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Єврокомісія вивчає можливості нових санкцій - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ляєн

ЄС готує нову хвилю санкцій проти РФ, повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Як інормує Цензор.НЕТ, про це сказала Ляєн на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в п'ятницю.

"Ми ніколи не зможемо зрівнятися з жертвою українського народу, але ми мобілізуємо нашу економічну міць для того, щоб Путін заплатив дуже і дуже високу ціну. Ми сказали це своїми санкціями, було п'ять безпрецедентних хвиль. Готується ще нова хвиля", - зазначила вона. 

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Автор: Роман Свиридович
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