Плани російських окупантів залишаються загрозливими, - Маляр
Українцям не можна розслаблятися від перемог у тому чи іншому регіоні: хоч плани ворога дещо змінюються, проте вони залишаються загрозливими.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі UA:Разом повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
"Важливо сприймати ситуацію в комплексі по всій державі. Тому що ми радіємо перемогам в тому чи іншому регіоні, і вони дійсно є, але якщо говорити в цілому, то у нас триває війна, зберігається і загроза ракетних, авіаційних обстрілів, залишається загроза просування ворога вглиб території. І плани ворога на сьогодні дещо змінюються, проте вони залишаються загрозливими", - повідомила Маляр.
Вона сказала, що сьогодні російські війська концентруються на сході України - в Донецькій і Луганській областях - та планують проводити активні бойові дії. Крім того, рф намагається активізувати свої зусилля на території невизнаної Придністровської республіки, так само використовує територію білорусі.
"І там, і там ми спостерігаємо пожвавлення і готовність використати ці території, а в білорусі ще й використати війська, щоб здійснювати агресію. Відповідно до норм міжнародного права, відповідальність за агресію несе не тільки та держава, яка безпосередньо її здійснює, а й ті держави, які нададуть свою територію для того, щоб третя держава здійснювала агресію. Крім того, у нас залишається й небезпека по Києву. Велике прохання до людей не поспішати попри визволення Київської області у свої домівки", - сказала Маляр.
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«Ця інформація не відповідає дійсності. Такі «новини» є елементом інформаційно-психологічної війни. Мета такої інформації поширити паніку і страх в нашому суспільстві», - написала на своїй сторінці в Фейсбуці заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Президент Зеленський сказав, що він не планує звільняти від окупантів окуповані ними території України Крим, Донецьк, Луганськ.
Як не парадоксально, але це означає, що Україна - це країна агресор проти України,
тому що агресор здійснює агресію в т.ч. з території України, та й не тільки з території, але ще й масово примусово мобілізує населення окупованих зон для того, щоб ті люди воювали проти України.
Генштаб регулярно повідомляє, що ворог проводить приховану (таємну) мобілізацію в Росії (а в окупованих зонах на Донеччині, Луганщині та Криму - не приховану, а відкриту примусову мобілізацію), збільшуючи таким чином свої сили. А про мобілізацію навіть добровольців в Україні інформації нема, зате є дані про відмову добровольцям навіть з досвідом і відправлення їх додому - "бути на зв'язку" і чекати (без здійснення підготовки) незрозуміло чого і для чого. При цьому зведення Генштабу виглядають так, ніби на деяких напрямках, особливо у невеликих населених пунктах, захисникам України не вистачає сил іноді навіть для оборони, і, тим більше, для наступу.
А наявність значної, особливо, - багатократної чисельної переваги могла би бути фактором, який може значно прискорити процеси звільнення від окупантів і їх результати.
При тому, що втрата часу для нас - це втрати людей від обстрілів і бомбардувань, і можливість для ворога укріпитися на захоплених позиціях.
(Правда, треба пам'ятати про необхідність роззосереджувати ресурси і людей, щоб зменшити ризики від ракетних обстрілів та авіанальотів, а зосереджувати сили тільки на короткий час для створення багатократної переваги.)