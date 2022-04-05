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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Плани російських окупантів залишаються загрозливими, - Маляр

маляр

Українцям не можна розслаблятися від перемог у тому чи іншому регіоні: хоч плани ворога дещо змінюються, проте вони залишаються загрозливими.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі UA:Разом повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Важливо сприймати ситуацію в комплексі по всій державі. Тому що ми радіємо перемогам в тому чи іншому регіоні, і вони дійсно є, але якщо говорити в цілому, то у нас триває війна, зберігається і загроза ракетних, авіаційних обстрілів, залишається загроза просування ворога вглиб території. І плани ворога на сьогодні дещо змінюються, проте вони залишаються загрозливими", - повідомила Маляр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сьогодні ризик агресії РФ існує по всій території країни. Найбільше потерпає схід України, - Маляр

Вона сказала, що сьогодні російські війська концентруються на сході України - в Донецькій і Луганській областях - та планують проводити активні бойові дії. Крім того, рф намагається активізувати свої зусилля на території невизнаної Придністровської республіки, так само використовує територію білорусі.

"І там, і там ми спостерігаємо пожвавлення і готовність використати ці території, а в білорусі ще й використати війська, щоб здійснювати агресію. Відповідно до норм міжнародного права, відповідальність за агресію несе не тільки та держава, яка безпосередньо її здійснює, а й ті держави, які нададуть свою територію для того, щоб третя держава здійснювала агресію. Крім того, у нас залишається й небезпека по Києву. Велике прохання до людей не поспішати попри визволення Київської області у свої домівки", - сказала Маляр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всю Київщину звільнено від російських окупантів, - Маляр

Автор: 

армія рф (17236) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+6
то ця кубіта вчора казала, що кацапи готові окупувати Харків?

дивні кадри працюють у міноборони...
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06.04.2022 00:02
+6
выпускайте еще верещук. Сегодня ее мало было в ленте.
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06.04.2022 00:04
+6
Йде 41-й день повномасштабної війни, зніміть хтось цю тупу швабру з посади зам міністра оборони, хоча б з поваги до наших полеглих воїнів!
Ми 30 років знущалися над своєю армією, баста!!!
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06.04.2022 00:08
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то ця кубіта вчора казала, що кацапи готові окупувати Харків?

дивні кадри працюють у міноборони...
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06.04.2022 00:02 Відповісти
А де вусатий бульбофюрер? Щось не чути.
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06.04.2022 00:03 Відповісти
Готується до посадки бульби.
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06.04.2022 00:05 Відповісти
Плани московитів незмінні останні 300 з гаком років.
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06.04.2022 00:03 Відповісти
850 загалом
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06.04.2022 00:08 Відповісти
До сих пор не могу понять, в чём конкретно заключаются обязанности Маляр и за что она деньги получает?...
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06.04.2022 00:04 Відповісти
Чему удивляетесь. Есть такие профессии - умею поговорить. В последние годы это очень популярное направление. Посмотрите на молодежь, никто работать не хочет, все стремятся быть блогерами, инстаграм-моделями, тик токерами
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06.04.2022 00:59 Відповісти
Чому ми чекаємо поки вони проведуть ротацію, переозброяться, підвезуть **********...?
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06.04.2022 00:04 Відповісти
Чтоби потом даґаваріцца пасєрєдінє.
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06.04.2022 00:15 Відповісти
выпускайте еще верещук. Сегодня ее мало было в ленте.
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06.04.2022 00:04 Відповісти
Не время,сухпайки и без нее подвозят срузьким ублюдкам.
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06.04.2022 00:07 Відповісти
только Люсю не нужно звать...!
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06.04.2022 00:15 Відповісти
его выпускают когда нужно какое-то говно оправдать. а победные реляции и без него есть кому оглашать.
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06.04.2022 00:22 Відповісти
Люся кацапам рассказует про создание в Украине из военнопленных полка "Свободная раисся"
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06.04.2022 00:29 Відповісти
кацапы его аудитория - пусть им вещает...\они со страху будут сраться...\
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06.04.2022 00:37 Відповісти
На жал, Ганна Маляр права і об'єктивна на відміну від Арєстовіча. Лише після перемоги у битві за Донбас і виходу на адмінкирдин з Кримом, тобто цілковитої військової поразки ми зможемо жити спокійно, якщо за час, доки кацапія буде розпадатися і зализувати рани, будемо озброювати я до зубів.
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06.04.2022 00:07 Відповісти
знову здача Криму? да скільки ж вас з жОПи налізло, бл2.. йдіть за кораблем
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06.04.2022 00:11 Відповісти
Йде 41-й день повномасштабної війни, зніміть хтось цю тупу швабру з посади зам міністра оборони, хоча б з поваги до наших полеглих воїнів!
Ми 30 років знущалися над своєю армією, баста!!!
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06.04.2022 00:08 Відповісти
Нащо вона це все розповідає,якщо це й так відомо всьому Світові? Чому дозволяєте їм безкарно зтягувати сили на основні напрямки? Це може погано закінчитись. Сподіваюсь,що все належне робиться все ж таки...
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06.04.2022 00:21 Відповісти
Цього тижня агентство Рейтер з посиланням на трьох неназваних американських чиновників повідомило, що Москва перемістила до українських кордонів запаси крові й інших медичних матеріалів, які дозволять військовим медикам лікувати поранених. Ці дані, написала агенція, є ще одним ключовим показником військової готовності Москви до вторгнення в Україну.



«Ця інформація не відповідає дійсності. Такі «новини» є елементом інформаційно-психологічної війни. Мета такої інформації поширити паніку і страх в нашому суспільстві», - написала на своїй сторінці в Фейсбуці заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
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06.04.2022 00:23 Відповісти
"заманивали" билять
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06.04.2022 00:31 Відповісти
эта особь себе в декабре выписала зарплату с премией на пол миллиона! Норм так получка перед новогодними праздниками?
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06.04.2022 01:00 Відповісти
Цитата: "Відповідно до норм міжнародного права, відповідальність за агресію несе не тільки та держава, яка безпосередньо її здійснює, а й ті держави, які нададуть свою територію для того, щоб третя держава здійснювала агресію." Джерело:

Президент Зеленський сказав, що він не планує звільняти від окупантів окуповані ними території України Крим, Донецьк, Луганськ.

Як не парадоксально, але це означає, що Україна - це країна агресор проти України,
тому що агресор здійснює агресію в т.ч. з території України, та й не тільки з території, але ще й масово примусово мобілізує населення окупованих зон для того, щоб ті люди воювали проти України.
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06.04.2022 02:54 Відповісти
отот фармацевт - это люся-проститут №2?
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06.04.2022 03:10 Відповісти
Незрозуміло, чому Україна не залучає (не мобілізує) добровольців (які готові не за гроші, а за ідею захищати свою країну), для того, щоби мати додаткові сили якщо не прямо зараз, то, хоча би, завтра-післязавтра або через тиждень, за який їх можна додатково підготувати.

Генштаб регулярно повідомляє, що ворог проводить приховану (таємну) мобілізацію в Росії (а в окупованих зонах на Донеччині, Луганщині та Криму - не приховану, а відкриту примусову мобілізацію), збільшуючи таким чином свої сили. А про мобілізацію навіть добровольців в Україні інформації нема, зате є дані про відмову добровольцям навіть з досвідом і відправлення їх додому - "бути на зв'язку" і чекати (без здійснення підготовки) незрозуміло чого і для чого. При цьому зведення Генштабу виглядають так, ніби на деяких напрямках, особливо у невеликих населених пунктах, захисникам України не вистачає сил іноді навіть для оборони, і, тим більше, для наступу.

А наявність значної, особливо, - багатократної чисельної переваги могла би бути фактором, який може значно прискорити процеси звільнення від окупантів і їх результати.

При тому, що втрата часу для нас - це втрати людей від обстрілів і бомбардувань, і можливість для ворога укріпитися на захоплених позиціях.

(Правда, треба пам'ятати про необхідність роззосереджувати ресурси і людей, щоб зменшити ризики від ракетних обстрілів та авіанальотів, а зосереджувати сили тільки на короткий час для створення багатократної переваги.)
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06.04.2022 03:21 Відповісти
а что резников - сам не может затравить такую же херню, как и этот плотник?
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06.04.2022 03:50 Відповісти
Ти ж казала, що кацапи не нападуть, експерд ти недороблений.
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06.04.2022 04:43 Відповісти
 
 