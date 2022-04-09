Кабмін доручив організувати табори для військовополонених
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Кабмін доручив Мін'юсту визначити та перепрофілювати установи виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби під табори для утримання військовополонених.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Згідно з постановою №413 від 5 квітня, уряд доручив Мін'юсту створити дільниці для утримання військовополонених в установах виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби; організувати розміщення, утримання, охорону та медичне забезпечення військовополонених у таборах та дільницях для утримання; забезпечити негайне інформування органів Служби безпеки, прокуратури та Національної поліції про прийняття військовополонених у табори та дільниці; подати до 15 квітня 2022 року Кабміну пропозиції щодо обсягу видатків із резервного фонду державного бюджету, необхідних для здійснення заходів щодо утримання військовополонених у таборах та дільницях.
Водночас МЗС доручено організувати зовнішні зв'язки з іноземними державами та міжнародними організаціями щодо утримання та повернення військовополонених.
Мінінфраструктури доручено забезпечити координацію заходів щодо перевезення військовополонених, а також надання їм послуг поштового зв'язку.
Міністерству оборони разом з Мінінфраструктури доручено за попереднім погодженням з Мін'юстом організувати супровід військовополонених до таборів та дільниць для утримання.
МВС доручено організувати фотографування, дактилоскопічний облік та облік генетичних ознак військовополонених протягом семи календарних днів з дня отримання інформації про їхнє прибуття до таборів та ділянок.
Військовим адміністраціям у свою чергу доручено сприяти наданню медичної допомоги військовополоненим.
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Знаменка, поїзд Полтава-Чернівці, зупинка 10 хвилин.
Охайний дядько виводить песика на травку.
- Какай. Какай вже, Ларочка. Ну какай.
Собачко какать і не думає.
- Какай, киця, давай, нам ще 6 годин їхати, покакай.
Собачко нюхає довкілля і какать відмовляється.
Провідник волає:
- Сідаємо в потяг, швиденько!
Дядько песику:
- Я поняв, я все поняв, *****, тварюка, ти мені посеред вагону насереш. Принципово. Москаль ти, а не собака!
Цу ж ким треба бути ...
а взагалі, дарма в полон брали
1. Згідно яких норм чи законів вони вважаються військовополоненими ?
2. За чий рахунок їх утримують, годують та захищають ?