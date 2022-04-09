Із Краматорська сьогодні запустять евакуаційні автобуси до Дніпра, - мер Гончаренко

Із Краматорська у суботу, 9 квітня, планують запустити евакуаційні автобуси до Дніпра.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуку повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.

"Із завтрашнього дня курсуватимуть евакуаційні автобуси Краматорськ-Дніпро. 8:00, Автостанція та Літак. Безкоштовно", - написав він.

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