свати" тільки закінчились?
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07.04.2022 21:13 Відповісти
ЦЕ правда?? Накінець-то! вимагати ембарго від інших держав...а самим торгувати "сватми" та "рошенами"....

дааааа, Ігарь Валєріч...ти ПРОСТО ....віртуоз....
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07.04.2022 21:14 Відповісти
Він, до речі, досі не зробив заяви щодо війни.
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07.04.2022 21:16 Відповісти
але Ігарь Валєріч...заставив "одного Барана" дзвонитити Байдену і просити зняти санкції з руSSкого Злодія абрамовича......і цим ВСЕ сказано на чиїй ВОНО стороні...
а "оборона" Дніпра.. в 2014.. це ПРОСТО ...перерозподіл та захист "своїх" інтересів.......
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07.04.2022 21:36 Відповісти
Ой, а що случилось. А сватов будут продавать? А выступления квартала? А квартира в Ялте останется?
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07.04.2022 21:14 Відповісти
капець. і вони весь час критикуютьЗахід.
Аби не чіпати бізнес кацапів в Україні
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07.04.2022 21:15 Відповісти
9ля ну от серйозно ми тут кричимо щоб Захід не торгував з РФією а самі при цьому на 8 році війни з ними торгуємо.Це просто треш.
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07.04.2022 21:17 Відповісти
А беларусская губерния как же?? С ней что торговать будем после нашей победы?? Молоко ряженку покупать и прочее дерьмо??
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07.04.2022 21:18 Відповісти
Йшов 40-й день війни, а клоун шмигаль досі не зрозумів, що відбувається в країні 1.5 місяця.
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07.04.2022 21:19 Відповісти
в смысле??? в смысле "вневдовзи" ??? а шо весь этот смертельный месяц... еще торговались ????
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07.04.2022 21:20 Відповісти
Вони всі зроблять українські фірми-прокладки. В мене на роботі сказали всі російські і білоруські товари забрати з вітрин. Одну російську торгову марку залишили - з 2014 року ці орки зробили українську прокладку, начебто "виробника" і тепер ми продовжимо їх продавати, бо на упаковці "зроблено в Україні", хоча торгова марка російська😡
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07.04.2022 21:20 Відповісти
Ни просьбы, ни мольбы, ни митинги, ни демонстрации - вне и внутри раисси - ни обращения в евросуды и пр. - ничто не поможет.
Надо устроить глобальную зачистку этой свинской стране ублюдков, освободить оккупированные ею чужие земли, положить конец жуткому мороку этого современного русского Мордора... За всех погибших, распятых, замученных, расстрелянных, посаженных, сосланных, заморенных голодом, запытанных, изнасилованных, а главное - за свою полную нераскаянность, за то,что свои преступления они и сегодня упорно, массово продолжают считать подвигами и гордиться ими, - они жить не должны, эти ублюдки! Причем не только сама власть, Ху"ло и его обширная банда чекистов, мусоров, судей, прокуроров, генералов и пр. - но и мразотная склизкая зловонная биомасса, населяющая 1/7 мировой суши...
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07.04.2022 21:20 Відповісти
Так и будет.
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07.04.2022 21:24 Відповісти
А с Белорашей?
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07.04.2022 21:21 Відповісти
Газ?
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07.04.2022 21:22 Відповісти
Бій відлунав. Жовто-сині знамена
Затріпотіли на станції знов.
І до юрби полонених
Сам курінний підійшов.
І до юрби полонених
Сам курінний підійшов.

Аж до кісток пропікає очима.
Хлопці стоять перед ним, як мерці.
П'яно хитається смерть перед ними,
Холодно блима наган у руці.
П'яно хитається смерть перед ними,
Холодно блима наган у руці.

"Є москалі між вами, я знаю,
Кожного кулі чекає печать!"
Стиснуто зуби в останнім мовчанні -
Всі полонені мовчать.
Стиснуто зуби в останнім мовчанні -
Всі полонені мовчать.

"Всі ви такі, як і я, чорнобриві -
Шкода стріляти усіх!
Гляньте навколо - і сонце, і ниви..."
Відповідь - сміх, відповідь -сміх.
"Гляньте навколо - і сонце, і ниви..."
А у відповідь - сміх.

"Ну, так пощади не буде нікому!
Вас не згадає замучений край!"
Вийшов один і сказав курінному -
Я москаль! Не стріляй!
Вийшов один і сказав курінному -
Я москаль! Не стріляй!
Вийшов один і сказав курінному -
Я москаль! Не стріляй!

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07.04.2022 21:22 Відповісти
це оригінал? бо я не таку версію вчив...
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07.04.2022 21:35 Відповісти
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12.04.2022 08:29 Відповісти
"Вот это поворот"
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07.04.2022 21:25 Відповісти
Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари бывшего главу "Роснано", российского экономиста и управленца Анатолия Чубайса. Он также получил поместье площадью в 27 акров в графстве Стаффордшир. После заявы мавко*ба тут еще такок!! (не фейк)
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07.04.2022 21:30 Відповісти
Горе-коментарі зовсім з глузду зї'хали. Що вже немає ніяких торгових відносин чомусь геть забули, а прочитати текст мабуть не вистачає розуму
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07.04.2022 21:35 Відповісти
а говорили что Петя барыга на крови. Ну что , зелебенские, языком звиздеть не лыжи мазать?
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07.04.2022 21:35 Відповісти
Щось вони поспішили. Ще ж тільки 43 день як вимагають від усіх країн зупинити торгівлю з московітами.
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07.04.2022 21:36 Відповісти
А как же сваты и другая зелёная мудатень? Это товар или нет?

Теперь понятно почему медиа продукция великого режиссера и сценариста зеленскава пользуется такой популярностью нарасее
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07.04.2022 21:54 Відповісти
Take the bulldozers and remove the roads to Russia as soon as possible. Large columns of military equipment have difficulty with muddy soil. Complicate this by growing forests, fortifications, dams, etc. If possible.
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07.04.2022 21:55 Відповісти
Вважаю - тре заборонити продаж УСІЄЇ продукції походженням із парашостану! Навіть тієї що зараз знаходиться у торгових мережах!
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07.04.2022 21:58 Відповісти
Ви нє панімаіті ! Ета другоє ! Ета била нє тврговля, ета проста родсвіниє связі !
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07.04.2022 21:58 Відповісти
Це не запровадження ембарго, а фіксація здійсненого факту.
А як там ембарго з падлосябрами? Непогано б і грузинам відповісти на їхню сучість!
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07.04.2022 23:39 Відповісти
Та невже? Дуже своєчасно, після 8 років війни.
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08.04.2022 02:13 Відповісти
 
 