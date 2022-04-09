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Російські окупанти змінюють тактику та готуються до нового наступу, - Маляр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти

Війська РФ відновлюють свої підрозділи для того, щоб потім знову наступати на територію України.

Про це ефірі телемарафону повідомила заступниця глави Міноборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз російські війська перегруповують свої підрозділи. Те, що вони вивели з України, Київська, Чернігвська область. Насправді це не їхня добра воля, насправді їхні підрозділи були позбавлені боєздатності українськими Збройними Силами. Вони були змушені піти. Але вони ті підрозділи відновлюють: і особовий склад, і техніку для того, щоб потім знову наступати.

Вони збільшують кількість техніки вздовж кордону, вони зараз посилюють розвідку і визначають нові напрямки. Тобто у них була певна стратегія до початку війни, але оскільки вона не спрацювала, то зараз вони змушені в дуже короткі терміни змінювати свою тактику", - пояснила Маляр.

За словами заступниці міністра оборони, зараз окупанти вираховують слабкі місця в Україні.

"Вони зараз займаються аналізом того, що відбулося за попередні 40 днів і намагаються підлаштуватись під війну з нами. Тому що вони не очікували саме такої оборони", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Плани російських окупантів залишаються загрозливими, - Маляр

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
С 00:00 час сегодня Финляндия запрещает въезд в страну всех грузовиков на российских и белорусских номерах.
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09.04.2022 00:16
+14
Тьоте з ток-шоу для домогосподарок сподобалося віщати про стратегії, наступи та контрнаступи.

Куди ні плюнь - суцільні Подоляки, Арестовичі, Маляри та інщі розмовляючі сраки широкого спектру використання.

І в цих ******** ще вистачає нахабства казати, що Заболотний та ВСУ без них ніхто.
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09.04.2022 00:35
+9
Кацапи змінюють тактику і готуються прийняти за другу щоку.
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09.04.2022 00:15
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Кацапи змінюють тактику і готуються прийняти за другу щоку.
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09.04.2022 00:15 Відповісти
А що там шукати слабкі місця? І так всім видно - Чорнобаївка.
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09.04.2022 00:41 Відповісти
тсссссс, це війскова таємниця
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09.04.2022 01:05 Відповісти
С 00:00 час сегодня Финляндия запрещает въезд в страну всех грузовиков на российских и белорусских номерах.
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09.04.2022 00:16 Відповісти
у нас адвокатська контора "Рєзніков, Маляр та Ко" різко стали тактиками та стратегами ?

пан Генерал Степан Полторак - Міністр оборони в кабінеті Гетьмана Пороха, займався "кальсонами та патронами" - тим, чим має займатись міністр оборони, і не ліз у стратегію та тактику !

Генерал Полторак був найкращим міністром оборони України !!!
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09.04.2022 00:20 Відповісти
если накапливается техника почему не уничтожают, чего ждут
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09.04.2022 00:22 Відповісти
Шо? Опять?
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09.04.2022 00:23 Відповісти
кацап ти вже програв незалежно від того , що ти збираєся тактично робити , ти просто настільки тупий , що не здатний цього збагнути
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09.04.2022 00:34 Відповісти
Тьоте з ток-шоу для домогосподарок сподобалося віщати про стратегії, наступи та контрнаступи.

Куди ні плюнь - суцільні Подоляки, Арестовичі, Маляри та інщі розмовляючі сраки широкого спектру використання.

І в цих ******** ще вистачає нахабства казати, що Заболотний та ВСУ без них ніхто.
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09.04.2022 00:35 Відповісти
Петрика на царювання! Може на гетьманування? Петрик наше все!
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09.04.2022 00:43 Відповісти
Ну на бутилку ж тебе він вправно насадив? Диви як ти кукарєкаєш з тих пір!
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09.04.2022 00:51 Відповісти
Прутня тобі в рота, повія підколодна.

ЗЄ ще відповість за замовчування початку війни та жертви Бучі, Ірпеня, Гостомеля, яких можна було уникнути.

І за вагнерівців, які ці звірства скоїли, ЗЄ відповість.

І за відсутність зброї у ВСУ відповість.
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09.04.2022 00:54 Відповісти
За сдачу юга - фашисты парадными колоннами прошли до Николаева и Мариуполя, за Энергодар - оставил 20 нацгвардейцев без тяжёлого оружия.....
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09.04.2022 07:29 Відповісти
Гетьман Порох ?

запальна ідея....
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09.04.2022 00:55 Відповісти
Взрывна....., сколько z*пуканов разорвало.
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09.04.2022 01:23 Відповісти
Заболотний то хто?
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09.04.2022 04:47 Відповісти
Не ганьбись, покидьок. Вивчи прізвище Залужний
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09.04.2022 08:47 Відповісти
Тобто ти в курсі, що ОПЗЄ почало каманію з дискредмтації Залужного та Бурби.
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09.04.2022 10:41 Відповісти
Про дискредитацію в Арестовича не йшлося.
Нагадаю про воєнний стан в Україні. Таким як ти, бажано більше мовчати ніж гавкати.
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09.04.2022 15:21 Відповісти
В Одесі не Привозі є секція - там пакемони всілякі продаються... може і балаболки звідти.
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09.04.2022 00:45 Відповісти
Не з кабінету одного знаметитого блазня?

Чи звідки після 2019 року з'явилися ці зірки ток-шоу у владі?
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09.04.2022 00:57 Відповісти
балаболки то фігня, де вас підерасів таких беруть
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09.04.2022 01:14 Відповісти
Після рішення США надати Україні ленд-ліз у роssії немає жодних шансів перемогти у війні.
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09.04.2022 01:40 Відповісти
Негайно організовувать військові збори тіх, хто в запасі.Мені 51 рік,живу в селі під Київом,до райвоенкомату 40 кілометрів,зброю тримав в 88 році 1 раз на полігоні,придатний до служби,в 20-му році пройшов медогляд(який ,***,з мене зараз воїн?).Колись читав про якусь країну в Европі-там кожен військовозобов'язаний при настанні часу "Ч" знає куди іти ,хто командир,що з собою брати,де лежить його зброя,в якому місті збір і т.д.Тобто все чітко розписано,немає паніки ,куди бігти ,в кого і чим стріляти.(І згадайте ,що було у нас в перші дні).Це все треба робити сьогодні на вчора)У вівторок їду в военкомат і буду піднімать ці питання хоча б на рівні мого села щоб зробить дійсну ланку ЗСУ.
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09.04.2022 07:12 Відповісти
Швейцария.
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09.04.2022 07:31 Відповісти
Кто это вещает?🤨
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09.04.2022 08:23 Відповісти
Навіщо це тобі, кацапе
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09.04.2022 10:35 Відповісти
Йди в дупу.
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09.04.2022 10:53 Відповісти
 
 