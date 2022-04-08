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Bayraktar є одним із символів боротьби в Україні, - Сельчук Байрактар
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Технічний директор компанії Baykar Makina Сельчук Байрактар розповів про роль безпілотника Bayraktar у війні України проти РФ.
Про це він повідомив CNN, інформує Цензор.НЕТ.
"TB-2 є одним із символів опору в Україні і дає їм надію. Але я не хочу хвалитися тим, що рятую життя людей. Люди ризикують своїм життям, захищаючи Батьківщину від незаконної окупації. Це справа мужнього українського народу та керівництва", - зазначив він.
Топ коментарі
+45 Maxim Ak-Murza
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+27 Харьков Сумской
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+21 вставай
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https://www.*************.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html?fbclid=IwAR2rBl4DoaQjKqDtxlIy8VwXBL6iQoXPNDJ4xNLeFGBl6bd-ckg5J6G8Z-Y&m=1
Щей падло, прапором прикривається.
1. Верхня частина -втрати мордору, нижня - ЗСУ. Можеш порівняти: відношення від 5:1 до 10:1.
2. Вказано тільки те, на що є окремі фото -на сайті про це попереджають. Можна натиснути на відповідну дужку і подивитись фото.
3. Якщо всіх "букоф" не знаєш, то дивись:
1. Сайт проукраїнський, фейки збирати нема чого.
2. Фото бачив? Там і дата і наша місцевість.
3. Як ти ті уламки розрізнив? Турецькі чи наші?
4. Збили три - я рахую, що це дуже мало (чесно, думав, шо більше), якщо порахувати скільки вони знищили техніки і орків мордору.
5. Не знаю точно, скільки їх було на 24.02 )і не хочу знати) і поповнення отримали протягом війни теж. Так що все в нормі.
6. Казати, що в нас втрати - нуль.... ну несерйозно. Війна є війна. Але ми по втратах на порядок нижче кацапів. І це добре. Специ рахували втрати атакуючої сторони 1:4, а в нас хлопці довели до 1:8 в середньому.
Ну а те, що Байрактари збивали, це було видно по кількості відео, то густо, то пусто, поки не надходила нова партія цих дуже ефективних пташок. І ще не факт, були вони збиті, чи знищені на аеродромі.
100%.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Сельджуки