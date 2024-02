Байден засудив атаку на вокзал у Краматорську

Президент США Джо Байден засудив сьогоднішню атаку на залізничний вокзал у Краматорську, наголосивши, що це ще одне жахливе звірство, вчинене Росією. США з союзниками сприятимуть розслідуванню цієї атаки для притягнення винних до відповідальності.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це президент США повідомив у мікроблозі Twitter.

"Напад на український залізничний вокзал – це ще одне жахливе звірство, що Росія вчинила, вражаючи мирних жителів, які намагалися евакуюватися та дістатися безпечного місця", - наголосив Байден.

