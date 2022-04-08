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Bayraktar является одним из символов борьбы в Украине, - Сельчук Байрактар

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

байрактар,bayraktar

Технический директор компании Baykar Makina Сельчук Байрактар рассказал о роли беспилотника Bayraktar в борьбе Украины против агрессии РФ.

Об этом он сообщил CNN, передает Цензор.НЕТ.

"TB-2 является одним из символов сопротивления в Украине и дает им надежду. Но я не хочу хвастаться тем, что спасаю жизнь людей. Люди рискуют своей жизнью, защищая Родину от незаконной оккупации. Это дело мужественного украинского народа и руководства", - отметил он.

Смотрите также: Украинский "Байрактар" уничтожил российский ЗРК 9К331 "Тор-М1". ВИДЕО
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Давно видео не было, а я так их люблю...
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08.04.2022 22:33 Ответить
картина маслом..... а какой пейзаж...
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08.04.2022 22:37 Ответить
Потрібно признати, що Байрактари, Джавілини, НЛАВи, значна частина успіху, одними офісним відосиками ворога не подолати.
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09.04.2022 02:01 Ответить
Дякуємо, шліть побільше!
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08.04.2022 22:38 Ответить
6 штук збили ... надіюсь, не критично.
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08.04.2022 22:42 Ответить
Пруфчики 🙃 ?
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08.04.2022 22:43 Ответить
Три точно збили, фотки гуляють по нету.
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08.04.2022 23:00 Ответить
Це все реально виключно по фото. І мордор тут ні при чім - подивись, скільки їхнього там - в десятки разів більше.

https://www.*************.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html?fbclid=IwAR2rBl4DoaQjKqDtxlIy8VwXBL6iQoXPNDJ4xNLeFGBl6bd-ckg5J6G8Z-Y&m=1
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08.04.2022 23:22 Ответить
Точно три - помилився -швидко дивився.
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08.04.2022 23:26 Ответить
Сережа, а не пошел бы ты нахер
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08.04.2022 23:54 Ответить
Слухай, гнидо кацапське - недовго тобі тут швендяти лишилось.
Щей падло, прапором прикривається.
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09.04.2022 00:09 Ответить
звездобол, нет там байрактаров вообще, там много очень букоф, но я все пересмотрел.Там в основном потери техники с нароссии, они ужастньіе.Даже Песков признал, когда говорил , что потерь много, єто он про технику, а все подумали что про военньій планктон
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09.04.2022 00:58 Ответить
купи окуляри, телепень
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09.04.2022 02:04 Ответить
сам ти бовдур
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09.04.2022 02:16 Ответить
Звездобол, ти навіть всі букви передивився (а там багато)?
1. Верхня частина -втрати мордору, нижня - ЗСУ. Можеш порівняти: відношення від 5:1 до 10:1.
2. Вказано тільки те, на що є окремі фото -на сайті про це попереджають. Можна натиснути на відповідну дужку і подивитись фото.
3. Якщо всіх "букоф" не знаєш, то дивись:

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09.04.2022 02:07 Ответить
Так то ж турецькі, в Сірії їх збивали, чи самі там падали , а Байрактари в Україні-українські, уже виясняли це питання на вищому рівні. Байрактари в Україні-українські,крапка, бо так дійде до того, що будеш рахувати і С300 і Мі8 , які у нас на озброєні, але виробництва Росії росіянськими
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09.04.2022 02:15 Ответить
Але ти впертий .
1. Сайт проукраїнський, фейки збирати нема чого.
2. Фото бачив? Там і дата і наша місцевість.
3. Як ти ті уламки розрізнив? Турецькі чи наші?
4. Збили три - я рахую, що це дуже мало (чесно, думав, шо більше), якщо порахувати скільки вони знищили техніки і орків мордору.
5. Не знаю точно, скільки їх було на 24.02 )і не хочу знати) і поповнення отримали протягом війни теж. Так що все в нормі.
6. Казати, що в нас втрати - нуль.... ну несерйозно. Війна є війна. Але ми по втратах на порядок нижче кацапів. І це добре. Специ рахували втрати атакуючої сторони 1:4, а в нас хлопці довели до 1:8 в середньому.
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09.04.2022 02:29 Ответить
то пропаганда, те ошметки еще в Сирии фотографировались. Потерян один Байрактар из-за ошибки пилотирования.А новіх Байрактаров подкупали уже несколько раз за время войньі.Турция на все вопросьі делает глаза, мол все частная фирма продает, вот такая ответка по-лаврову , и именно лаврову
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09.04.2022 01:04 Ответить
По перше, таку інформацію треба підтверджувати. А по друге, у Києві зникли кудись всі ворони. Їх поділили на загони. Одні знищують залишки окупантів, другі модифіковані для біологічного ураження, а треті можуть нести на собі до двох мініатомних чорних бімб для масового знешкодження орків (вони вже оснащені і полетіли).
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08.04.2022 22:51 Ответить
не читай расьянских газет перед обедом
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08.04.2022 22:54 Ответить
Точно три - помилився -швидко дивився.
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08.04.2022 23:27 Ответить
Треба рахувати, скільки користі принесли ті 6 збитих БПЛА, скільки жаху нагнали на тих потвор, ну і скільки би коштувало життя наших пілотів, а також літаки які б літали замість тих Байрактарів?
Ну а те, що Байрактари збивали, це було видно по кількості відео, то густо, то пусто, поки не надходила нова партія цих дуже ефективних пташок. І ще не факт, були вони збиті, чи знищені на аеродромі.
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09.04.2022 02:09 Ответить
Все вірно написав.
100%.
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09.04.2022 02:18 Ответить
Гарна пташечка. Дякуємо.
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08.04.2022 22:39 Ответить
Гарна рекламу ЗСУ їм зробили, але треба рекламувати своє. Стугни нафігачи рашиzzької броні більше за байрактари.
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08.04.2022 22:42 Ответить
Оцю "пташку" нам би отримати! І побільше високоточного"навісу" до неї!
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09.04.2022 00:02 Ответить
Буде "наш трохи", якщо проженем орду від Запоріжжя.
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09.04.2022 02:08 Ответить
Не тільки в "проженем" справа боюся, шановний, бо "Мрія" була вельми далеко від Запоріжжя...
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09.04.2022 02:20 Ответить
А що ж нам заважало всі ці роки розвивати своє власне виробництво безпілотників? Звичайно це риторичне запитання...
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08.04.2022 22:47 Ответить
ви справді хочете знати відповідь?
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08.04.2022 22:53 Ответить
Ви знаєте що значить риторичне запитання?
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08.04.2022 22:56 Ответить
тобто ви не хочете знати відповідь?
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09.04.2022 00:55 Ответить
він хоче сказать, що всі знають, але продовжують хвалить найвеличнішого
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09.04.2022 02:06 Ответить
Хочу, кажіть.
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09.04.2022 02:28 Ответить
ні, не скажу. Знову набіжить куча... кхм.. неприємних людей та почнуть мене матюкати.
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10.04.2022 00:20 Ответить
Нужны еще МАМL-ы. Да и комплексов бы еще с десяток.
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08.04.2022 22:53 Ответить
Байрактари ще є в нас? Відосиків чомусь більше не показують
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08.04.2022 22:55 Ответить
похоже они для пво уязвимы иначе зачем наши специально охотятся на буки
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09.04.2022 00:00 Ответить
А може хтось вже отримав достатньо піару і не хоче лишнього розголосу (не дражнити) ?
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08.04.2022 23:23 Ответить
Не показывают по просьбе Эрдоган,который и с рашкой не хочет сильно ссориться
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08.04.2022 23:49 Ответить
азеры же показывали
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09.04.2022 00:02 Ответить
Турки молодці! Помагають якісною і ******** зброєю не дивлячись на ніщо!
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08.04.2022 23:08 Ответить
Там на підході новий ударний БПЛА(з українськими реактивними двигунами), сподіваюсь нам і з того"пирога" якийсь шмат теж дістанеться😉 А ТТХ в того БПЛА як то кажуть реально"зачьотні"!👌👍
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08.04.2022 23:59 Ответить
Сельчук, щось на українське схоже.
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09.04.2022 00:07 Ответить
Насправді, - Сельджук. Сельджуки - предки турецького народу.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Сельджуки
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09.04.2022 00:39 Ответить
ПіаР на крові - це так притаманно османам
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09.04.2022 10:55 Ответить
 
 