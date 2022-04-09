Із Краматорська сьогодні запустять евакуаційні автобуси до Дніпра, - мер Гончаренко
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Із Краматорська у суботу, 9 квітня, планують запустити евакуаційні автобуси до Дніпра.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуку повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.
"Із завтрашнього дня курсуватимуть евакуаційні автобуси Краматорськ-Дніпро. 8:00, Автостанція та Літак. Безкоштовно", - написав він.
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Кстати - вчера было натуральное жертвоприношение - кто не верит - не верит и в капище ордынцев "бога"(Яхве) на московии? там еще и есть куча реликвий вроде глиняный отпечаток стильных усов одного художника.
То что высрали будто там типо орла в кремле сожгли и т.д. = тупо для масс, типо - уууу, какие гады смешные.
А вот вчера - уже никто не подумает шо это как раз была жертва Иисусу, ой, его очень злой стороне(не папаше даже, эти ссущества - одно и то же Г.) - яхве.