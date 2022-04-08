Bayraktar є одним із символів боротьби в Україні, - Сельчук Байрактар

Технічний директор компанії Baykar Makina Сельчук Байрактар розповів про роль безпілотника Bayraktar у війні України проти РФ.

Про це він повідомив CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"TB-2 є одним із символів опору в Україні і дає їм надію. Але я не хочу хвалитися тим, що рятую життя людей. Люди ризикують своїм життям, захищаючи Батьківщину від незаконної окупації. Це справа мужнього українського народу та керівництва", - зазначив він.

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