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КДБ Білорусі звинуватило у шпигунстві 8 українських дипломатів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кгб

Білоруська сторона звинуватила у шпигунстві вісьмох працівників посольства України у Мінську.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку інформацію БЕЛТА надали в КДБ Білорусі. 

У повідомленні говориться: "В посольстві здійснюють діяльність 19 дипломатів, 8 з них є кадровими співробітниками національних спецслужб. Це радник Юрій Пасик, перший секретар Сергей Винник, перший секретар Віталій Онофрийчук, перший секретар Роман Степанов, консул, перший секретар Ілья Звенигородський, военный атташе Олександр Болюта, помічник військового атташе Сергій Кацуба, офіційний представник ДПС України при посольстві Дмитро Шмелев.

Таким чином, з позиціями дипінституції діють представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Державної прикордонної служби України та Служби зовнішньої розвідки України"

Читайте на "Цензор.НЕТ": У НАТО вважають, що Білорусь найближчими днями може вступити у війну на боці РФ, - CNN

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+21
А що ці дипломати взагалі роблять в країні агресора?
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22.03.2022 23:48
+21
У единственного офицера ГРУ Украины в белорусском посольстве случилась истерика - он не попал в этот список!
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22.03.2022 23:50
+12
бульбофюреру неймется...
мания преследования добавилась к мании величия....
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22.03.2022 23:48
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бульбофюреру неймется...
мания преследования добавилась к мании величия....
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22.03.2022 23:48 Відповісти
А що ці дипломати взагалі роблять в країні агресора?
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22.03.2022 23:48 Відповісти
Працюють!
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22.03.2022 23:50 Відповісти
Я знаю як вони працюють) декілька разів зверталися до них коли були по справах у білорасєї, говорять суки виключно російською хоча ми зверталися українською, нічого не знають, ні правил перетину кордону ні місцевих вимог до громадян України, посол постійно на лікарняному чи по якихось справах, усе дізнавалися у відповідних білорасєйських структурах принижуючись як якісь сирійські біженці. Ліпше хай їх посадять до кдб за щпигунство, але ж гарік віддасть за їх звільнення триста полонених орків...
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23.03.2022 10:07 Відповісти
У единственного офицера ГРУ Украины в белорусском посольстве случилась истерика - он не попал в этот список!
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22.03.2022 23:50 Відповісти
Вы будете смеяться, но так было с польским консульством в Киеве в 1939 г. Офицера разведки НКВД выпустило... А всех дипломатов там было трое...
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22.03.2022 23:52 Відповісти
Вообще ******!
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22.03.2022 23:53 Відповісти
Треба було вивозити діпломатів з Білорусіі, нащо вони там зараз? Чи вони заважають обстрілювати Україну з теріторіі Білорусіі?
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22.03.2022 23:54 Відповісти
Как формальный повод для задействования белорусских войск как-то слабовато. Так в чем смысл подобных заявлений? Или они хотят выслать всех наших дипломатов? Но зачем?
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23.03.2022 00:00 Відповісти
Могут взять в заложники.
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23.03.2022 03:58 Відповісти
Завжди так було є і буде. Бо дипломатичний імунітет дає можливість працювати кому треба. Віктор Суворов про це багато написав. Бульбофюрер просто біситься з того, що вивіз дипмісію, а українці продовжують працювати.
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23.03.2022 00:01 Відповісти
👎👎👎 що ти верзеш!
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23.03.2022 00:03 Відповісти
З ботами не спілкуюсь.
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23.03.2022 00:06 Відповісти
как можно поддерживать дипломатические отношение с государством, которое напрямую учавствует в убийстве украинских граждан?
єто преступление против Украини
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23.03.2022 00:02 Відповісти
Розкладку клавіатури перемикати не втомився?
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23.03.2022 00:09 Відповісти
Щоб допомагати громадянам України якщо потрібно+ можливо розвідка...
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23.03.2022 00:10 Відповісти
После того, как их дипломаты покинули нашу страну, оставаться там не имело никакого смысла.
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23.03.2022 00:28 Відповісти
та давай уже дерун усРатый, хватит петушиться - заходи, сколько можно пугать, ещё один "тик-ток" блогер.
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23.03.2022 00:05 Відповісти
А ти , мабуть, біля кардону з Білорусю , бігаешь по брустверу, провокуєшь, або дома на дивані? Стратег на чужі життя
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23.03.2022 06:55 Відповісти
шо ты несешь?
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23.03.2022 15:27 Відповісти
Дипотношения с страной агрессором, только Украина можеть такое..
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23.03.2022 01:04 Відповісти
Так Украина уникальная страна, нет например расстрелов во время войны для военных преступников, гражданские суды заводят дела на оккупантов и много чего не было и нет в других странах. Может поэтому враги наглеют?
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23.03.2022 03:56 Відповісти
Невідомо,яким боком,це вилізе. Аби,це небуло,шляхом самогубства
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23.03.2022 03:59 Відповісти
Если Украина будет толерантна к врагам то это может плохо закончится. УНР тому пример.
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23.03.2022 04:04 Відповісти
В нас нетой ворог,щоб бути толерантними.
Кацапізм,й його носії-гангрена,канцер.
Й неприпустимо,лишати,хо,який паросток,сім'я. То- драконові зуби,й виростуть рептилоїди
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23.03.2022 04:08 Відповісти
Неужели после всего что делает беларусь там есть Украинские дипломаты?! Это позор и нонсенс!

На россии тоже есть Украинские дипломаты?
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23.03.2022 03:53 Відповісти
Суцільний нонсенс й кретинизм
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23.03.2022 04:00 Відповісти
Дивна обставина: - здатність суспільства йти,своїм,шляхом, незважаючи на геть гнилу,й зрадницьку верхівку.
Дві паралельні реальності,неєвклідова геометрія
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23.03.2022 04:04 Відповісти
В Украине государство не успевает за обществом, это потому что украинцы большую часть истории жили без своего государства.
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23.03.2022 04:07 Відповісти
Нетак. Конструкції неможливо,створити до виявлення рис об'єкту. Принципова неможливість. Та,й суб'єкт,як норовистий кінь,що вирвався на волю.
Цо,то буде? Дай Боже,щоб вийшло
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23.03.2022 04:13 Відповісти
Бульбомразь.
Скоро настанет твоя очередь!
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23.03.2022 06:06 Відповісти
З країною-агресором (яка надає ***** свою територію) досі не розірвані дипстосунки?
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23.03.2022 06:52 Відповісти
******* и их фантазии. В раельности - народ Беларуси сливает все что видет и помогает чем может.
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23.03.2022 08:56 Відповісти
Тому не нужно далеко ходить, у кого шпионов - 80% населения.
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23.03.2022 11:42 Відповісти
 
 