КГБ Беларуси обвинило в шпионаже 8 украинских дипломатов

Белорусская сторона обвинила в шпионаже восемь работников посольства Украины в Минске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такую информацию БЕЛТА предоставили в КГБ Беларуси.

В сообщении говорится: "В посольстве осуществляют деятельность 19 дипломатов, 8 из них являются кадровыми сотрудниками национальных спецслужб. Это советник Юрий Пасык, первый секретарь Сергей Винник, первый секретарь Виталий Онофрийчук, первый секретарь Роман Степанов, консул, первый секретарь Илья Звенигородский, военный атташе Александр Болюта, помощник военного атташе Сергей Кацуба, официальный представитель ГНС Украины при посольстве Дмитрий Шмелев.

Таким образом, с позициями дипинституции действуют представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Государственной пограничной службы Украины и Службы внешней разведки Украины.

Также читайте: В НАТО считают, что Беларусь в ближайшие дни может вступить в войну на стороне РФ, - CNN