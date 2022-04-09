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Із Краматорська сьогодні запустять евакуаційні автобуси до Дніпра, - мер Гончаренко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

краматорськ

Із Краматорська у суботу, 9 квітня, планують запустити евакуаційні автобуси до Дніпра.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуку повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.

"Із завтрашнього дня курсуватимуть евакуаційні автобуси Краматорськ-Дніпро. 8:00, Автостанція та Літак. Безкоштовно", - написав він.

Також читайте: Розпочинається екстрена евакуація із Краматорська автотранспортом, - мер Гончаренко

Автор: Наталя Джума
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Сколько еще надо говорить кричать орать, не пишите координаты нахождения больших групп людей!
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09.04.2022 08:06 Відповісти
Надо этих гомчаренков - туда отправлять и там привязать, раз уже прокричал об этом.

Кстати - вчера было натуральное жертвоприношение - кто не верит - не верит и в капище ордынцев "бога"(Яхве) на московии? там еще и есть куча реликвий вроде глиняный отпечаток стильных усов одного художника.
То что высрали будто там типо орла в кремле сожгли и т.д. = тупо для масс, типо - уууу, какие гады смешные.
А вот вчера - уже никто не подумает шо это как раз была жертва Иисусу, ой, его очень злой стороне(не папаше даже, эти ссущества - одно и то же Г.) - яхве.
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09.04.2022 08:12 Відповісти
Вас не влаштовує мосійчук і той утирок з інтеру весь день по всіх частотах? А гаранта влаштовує.
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09.04.2022 08:42 Відповісти
 
 