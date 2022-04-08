Розпочинається екстрена евакуація із Краматорська автотранспортом, - мер Гончаренко
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Із Краматорська у п'ятницю розпочинається екстрена евакуація автотранспортом жителів Донецької області у безпечні місця.
Про це заявив мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні розпочинаємо екстрену евакуацію людей усім комунальним транспортом, усім приватним транспортом, шукаємо водіїв. Десь 30-40 водіїв необхідно станом на сьогодні", - сказав Гончаренко на онлайн-брифінгу в п'ятницю.
Він зазначив, що після ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська евакуацію буде переведено в інший режим.
"Зараз переходимо на інший режим (евакуації. - Ред). Будемо евакуювати з Краматорська всіх, хто хоче і хто доїде до нашого міста. Перевозитимемо у безпечніші місця", - сказав мер.
За його словами, ракета вибухнула біля залізничного вокзалу. Він розповів, що в цей час на пероні та в будівлі вокзалу було близько 4 тис людей, і якби ракета влучила в ціль, то вона знищила б усіх.
Гончаренко також повідомив, що наразі медики надають пораненим допомогу.
"Ми отримали допомогу від усіх міст Донецької області", - сказав мер, додавши, що допомагають місцевим медикам близько 40 лікарів із різних міст Донецької області.
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Об этом Ставницер сообщил в Facebook.
По его словам, о том, что враг расположился вплотную к его дому, он увидел в веб-камеру.
"Ты смотришь на веб-камеру своего дома, а там во дворе российские военные разворачивают 12 единиц боевой техники, включая РСЗО, Торнадо-Г и грады. Твой дом построен так, что работает как идеальное укрытие, откуда очень удобно шмалять по Киеву. Зачем они приехали. Вопрос: сколько времени пройдет до момента, когда ты сообщаешь точные координаты своего дома для наведения огня?"- написал Ставницер.
Он разместил фото, на котором его разрушенный дом, вероятно, поврежденный при ликвидации подразделения оккупантов.
Бизнесмен отмечает, что дом отстроит заново, главное - спасти как можно больше человеческих жизней.