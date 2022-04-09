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Угорщина, як і раніше, не постачатиме військову допомогу Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

венгрия

Речник угорського прем’єра Золтан Ковач заявив, що країна, як і раніше, не постачатиме військову допомогу Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Угорська позиція тверда. Ми не збираємося втручатися у цю війну за допомогою зброї і забезпечення солдатів", - сказав речник Орбана.

Ковач додав, що, хоча Угорщина і підтримує гуманітарну допомогу, прем’єр Віктор Орбан відкинув "меседж" Зеленського, який, зокрема, просив керівництво країни визначитися, на чиєму воно боці.

"Ми знаємо, що робимо. Я вважаю, що пан Зеленський представляє український національний інтерес. Ми бачимо тривожні картини і трагедію, яка відбувається в Україні. Ми збираємося потурбуватися про всіх, хто приїжджає з України, і найкраще – посадити воюючі сторони за стіл переговорів", - висловився Ковач.

Читайте також: Якщо Угорщина платитиме РФ за газ в рублях, це буде порушенням санкцій ЄС, - фон дер Ляєн

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+33
Стопудово ***** Орбану пообіцяв віддати Закарпаття.
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09.04.2022 07:31
+25
Значить Україна має ПОВНЕ ПРАВО сказати, хто господар на Закарпатті. І не говоріть потім, що вас не попереджували...
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09.04.2022 07:33
+19
Полякам обіцяв Львів, але вони не мають справ з *********** ган..ми
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09.04.2022 07:42
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Скажем дружно - нафіг нада . І без мадярів пропетляє
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09.04.2022 07:31 Відповісти
А кто сказал, что мы ее ждем от вас? Если и дадите не возьмем, жрите сами.
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09.04.2022 09:00 Відповісти
Стопудово ***** Орбану пообіцяв віддати Закарпаття.
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09.04.2022 07:31 Відповісти
Полякам обіцяв Львів, але вони не мають справ з *********** ган..ми
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09.04.2022 07:42 Відповісти
Львів полякам обітцяв жирік.
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09.04.2022 07:46 Відповісти
не жирік, а був лист від посольства
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09.04.2022 07:54 Відповісти
Министр иностранных дел Польши в 2014 году случайно признался, что им предлогало правительство кацапии Львовскую область за поддержку в ЕС
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09.04.2022 08:09 Відповісти
Не неси херню, країни НАТО не можуть приєднувати до себе нові території. Однак, якщо фашистська мадярщина вийде із ЄС та НАТО така заборона не буде поширюватися
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09.04.2022 08:23 Відповісти
блювотний рефлекс на цей прапор. Берегівський район фото?
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09.04.2022 07:32 Відповісти
Венгры арийцы )) вот только без дотаций сядут на жопу быстро
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09.04.2022 07:32 Відповісти
С каких пор они арийцы? Их ближайшие родственники ханты и манси.
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09.04.2022 07:42 Відповісти
они так думают, немцы внушили, до сих пор не отошли
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09.04.2022 08:26 Відповісти
загнати їх назад за Урал! Нехай згадають свою історію.
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01.05.2022 18:06 Відповісти
Значить Україна має ПОВНЕ ПРАВО сказати, хто господар на Закарпатті. І не говоріть потім, що вас не попереджували...
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09.04.2022 07:33 Відповісти
Ці цигани, може, готуються вже з заходу напасти на Україну в унісон рашистам?
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09.04.2022 07:48 Відповісти
один чел, кандидат в презы, топил за врага, а те пришли и его расстерляли, как бы Орбана не ждала такая участь)
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09.04.2022 07:36 Відповісти
Нема проблем, ******.
Вам вернеться.
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09.04.2022 07:41 Відповісти
Ніби то вона в них є
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09.04.2022 07:44 Відповісти
От цыганей и то больше пользы.
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09.04.2022 07:45 Відповісти
Розгавкались тут : маленька країна-кремлівській мафії її знищити ....а от чим займався наш бєняренигат,як готувався обороняти Україну чи здавати?!он бєнядіктова схопилась за мікрофон ,якусь там шушваль притягнули (таке вже було :плокулол луценко,вертольоти,підозри,арешти,брифінги і ін .хрєнь) а потім піар,мзду отримали і фсьо....тут треба зараз за внутрішніх гнид чи вошей братись....бо знову повернеться портнов...закон про наглядову раду бєня вже намалював...ПРОКУРОРИ,СУДДІ,СЛІДЧІ повинні бути тільки міжнародні.......вже хочуть намахати українців великою брехнею...неочаровуйтесь-віримо ТІЛЬКИ НАШИМ ВОЇНАМ і КРАЇНАМ ПОМІЧНИКАМ!
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09.04.2022 07:51 Відповісти
Значиться угорському консулу в Закарпатті пора збирати шмотки на вихід.
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09.04.2022 07:51 Відповісти
Треба запам'ятати і не прощати йовбаків.
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09.04.2022 07:53 Відповісти
прийде час просити пробачення в українців за свою недалекоглядність, але вже буде пізно, чмошники
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09.04.2022 07:54 Відповісти
Ми не злопам'ятні, але ми злі та й маємо добру пам'ять.
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09.04.2022 07:55 Відповісти
Таке враження що угорці ще більше чим українці передивились 95 квоквоквоквартал , Скотів та інших зелених Папіків .
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09.04.2022 07:57 Відповісти
а як такі гнилі народи потрапляют в НАТО
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09.04.2022 07:59 Відповісти
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09.04.2022 08:02 Відповісти
саркози кстати тоже венгр
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09.04.2022 09:42 Відповісти
Угорщина як і раніше сподівається на перемогу москалів і розраховує анексувати Закарпаття.
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09.04.2022 08:02 Відповісти
А з якої труби ******** отримують газ? Не з української?
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09.04.2022 08:07 Відповісти
Проведіть мобілізацію у Береговському районі Закарпатської області!!!
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09.04.2022 08:09 Відповісти
После таких "закидонов" этих упырей, любой вопрос про то что якобы прижимают венгроговорящих на Украине и все такое - СО СТАРТА В РЫЛО - ИДИТЕ НАХ...Й, У СЕБЯ ЗАКОНЫ ЧУДИТЕ, А НАМ НЕ НАДО!!! А то они что то последнее время разкудахтались сильно, тоже мне еще "супердержава"
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09.04.2022 08:11 Відповісти
То не держава - то циганський табір.
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01.05.2022 18:09 Відповісти
Мадяри дійсно мітили на Закарпаття ,тай АЕС, там працюють більшість не мадяр,а Орків,мадярська сволота
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09.04.2022 08:18 Відповісти
*******, мы запомним на десятилетия, кто нам друг, а кто прихвостень парашников и путинский х...сос.
И ВСЁ кто имеет из граждан Украины ваш вонючий паспорт понесут уголовное наказание с последующей депортацией в вашу выгребную яму, после отсидки своей пятилетки.
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09.04.2022 08:24 Відповісти
Интересно, а если бы ему сказать, или помогаешь Украине, или вступай в Россию) и пошел вон из НАТО) что бы он выбрал? Журналисты, спросите там кто-нибудь)
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09.04.2022 08:24 Відповісти
Що таке "угорщина"? Не забивайте стрічку новин шлаком.
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09.04.2022 08:25 Відповісти
Якщо ФСБ мали повний доступ до голови МЗС Угорщини, то і до Орбана мали. А отже у них є 100% компромат на них. Може гей-порно, чи дитяче... тому і роблять все що скажуть.
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09.04.2022 08:41 Відповісти
теж так думаю. Є нехіле досьє на того малоголового орбана
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09.04.2022 08:45 Відповісти
Це сателіт рашки і думаю, що у путіна є документи з підписом Угорщини про переділ території України між парашею і угорщиною.
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09.04.2022 08:44 Відповісти
Якщо ви захочете переглянути результати недавніх виборів на Мадярщині, то побачите цікавий, як на мене, результат! Не голосували за прокацапську партію Орбана та нацистсько-салашистські партії всяких уйоббіків молоді люди. За партію ж Орбана, як не дивно, голосували люди старшого покоління, які на своїй шкурі мали відчути "умиротвореня" м*ясником Жуковим повстання 1956 року. Садомахізм якийсь.
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09.04.2022 08:47 Відповісти
За ковбасу по 30 копійок, шо вам не ясно? І щоб всі навкруги були в однаковому лайні. А то заздрісно, сидиш такий в лайні, а навкруги всі на бентлях.
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09.04.2022 10:53 Відповісти
Нехай не допомагає, тут лиш би зі сторони Закарпаття не напали. Угорці завжди вибирали сторону зла.
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09.04.2022 08:57 Відповісти
чем она может напасть? всего 30 тысяч войск,боеспособных может тыщ 3-5 набереться и 30 танков Т-72)))))))Тероб.Киева как вся армия Венгрии)
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09.04.2022 09:11 Відповісти
Смішно спостерігати, як ************* з ******-рейху корчать "тверду позицію". Ваша позиція - смоктати член газ *****, підсирати воюючій Україні всіма можливими для вашого імпотентного політикуму способами, залишаючись країною ЄС і учасником НАТО.
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09.04.2022 09:13 Відповісти
не допомогає Україні, це означає, що допомогає ворогу.
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09.04.2022 09:17 Відповісти
Ну і йдіть нафуй під звуки чардаша!!!
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09.04.2022 09:29 Відповісти
Ті військові СРСР, шо стріляли в угорців і чавили їх танками в 1956році, офіційно одержали статус ветеранів ВОВ. Росія, як самопроголошена правонаступниця СРСР ніколи не засуджувала цей злочин. Ба більше, велику долю "ветеранів" на останніх побєдобєсіях в Росії складали саме такі злочинці. Мабуть, Орбана і Сійярто це неабияк тішило. Особливо, коли там верещали "Можєм павтаріть!".
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09.04.2022 09:31 Відповісти
Життя все розставить на свої місця і година розрахунку прийде до всіх.
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09.04.2022 09:39 Відповісти
Україна, як і раніше, вважатиме Орбана мудаком.
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09.04.2022 09:42 Відповісти
Ну так, постачайте кацапам, і пішли ви нах..й.
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09.04.2022 09:58 Відповісти
да и пофиг, на вас, ******. От этого дерьма, что приперлось из Сибири, на равнины Европы, и которому регулярно давал, по морде, Данил Галицкий, надо держаться подальше. Хитрость, жадность, торговля, у этих кочевников, всегда в крови. Да, и остальная Европа, их за людей не считает.
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09.04.2022 10:00 Відповісти
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09.04.2022 10:10 Відповісти
Та и хер на них...
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09.04.2022 10:40 Відповісти
Угорщині Гітлер за коаліцію дав Закарпаття. Те саме пообіцяв і путлер. Вони ще надіються дочекатись нашого падіння. Вже третю війну ставлять не на тих. Завжди програвали і позбувались захоплених територій.
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09.04.2022 11:34 Відповісти
Ми це запам'ятаємо! Прийде час - пригадаємо...
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09.04.2022 11:56 Відповісти
надо будет на них подать в межд.суд за пособничество агрессору и стране террористу. И предупредить об этом прямо сейчас.
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09.04.2022 17:54 Відповісти
Пан Качинський поки що чемно, проте досить прозоро й переконливо натякнув Угорщині на товсті обставини й легесенько піддав під сраку сусіду. А от світова спільнота вже цьяцькатися аніц не буде: бойкотним колаборантам та штрейкбрехерам найгідніше місце - у смердючій параші історії!
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09.04.2022 18:07 Відповісти
 
 