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Кабмін доручив організувати табори для військовополонених

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти,полонені

Кабмін доручив Мін'юсту визначити та перепрофілювати установи виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби під табори для утримання військовополонених.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з постановою №413 від 5 квітня, уряд доручив Мін'юсту створити дільниці для утримання військовополонених в установах виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби; організувати розміщення, утримання, охорону та медичне забезпечення військовополонених у таборах та дільницях для утримання; забезпечити негайне інформування органів Служби безпеки, прокуратури та Національної поліції про прийняття військовополонених у табори та дільниці; подати до 15 квітня 2022 року Кабміну пропозиції щодо обсягу видатків із резервного фонду державного бюджету, необхідних для здійснення заходів щодо утримання військовополонених у таборах та дільницях.

Водночас МЗС доручено організувати зовнішні зв'язки з іноземними державами та міжнародними організаціями щодо утримання та повернення військовополонених.

Мінінфраструктури доручено забезпечити координацію заходів щодо перевезення військовополонених, а також надання їм послуг поштового зв'язку.

Міністерству оборони разом з Мінінфраструктури доручено за попереднім погодженням з Мін'юстом організувати супровід військовополонених до таборів та дільниць для утримання.

МВС доручено організувати фотографування, дактилоскопічний облік та облік генетичних ознак військовополонених протягом семи календарних днів з дня отримання інформації про їхнє прибуття до таборів та ділянок.

Військовим адміністраціям у свою чергу доручено сприяти наданню медичної допомоги військовополоненим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В полон взято близько 600 російських військових, - Верещук

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
без гумору зараз ніяк не можна

Знаменка, поїзд Полтава-Чернівці, зупинка 10 хвилин.
Охайний дядько виводить песика на травку.
- Какай. Какай вже, Ларочка. Ну какай.
Собачко какать і не думає.
- Какай, киця, давай, нам ще 6 годин їхати, покакай.
Собачко нюхає довкілля і какать відмовляється.
Провідник волає:
- Сідаємо в потяг, швиденько!
Дядько песику:
- Я поняв, я все поняв, *****, тварюка, ти мені посеред вагону насереш. Принципово. Москаль ти, а не собака!
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09.04.2022 01:18
+10
Такі табори добре в Рудому лісі облаштовувати . І заставити москалів окопуватися. Бо згідно женевської конвенції , полонені повинні почуватися в безпеці .
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09.04.2022 01:40
+6
В Буче, Ирпине, Ворзеле и т.д.
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09.04.2022 01:19
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без гумору зараз ніяк не можна

Знаменка, поїзд Полтава-Чернівці, зупинка 10 хвилин.
Охайний дядько виводить песика на травку.
- Какай. Какай вже, Ларочка. Ну какай.
Собачко какать і не думає.
- Какай, киця, давай, нам ще 6 годин їхати, покакай.
Собачко нюхає довкілля і какать відмовляється.
Провідник волає:
- Сідаємо в потяг, швиденько!
Дядько песику:
- Я поняв, я все поняв, *****, тварюка, ти мені посеред вагону насереш. Принципово. Москаль ти, а не собака!
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09.04.2022 01:18 Відповісти
В Буче, Ирпине, Ворзеле и т.д.
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09.04.2022 01:19 Відповісти
Більше в полон не беріть.Бачив відео в телеграмі,(правда зацензурене) на якому москальський нелюд ґвалтує дитину і пересилав відео знайомому.
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09.04.2022 01:21 Відповісти
Я теж його бачув фуууу. Він там щось говорить не розбірливо, міллерово чи щось таке. Сподіваюсь що ця **** в росісі, хоча якби я не ненавідів рашистів дитину треба спасати. Ці люди всі з відхиленнями.
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09.04.2022 01:27 Відповісти
Цієї дитини вже скоріше за все немає в живих.
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09.04.2022 01:41 Відповісти
Це якісь виродки та дегенерати. Я не розумію як можуть існувати такі створіння.
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09.04.2022 02:06 Відповісти
Але вони існують і почувають себе добре.
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09.04.2022 08:41 Відповісти
Господи.
Цу ж ким треба бути ...
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09.04.2022 07:45 Відповісти
Звичайним москалем. Вони це все робили сотні років, а потім самі українці їх плекають і вважвють братами
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09.04.2022 08:46 Відповісти
Було б дивно якби було незацензурене. Незацензурине цікаве тільки для слідства. А що за канал був?
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09.04.2022 08:43 Відповісти
А я не пам'ятаю.
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09.04.2022 08:50 Відповісти
Днр лнр адептов можно зразу в утіль
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09.04.2022 01:22 Відповісти
Чур мені три раби, щоб не худі та беззубі, і клеймо у виді тризуба будь ласка на чолі випалить щоб людей не лякали своїми кислими рожами
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09.04.2022 01:23 Відповісти
Добродію не погоджуюсь з вами, не можна свинособак тризубом прикрашати
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09.04.2022 01:35 Відповісти
пащеку їм у вигляді Zіги оформити, косоротим...

а взагалі, дарма в полон брали
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09.04.2022 01:43 Відповісти
А як тоді дітей виховувати? В тих потвор що не рожа то Серьожа, усіх дітлахів перелякають, але ви маєте рацію не треба показувати що там може бути щось людяне...
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09.04.2022 01:58 Відповісти
Такі табори добре в Рудому лісі облаштовувати . І заставити москалів окопуватися. Бо згідно женевської конвенції , полонені повинні почуватися в безпеці .
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09.04.2022 01:40 Відповісти
Содержать гуманно и в русском духе: кормить репой, поить квасом, помещения не проветривать.
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09.04.2022 01:41 Відповісти
А розкопувати братські могили,збирати тіла,розбирати зруйноване...НАША справ? Поки вони жеруть і курять за НАШ рахунок...
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09.04.2022 02:14 Відповісти
Тільки координати не кажіть, бо русня своїх "не кине" як завжди.
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09.04.2022 01:59 Відповісти
Братські могили вбитих терористами ЛЮДЕЙ розкопували не ці наволочі? Вони їли,курили в цей час за НАШІ гроші? Чи буде у нас колись УКРАЇНСЬКА влада?
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09.04.2022 02:11 Відповісти
Цих виродків необхідно починати долучати до роботи, розбору завалів, прибирання населених пунктів, де вони "хазяйнічали", нехай допомагають постраждалим, нехай с#ки, дивляться людям в очі, благають прощення, і працюють, працюють по 10-12 годин щоденно, а не влаштовувати їм безкоштовне триразове харчування!!!
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09.04.2022 02:30 Відповісти
Кожному москалю Z тавро на лобі.
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09.04.2022 03:45 Відповісти
Хто читав,які умови будуть у цих підарасів,я в шоці був,кращі ніж тих,хто відбува покарання на зоні.Чи не забагато привілегій цим підарасам
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09.04.2022 06:23 Відповісти
- Кто работать карашо , кушать хлеб. Кто работать плохо, кушать салупа.
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09.04.2022 07:43 Відповісти
Прості питання ?
1. Згідно яких норм чи законів вони вважаються військовополоненими ?
2. За чий рахунок їх утримують, годують та захищають ?
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09.04.2022 08:57 Відповісти
 
 