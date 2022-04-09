Денісова закликала міжнародні інституції втрутитися в ситуацію із незаконним вивезенням дітей до РФ

Уповноважена ВР із прав людини Людмила Денісова закликала міжнародні інституції втрутитись у ситуацію із незаконним вивезенням з України дітей та подальшого протиправного усиновлення в Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Денісова повідомила у Телеграмі.

За її словами, російські ЗМІ почали публікувати інформацію про ініціативу президента РФ щодо внесення змін до законодавства для організації прискореної процедури усиновлення дітей із Донбасу. Державна Дума вже опрацьовує відповідні зміни до законодавства, після яких заміна родини для дитини буде вже неможливою.

За інформацією з різних джерел, наголосила Денісова, до РФ примусово вивезено вже понад 121 тисячу дітей. Це як діти-сироти, так і ті, які мають батьків.

Наразі відомо, що частину дітей вивезли з Маріуполя у Донецьк та в напрямку Таганрога.

"Російські загарбники зазначають, що це діти-сироти, проте всі діти-сироти разом з дитячими будинками були евакуйовані з Маріуполя централізовано 24-25 лютого, в перші два дні війни. Україна не має відомостей про те, що діти, яких планують усиновити, мають статус сиріт або позбавлених батьківського піклування", - зауважила омбудсмен і додала: "Росія повторює сценарій 2014 року, коли нею було вивезено з окупованого Криму українських дітей так званим "потягом надії" для їхнього усиновлення".

За незаконне викрадення дітей із Криму Росію виключили із Європейської мережі омбудсменів із прав дитини (ENOC).

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"Тепер рашисти, обстрілюючи ракетами й танками домівки українських громадян, вбивають батьків і викрадають наших дітей на окупованих територіях сходу та півдня України. Такі дії РФ є грубим порушенням статті 7 Конвенції ООН про права дитини, якою передбачено, що кожна дитина має право на ім'я і набуття громадянства, а також, право знати своїх батьків і право на їх піклування, статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, якою забороняється здійснювати примусове індивідуальне чи масове переселення або депортацію.

Крім того, статтею 21 Конвенції ООН про права дитини передбачено, що усиновлення в іншій країні може розглядатися лише як альтернативний спосіб догляду за дитиною, якщо дитина не може бути передана на виховання або в сім'ю, яка могла б забезпечити її виховання або усиновлення в країні походження", - підкреслила Денісова.

Вона закликала Комітет ООН з прав дітей, Комітет ООН з прав людини, Глобальний альянс національних інституцій з прав людини (GANHRI) втрутитись в ситуацію з метою недопущення незаконного переміщення з території України дітей - громадян України та їхнього подальшого протиправного усиновлення на території агресора.

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Денісова просить Офіс Генерального прокурора забезпечити розслідування фактів незаконної депортації дітей в Росію.

Вона також закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти порушень прав українських дітей, воєнних злочинів та злочинів проти людяності РФ в Україні.