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Білоруські КГБісти підірвались на російській міні, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міни

5 квітня мешканці Мозиря помітили, що ДАІ перекрила вулицю Ленінську біля будинків 10 та 12. Там була будівля місцевого КДБ. Від воріт виїхав мікроавтобус панахиди, за ним "люди в цивільному" та військові.

У той же час білоруські Telegram-канали почали повідомляти, що біля міни біля кордону з Україною підірвали співробітники КДБ, прикордонники чи природоохоронні органи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на місцеву редакцію Радіо Свободи.

Свобода зібрала інформацію про те, що відомо на даний момент.

У Мозирі ритуальна маршрутка таки виїхала з двору будівлі, де знаходиться Мозирський міський відділ КДБ Гомельської області. Свобода має це підтвердження. За ритуальним мікроавтобусом йшли чоловіки в цивільному, за ними – чоловіки у військовій формі. Поруч був припаркований автомобіль Toyota з літерою "V" на борту (один із розпізнавальних знаків, які використовували російські військові під час агресії проти України).

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Одне з джерел "Свабоди" повідомило, що похований співробітник місцевого КДБ підполковник Андрій Р. Чоловік з такою інформацією дійсно служив у КДБ. 

Інше джерело Свабоди розповідає, що УАЗ, в якому перебував КДБ, підірвався на міні в зоні відселення, поблизу села Біла Сорока Наравлянського району.

"Це білоруська територія, звідки міни? Але є інформація, що водія просто розірвало на шматки. Після цього місцевість обшукали та виявили ще десять мін. Звідки вони взялися, невідомо", – повідомило джерело.

Офіційної інформації про загибель двох людей не надходило.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+40
""
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09.04.2022 01:00
+22
Какая разница, где они стояли? Главное, шо теперь хорошо лежат.
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09.04.2022 01:06
+15
Карма!!
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09.04.2022 00:57
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Карма!!
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09.04.2022 00:57 Відповісти
у ЗСУ мін немає, але у випадку чого їх застосують
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09.04.2022 01:46 Відповісти
""
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09.04.2022 01:00 Відповісти
якось пох*й
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09.04.2022 01:02 Відповісти
Где они стояли? Я тебе карту покажу, там шесто локаций откуда мины торчали.
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09.04.2022 01:04 Відповісти
Какая разница, где они стояли? Главное, шо теперь хорошо лежат.
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09.04.2022 01:06 Відповісти


Селям, Максе, гарно, гарно лежать
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09.04.2022 01:48 Відповісти
Ва-Алейкум Селям, друже.
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09.04.2022 01:50 Відповісти
Если бы по этим шести минам не был нанесен превентивный удар колесами уазика...
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09.04.2022 01:31 Відповісти
Туда їм і дорога
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09.04.2022 01:04 Відповісти
Це не на цьому кордоні Бульбофюрера розстріляли в 94-му?

Мабудь місце таке...
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09.04.2022 01:05 Відповісти
кацапська міна денацифікувала бульбашських кгб-істів.
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09.04.2022 01:05 Відповісти
Російські військові заблукали - це у них звичайна річ.
Географічний критінізм.
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09.04.2022 01:06 Відповісти
Мiна мала виГЛЯД БУМеранга
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09.04.2022 01:16 Відповісти
кругом всем смерть несут расьянцьі, в том числе и себе. Надо от них подальше бьіть-будешь живой
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09.04.2022 01:21 Відповісти
Це чудово . Надіюсь підірвались насмерть і дай Боже побільше таких випадків .
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09.04.2022 01:23 Відповісти
А я вам сейчас покажу, хде стояли деуки на окружной, они и мину заложили, я карту взял, щас покажу. И если бы за 6 долларов их всех сняли дальнобои, нападения бы не случылось
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09.04.2022 01:26 Відповісти
А я вам сейчас покажу
********

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09.04.2022 01:44 Відповісти
Карма
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09.04.2022 01:47 Відповісти
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09.04.2022 06:15 Відповісти
Читайте и смотрите коменты выше, в них есть всё.
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09.04.2022 12:27 Відповісти
 
 