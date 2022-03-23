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Новости Война в Украине
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КГБ Беларуси обвинило в шпионаже 8 украинских дипломатов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кгб

Белорусская сторона обвинила в шпионаже восемь работников посольства Украины в Минске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такую информацию БЕЛТА предоставили в КГБ Беларуси.

В сообщении говорится: "В посольстве осуществляют деятельность 19 дипломатов, 8 из них являются кадровыми сотрудниками национальных спецслужб. Это советник Юрий Пасык, первый секретарь Сергей Винник, первый секретарь Виталий Онофрийчук, первый секретарь Роман Степанов, консул, первый секретарь Илья Звенигородский, военный атташе Александр Болюта, помощник военного атташе Сергей Кацуба, официальный представитель ГНС Украины при посольстве Дмитрий Шмелев.

Таким образом, с позициями дипинституции действуют представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Государственной пограничной службы Украины и Службы внешней разведки Украины.

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Топ комментарии
+21
А що ці дипломати взагалі роблять в країні агресора?
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22.03.2022 23:48
+21
У единственного офицера ГРУ Украины в белорусском посольстве случилась истерика - он не попал в этот список!
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22.03.2022 23:50
+12
бульбофюреру неймется...
мания преследования добавилась к мании величия....
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22.03.2022 23:48
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бульбофюреру неймется...
мания преследования добавилась к мании величия....
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22.03.2022 23:48 Ответить
А що ці дипломати взагалі роблять в країні агресора?
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22.03.2022 23:48 Ответить
Працюють!
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22.03.2022 23:50 Ответить
Я знаю як вони працюють) декілька разів зверталися до них коли були по справах у білорасєї, говорять суки виключно російською хоча ми зверталися українською, нічого не знають, ні правил перетину кордону ні місцевих вимог до громадян України, посол постійно на лікарняному чи по якихось справах, усе дізнавалися у відповідних білорасєйських структурах принижуючись як якісь сирійські біженці. Ліпше хай їх посадять до кдб за щпигунство, але ж гарік віддасть за їх звільнення триста полонених орків...
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23.03.2022 10:07 Ответить
У единственного офицера ГРУ Украины в белорусском посольстве случилась истерика - он не попал в этот список!
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22.03.2022 23:50 Ответить
Вы будете смеяться, но так было с польским консульством в Киеве в 1939 г. Офицера разведки НКВД выпустило... А всех дипломатов там было трое...
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22.03.2022 23:52 Ответить
Вообще ******!
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22.03.2022 23:53 Ответить
Треба було вивозити діпломатів з Білорусіі, нащо вони там зараз? Чи вони заважають обстрілювати Україну з теріторіі Білорусіі?
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22.03.2022 23:54 Ответить
Как формальный повод для задействования белорусских войск как-то слабовато. Так в чем смысл подобных заявлений? Или они хотят выслать всех наших дипломатов? Но зачем?
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23.03.2022 00:00 Ответить
Могут взять в заложники.
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23.03.2022 03:58 Ответить
Завжди так було є і буде. Бо дипломатичний імунітет дає можливість працювати кому треба. Віктор Суворов про це багато написав. Бульбофюрер просто біситься з того, що вивіз дипмісію, а українці продовжують працювати.
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23.03.2022 00:01 Ответить
👎👎👎 що ти верзеш!
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23.03.2022 00:03 Ответить
З ботами не спілкуюсь.
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23.03.2022 00:06 Ответить
как можно поддерживать дипломатические отношение с государством, которое напрямую учавствует в убийстве украинских граждан?
єто преступление против Украини
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23.03.2022 00:02 Ответить
Розкладку клавіатури перемикати не втомився?
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23.03.2022 00:09 Ответить
Щоб допомагати громадянам України якщо потрібно+ можливо розвідка...
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23.03.2022 00:10 Ответить
После того, как их дипломаты покинули нашу страну, оставаться там не имело никакого смысла.
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23.03.2022 00:28 Ответить
та давай уже дерун усРатый, хватит петушиться - заходи, сколько можно пугать, ещё один "тик-ток" блогер.
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23.03.2022 00:05 Ответить
А ти , мабуть, біля кардону з Білорусю , бігаешь по брустверу, провокуєшь, або дома на дивані? Стратег на чужі життя
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23.03.2022 06:55 Ответить
шо ты несешь?
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23.03.2022 15:27 Ответить
Дипотношения с страной агрессором, только Украина можеть такое..
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23.03.2022 01:04 Ответить
Так Украина уникальная страна, нет например расстрелов во время войны для военных преступников, гражданские суды заводят дела на оккупантов и много чего не было и нет в других странах. Может поэтому враги наглеют?
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23.03.2022 03:56 Ответить
Невідомо,яким боком,це вилізе. Аби,це небуло,шляхом самогубства
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23.03.2022 03:59 Ответить
Если Украина будет толерантна к врагам то это может плохо закончится. УНР тому пример.
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23.03.2022 04:04 Ответить
В нас нетой ворог,щоб бути толерантними.
Кацапізм,й його носії-гангрена,канцер.
Й неприпустимо,лишати,хо,який паросток,сім'я. То- драконові зуби,й виростуть рептилоїди
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23.03.2022 04:08 Ответить
Неужели после всего что делает беларусь там есть Украинские дипломаты?! Это позор и нонсенс!

На россии тоже есть Украинские дипломаты?
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23.03.2022 03:53 Ответить
Суцільний нонсенс й кретинизм
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23.03.2022 04:00 Ответить
Дивна обставина: - здатність суспільства йти,своїм,шляхом, незважаючи на геть гнилу,й зрадницьку верхівку.
Дві паралельні реальності,неєвклідова геометрія
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23.03.2022 04:04 Ответить
В Украине государство не успевает за обществом, это потому что украинцы большую часть истории жили без своего государства.
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23.03.2022 04:07 Ответить
Нетак. Конструкції неможливо,створити до виявлення рис об'єкту. Принципова неможливість. Та,й суб'єкт,як норовистий кінь,що вирвався на волю.
Цо,то буде? Дай Боже,щоб вийшло
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23.03.2022 04:13 Ответить
Бульбомразь.
Скоро настанет твоя очередь!
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23.03.2022 06:06 Ответить
З країною-агресором (яка надає ***** свою територію) досі не розірвані дипстосунки?
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23.03.2022 06:52 Ответить
******* и их фантазии. В раельности - народ Беларуси сливает все что видет и помогает чем может.
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23.03.2022 08:56 Ответить
Тому не нужно далеко ходить, у кого шпионов - 80% населения.
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23.03.2022 11:42 Ответить
 
 