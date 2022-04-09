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В Авдіївці російські окупанти розстріляли сім'ю з чотирьох людей, - Кириленко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

авдіївка

Російські окупанти у п'ятницю в Авдіївці розстріляли сім'ю з чотирьох людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Зранку (8 квітня – ІФ) росіяни вчинили ще один воєнний злочин – вбили цілу родину в Авдіївці. Чотири людини – для ворога це просто черговий виконаний наказ, кілька знищених мішеней. Для нас – втрата і трагедія. І ми не зупинимося, доки кожен убивця не буде покараний", – написав він у своєму телеграм-каналі.

Водночас він зазначив, що обстріл триває по всій лінії фронту – під ворожим вогнем Очертинська, Мар'їнська, Авдіївська, Вугледарська, Торецька громади.

Читайте також: Ворог готується до масованого наступу, обстріли населених пунктів на лінії розмежування на Донеччині відбуваються цілодобово, - Кириленко

Автор: Роман Свиридович
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чекай, а що, Авдіївка - також здана ворогу?
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09.04.2022 00:24 Відповісти
Вот-вот. Я тоже не понял! Кириленко, ты внятно скажи - в Авдеевке с автоматов расстреляли? Или - бахнули ракетой? А то - наводишь тень на плетень.
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09.04.2022 00:28 Відповісти
тобто, Авдіївка вже теж оккупована?
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09.04.2022 07:58 Відповісти
 
 