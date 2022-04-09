Російські окупанти змінюють тактику та готуються до нового наступу, - Маляр

Війська РФ відновлюють свої підрозділи для того, щоб потім знову наступати на територію України.

Про це ефірі телемарафону повідомила заступниця глави Міноборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз російські війська перегруповують свої підрозділи. Те, що вони вивели з України, Київська, Чернігвська область. Насправді це не їхня добра воля, насправді їхні підрозділи були позбавлені боєздатності українськими Збройними Силами. Вони були змушені піти. Але вони ті підрозділи відновлюють: і особовий склад, і техніку для того, щоб потім знову наступати.

Вони збільшують кількість техніки вздовж кордону, вони зараз посилюють розвідку і визначають нові напрямки. Тобто у них була певна стратегія до початку війни, але оскільки вона не спрацювала, то зараз вони змушені в дуже короткі терміни змінювати свою тактику", - пояснила Маляр.

За словами заступниці міністра оборони, зараз окупанти вираховують слабкі місця в Україні.

"Вони зараз займаються аналізом того, що відбулося за попередні 40 днів і намагаються підлаштуватись під війну з нами. Тому що вони не очікували саме такої оборони", - додала вона.

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