Байден засудив атаку на вокзал у Краматорську
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Президент США Джо Байден засудив сьогоднішню атаку на залізничний вокзал у Краматорську, наголосивши, що це ще одне жахливе звірство, вчинене Росією. США з союзниками сприятимуть розслідуванню цієї атаки для притягнення винних до відповідальності.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це президент США повідомив у мікроблозі Twitter.
"Напад на український залізничний вокзал – це ще одне жахливе звірство, що Росія вчинила, вражаючи мирних жителів, які намагалися евакуюватися та дістатися безпечного місця", - наголосив Байден.
The attack on a Ukrainian train station is yet another horrific atrocity committed by Russia, striking civilians who were trying to evacuate and reach safety.— President Biden (@POTUS) April 8, 2022
За його словами, США продовжить допомогу в питаннях безпеки та з поставками зброї Україні, щоб допомогти захиститися.
"І разом з нашими союзниками та партнерами ми підтримуватимемо зусилля з розслідування цієї атаки, документуючи дії Росії та притягуючи її до відповідальності", - сказано в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
...странно...
Короче, тихенько тут будь
Голубі шоломи нам не варіант.
По-перше, на введення голубих шоломів має бути згода обох сторін (України і Росії).
По-друге, це буде фіксація на зайнятих позиціях невідомо на скільки років. Заморожування.
Тут і гадати не треба, ідея тупа сама по собі.
Економіка також не відновиться при заморожуванні війни. Ні інвестицій, ні відшкодувань за зруйновану інфраструктуру нам не бачити до перемоги
Людей йлм ушкода. Так і скажи, що пофіг при якій владі жити. Аби жрать було що
Президент Джо Байден пообещал расширить взаимодействие с «ответственными странами» во всем мире с целью изолировать Россию на международной арене и привлечь ее к ответу за предполагаемые военные преступления.
«Путинская война уже превратила Россию в международного изгоя», - подчеркнул президент США в письменном заявлении.
«Мы будем продолжать работать с ответственными странами во всем мире с тем, чтобы собрать доказательства преступлений и привлечь Россию к ответственности за злодеяния, которые она совершает, чтобы усилить нажим на российскую экономику и изолировать Россию на международной арене», - отметил Байден.
Он указал, что фото- и видео-свидетельства, которые поступают из Бучи и других украинских населенных пунктов по мере отхода российских войск «вселяют ужас».
«Вот почему страны всех регионов осуждают ничем не спровоцированную и жестокую агрессию России против Украины и поддерживают мужественных украинцев в их борьбе за свободу», - подчеркнул президент США.