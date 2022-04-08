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Байден засудив атаку на вокзал у Краматорську

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

байден

Президент США Джо Байден засудив сьогоднішню атаку на залізничний вокзал у Краматорську, наголосивши, що це ще одне жахливе звірство, вчинене Росією. США з союзниками сприятимуть розслідуванню цієї атаки для притягнення винних до відповідальності.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це президент США повідомив у мікроблозі Twitter.

"Напад на український залізничний вокзал – це ще одне жахливе звірство, що Росія вчинила, вражаючи мирних жителів, які намагалися евакуюватися та дістатися безпечного місця", - наголосив Байден.

Дивіться: Закривавлена дитяча іграшка з атакованого російською "Точкою" вокзалу в Краматорську. ФОТО ДНЯ

За його словами, США продовжить допомогу в питаннях безпеки та з поставками зброї Україні, щоб допомогти захиститися.

"І разом з нашими союзниками та партнерами ми підтримуватимемо зусилля з розслідування цієї атаки, документуючи дії Росії та притягуючи її до відповідальності", - сказано в повідомленні.

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Что-то никто Байдена не поддерживает на Форуме.
...странно...
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08.04.2022 22:13 Відповісти
Байден осуждает, Путин атакует. А мы побеждаем. Импотентные демократы.
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08.04.2022 22:16 Відповісти
Ага,Украина побеждает без Америки,как зеленский без Залужного.
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08.04.2022 22:24 Відповісти
Що ти несеш? Без Байдена і США ми б вже давно...
Короче, тихенько тут будь
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09.04.2022 00:10 Відповісти
ООН боїться ввести голубі шоломи в Україну, шоб припинилася війна? Чи може не хоче, і тоді виникає питання чого не хоче і чого ми повинні сплачувати внески до такої організації? Їхніми засудженнями вбитих людей не оживиш.
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08.04.2022 22:28 Відповісти
Ти бот? Для чого розганяєш зраду там де її і бути не може?

Голубі шоломи нам не варіант.
По-перше, на введення голубих шоломів має бути згода обох сторін (України і Росії).
По-друге, це буде фіксація на зайнятих позиціях невідомо на скільки років. Заморожування.
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09.04.2022 00:14 Відповісти
Варіант...не варіант....зараз на кофейній гущі погадаємо...
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09.04.2022 01:46 Відповісти
Ти хочеш миротворців чи перемогу на рашкою і звільнення України?

Тут і гадати не треба, ідея тупа сама по собі.
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09.04.2022 11:51 Відповісти
для мене головне зберегти життя людей і економіку, а шляхи перемоги є різні.
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09.04.2022 15:49 Відповісти
Це шлях в нікуди. Ти тупий баран якийсь. Рашка має капітулювати. Миротворці навіть не розглядаються. Бо виходить, що ті люди які вже загинули - загинули даремно.
Економіка також не відновиться при заморожуванні війни. Ні інвестицій, ні відшкодувань за зруйновану інфраструктуру нам не бачити до перемоги

Людей йлм ушкода. Так і скажи, що пофіг при якій владі жити. Аби жрать було що
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09.04.2022 16:44 Відповісти
тобі що горохом по стіні, всерівно не дійде, це завдяки тобі барану мене заблокували були?
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13.04.2022 11:04 Відповісти
Байден пообещал активизировать усилия по международной изоляции России

Президент Джо Байден пообещал расширить взаимодействие с «ответственными странами» во всем мире с целью изолировать Россию на международной арене и привлечь ее к ответу за предполагаемые военные преступления.
«Путинская война уже превратила Россию в международного изгоя», - подчеркнул президент США в письменном заявлении.
«Мы будем продолжать работать с ответственными странами во всем мире с тем, чтобы собрать доказательства преступлений и привлечь Россию к ответственности за злодеяния, которые она совершает, чтобы усилить нажим на российскую экономику и изолировать Россию на международной арене», - отметил Байден.
Он указал, что фото- и видео-свидетельства, которые поступают из Бучи и других украинских населенных пунктов по мере отхода российских войск «вселяют ужас».
«Вот почему страны всех регионов осуждают ничем не спровоцированную и жестокую агрессию России против Украины и поддерживают мужественных украинцев в их борьбе за свободу», - подчеркнул президент США.
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08.04.2022 22:39 Відповісти
 
 