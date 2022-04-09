В Авдіївці російські окупанти розстріляли сім'ю з чотирьох людей, - Кириленко
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Російські окупанти у п'ятницю в Авдіївці розстріляли сім'ю з чотирьох людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"Зранку (8 квітня – ІФ) росіяни вчинили ще один воєнний злочин – вбили цілу родину в Авдіївці. Чотири людини – для ворога це просто черговий виконаний наказ, кілька знищених мішеней. Для нас – втрата і трагедія. І ми не зупинимося, доки кожен убивця не буде покараний", – написав він у своєму телеграм-каналі.
Водночас він зазначив, що обстріл триває по всій лінії фронту – під ворожим вогнем Очертинська, Мар'їнська, Авдіївська, Вугледарська, Торецька громади.
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Ан Мур
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Некто Лукас
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