Плани російських окупантів залишаються загрозливими, - Маляр

Українцям не можна розслаблятися від перемог у тому чи іншому регіоні: хоч плани ворога дещо змінюються, проте вони залишаються загрозливими.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі UA:Разом повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Важливо сприймати ситуацію в комплексі по всій державі. Тому що ми радіємо перемогам в тому чи іншому регіоні, і вони дійсно є, але якщо говорити в цілому, то у нас триває війна, зберігається і загроза ракетних, авіаційних обстрілів, залишається загроза просування ворога вглиб території. І плани ворога на сьогодні дещо змінюються, проте вони залишаються загрозливими", - повідомила Маляр.

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Вона сказала, що сьогодні російські війська концентруються на сході України - в Донецькій і Луганській областях - та планують проводити активні бойові дії. Крім того, рф намагається активізувати свої зусилля на території невизнаної Придністровської республіки, так само використовує територію білорусі.

"І там, і там ми спостерігаємо пожвавлення і готовність використати ці території, а в білорусі ще й використати війська, щоб здійснювати агресію. Відповідно до норм міжнародного права, відповідальність за агресію несе не тільки та держава, яка безпосередньо її здійснює, а й ті держави, які нададуть свою територію для того, щоб третя держава здійснювала агресію. Крім того, у нас залишається й небезпека по Києву. Велике прохання до людей не поспішати попри визволення Київської області у свої домівки", - сказала Маляр.

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