В Авдіївці російські окупанти розстріляли сім'ю з чотирьох людей, - Кириленко

Російські окупанти у п'ятницю в Авдіївці розстріляли сім'ю з чотирьох людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Зранку (8 квітня – ІФ) росіяни вчинили ще один воєнний злочин – вбили цілу родину в Авдіївці. Чотири людини – для ворога це просто черговий виконаний наказ, кілька знищених мішеней. Для нас – втрата і трагедія. І ми не зупинимося, доки кожен убивця не буде покараний", – написав він у своєму телеграм-каналі.

Водночас він зазначив, що обстріл триває по всій лінії фронту – під ворожим вогнем Очертинська, Мар'їнська, Авдіївська, Вугледарська, Торецька громади.

Читайте також: Ворог готується до масованого наступу, обстріли населених пунктів на лінії розмежування на Донеччині відбуваються цілодобово, - Кириленко