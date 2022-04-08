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Розпочинається екстрена евакуація із Краматорська автотранспортом, - мер Гончаренко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

краматорськ

Із Краматорська у п'ятницю розпочинається екстрена евакуація автотранспортом жителів Донецької області у безпечні місця.

Про це заявив мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні розпочинаємо екстрену евакуацію людей усім комунальним транспортом, усім приватним транспортом, шукаємо водіїв. Десь 30-40 водіїв необхідно станом на сьогодні", - сказав Гончаренко на онлайн-брифінгу в п'ятницю.

Він зазначив, що після ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська евакуацію буде переведено в інший режим.

"Зараз переходимо на інший режим (евакуації. - Ред). Будемо евакуювати з Краматорська всіх, хто хоче і хто доїде до нашого міста. Перевозитимемо у безпечніші місця", - сказав мер.

За його словами, ракета вибухнула біля залізничного вокзалу. Він розповів, що в цей час на пероні та в будівлі вокзалу було близько 4 тис людей, і якби ракета влучила в ціль, то вона знищила б усіх.

Також читайте: Краматорські лікарні не справляються з кількістю поранених. Багато людей важких, без рук, ніг, - мер Гончаренко про наслідки обстрілу вокзалу

Гончаренко також повідомив, що наразі медики надають пораненим допомогу.

"Ми отримали допомогу від усіх міст Донецької області", - сказав мер, додавши, що допомагають місцевим медикам близько 40 лікарів із різних міст Донецької області.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+23
Одесский бизнесмен, совладелец группы компаний ТИС Андрей Ставницер помог Вооруженным силам Украины ликвидировать вражеское подразделение, сообщив его координаты.

Об этом Ставницер сообщил в Facebook.

По его словам, о том, что враг расположился вплотную к его дому, он увидел в веб-камеру.

"Ты смотришь на веб-камеру своего дома, а там во дворе российские военные разворачивают 12 единиц боевой техники, включая РСЗО, Торнадо-Г и грады. Твой дом построен так, что работает как идеальное укрытие, откуда очень удобно шмалять по Киеву. Зачем они приехали. Вопрос: сколько времени пройдет до момента, когда ты сообщаешь точные координаты своего дома для наведения огня?"- написал Ставницер.

Он разместил фото, на котором его разрушенный дом, вероятно, поврежденный при ликвидации подразделения оккупантов.

Бизнесмен отмечает, что дом отстроит заново, главное - спасти как можно больше человеческих жизней.
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08.04.2022 16:27
+16
Не дебіли, а цинічні покидьки. Вони все роблять свідомо
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08.04.2022 16:22
+12
Вони перед тим спалилися й написали що відстрілялися по краматорську, та й взагалі це вже не важливо, після тисяч ракет й мільйонів ударів артилерією пізно рашистам виправдовуватися.
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08.04.2022 16:25
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А чого чекали ?
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08.04.2022 16:18 Відповісти
коли такі коментатори добро дадуть
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08.04.2022 16:28 Відповісти
Своєю головою треба жити.
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08.04.2022 16:30 Відповісти
В Московии говорят, что Украина специально бомбила Краматорский вокзал, чтобы появился повод убивать российских солдат. Какие же они дебилы!!!!!!
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08.04.2022 16:20 Відповісти
Не дебіли, а цинічні покидьки. Вони все роблять свідомо
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08.04.2022 16:22 Відповісти
Вони перед тим спалилися й написали що відстрілялися по краматорську, та й взагалі це вже не важливо, після тисяч ракет й мільйонів ударів артилерією пізно рашистам виправдовуватися.
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08.04.2022 16:25 Відповісти
А вы ожидали, шо они в этом признаются? Ага... Везде где воюет параша, местных внезапно убивают свои же солдаты.
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08.04.2022 16:29 Відповісти
а шо, нам до того вистачало повода?
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08.04.2022 16:35 Відповісти
За посиланням написано: "цей канал недоступний у вашій країні"
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08.04.2022 16:33 Відповісти
Чому воно досі живе і гадить? В Іспанії немає Українців? Самі лише хохли?
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08.04.2022 16:35 Відповісти
Боже у цього х*єсоса 2.93 мільйона пустоголових підписників, їм всім треба на екскурсію в рудий ліс.
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08.04.2022 16:39 Відповісти
Одесский бизнесмен, совладелец группы компаний ТИС Андрей Ставницер помог Вооруженным силам Украины ликвидировать вражеское подразделение, сообщив его координаты.

Об этом Ставницер сообщил в Facebook.

По его словам, о том, что враг расположился вплотную к его дому, он увидел в веб-камеру.

"Ты смотришь на веб-камеру своего дома, а там во дворе российские военные разворачивают 12 единиц боевой техники, включая РСЗО, Торнадо-Г и грады. Твой дом построен так, что работает как идеальное укрытие, откуда очень удобно шмалять по Киеву. Зачем они приехали. Вопрос: сколько времени пройдет до момента, когда ты сообщаешь точные координаты своего дома для наведения огня?"- написал Ставницер.

Он разместил фото, на котором его разрушенный дом, вероятно, поврежденный при ликвидации подразделения оккупантов.

Бизнесмен отмечает, что дом отстроит заново, главное - спасти как можно больше человеческих жизней.
показати весь коментар
08.04.2022 16:27 Відповісти
Це план фуйла. Розселити данецкіх по всій Україні. Для підвищення концентрації ватоголових.
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08.04.2022 16:27 Відповісти
Не неси *****, ми всі Українці. Краще нехай будуть там, щоб їх вбивали та катували?
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08.04.2022 16:35 Відповісти
а можно это как то организовывать так,что бы хотя бы в запоребрике в мухосранских и задрочинских сми не освещали ход эвакуации?
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08.04.2022 16:29 Відповісти
 
 