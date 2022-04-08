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Mitsubishi Motors зупинила виробництво на заводі в Росії

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном Війна в Україні

nissan,mitsubishi,renault

Японська корпорація Mitsubishi Motors зупинила виробництво автомобілів на заводі "ПСМА Рус" у Російській Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву компанії.

"Корпорація Mitsubishi Motors зупинила виробництво на своєму заводі в російському місті Калуга на невизначений термін", - зазначили в компанії.

Також зазначається, що "у зв’язку з логістичними труднощами" експорт автомобілів та постачання деталей до Росії було призупинено з березня.

Завод "ПСМА Рус" – спільне підприємство Stellantis (70%) та Mitsubishi Motors Corporation (30%), яке виготовляє авто чотирьох брендів: Peugeot, Citroen, Opel та Mitsubishi Motors.

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Топ коментарі
+8
Ласкаво просимо до Украiни.
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08.04.2022 21:56
+7
Оказывается у великого лаптестана своего ничего нет. А нет, есть:
- Почему сахар так подорожал? - возмущается самка кацапа в магазине, - Он же отечественный.
- Из отечественного у нас только война, - резонно отвечает ей продавщица.
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08.04.2022 22:03
+5
Хай на конях тепер їздять і на собаках
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08.04.2022 21:59
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Ласкаво просимо до Украiни.
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08.04.2022 21:56 Відповісти
Mazda работает или закрылись на территории рухи?
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08.04.2022 21:56 Відповісти
Поэтому там авто в полтора раза дешевле нашего были.
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08.04.2022 21:59 Відповісти
Хай на конях тепер їздять і на собаках
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08.04.2022 21:59 Відповісти
А коли з'їдять собак та коней, що робити?
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08.04.2022 22:06 Відповісти
Оказывается у великого лаптестана своего ничего нет. А нет, есть:
- Почему сахар так подорожал? - возмущается самка кацапа в магазине, - Он же отечественный.
- Из отечественного у нас только война, - резонно отвечает ей продавщица.
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08.04.2022 22:03 Відповісти
Тройка мчится, тройка скачет, Вьется пыль из-под копыт



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08.04.2022 22:04 Відповісти
Це відтепер транспорт для найзаможніших кацапетів
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08.04.2022 22:09 Відповісти
та ладно, що самі не можуть випускати, які проблеми запчасті склепать, на АЗЛК можуть всі запчасті зробити, а АЗЛК нема, і запчасті немає кому робити і немає з чого, і не вміють, ну то на санках будуть їздити.
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08.04.2022 22:09 Відповісти
 
 