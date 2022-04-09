Угорщина, як і раніше, не постачатиме військову допомогу Україні
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Речник угорського прем’єра Золтан Ковач заявив, що країна, як і раніше, не постачатиме військову допомогу Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Угорська позиція тверда. Ми не збираємося втручатися у цю війну за допомогою зброї і забезпечення солдатів", - сказав речник Орбана.
Ковач додав, що, хоча Угорщина і підтримує гуманітарну допомогу, прем’єр Віктор Орбан відкинув "меседж" Зеленського, який, зокрема, просив керівництво країни визначитися, на чиєму воно боці.
"Ми знаємо, що робимо. Я вважаю, що пан Зеленський представляє український національний інтерес. Ми бачимо тривожні картини і трагедію, яка відбувається в Україні. Ми збираємося потурбуватися про всіх, хто приїжджає з України, і найкраще – посадити воюючі сторони за стіл переговорів", - висловився Ковач.
Будь ласка, зачекайте...
Вам вернеться.
И ВСЁ кто имеет из граждан Украины ваш вонючий паспорт понесут уголовное наказание с последующей депортацией в вашу выгребную яму, после отсидки своей пятилетки.
членгаз *****, підсирати воюючій Україні всіма можливими для вашого імпотентного політикуму способами, залишаючись країною ЄС і учасником НАТО.