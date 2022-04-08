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Начинается экстренная эвакуация из Краматорска автотранспортом, - мэр Гончаренко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

краматорськ

Из Краматорска в пятницу начинается экстренная эвакуация автотранспортом жителей Донецкой области в безопасные места.

Об этом заявил мэр Краматорска Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня начинаем экстренную эвакуацию людей всем коммунальным транспортом, всем частным транспортом, ищем водителей. Где-то 30-40 водителей необходимо по состоянию на сегодняшний день", - сказал Гончаренко на онлайн-брифинге в пятницу.

Он отметил, что после ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорская эвакуация будет переведена в другой режим.

"Сейчас переходим на другой режим (эвакуации. - Ред). Будем эвакуировать из Краматорска всех, кто хочет и кто доедет до нашего города. Будем перевозить в более безопасные места", - сказал мэр.

По его словам, ракета взорвалась у железнодорожного вокзала. Он рассказал, что в это время на перроне и в здании вокзала было около 4 тыс. человек, и если бы ракета попала в цель, то она уничтожила бы всех.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Краматорские больницы не справляются с количеством раненых. Многие люди тяжелые, без рук, ног, - мэр Гончаренко о последствиях обстрела вокзала

Гончаренко также сообщил, что в настоящее время медики оказывают раненым помощь.

"Мы получили помощь от всех городов Донецкой области", - сказал мэр, добавив, что помогают местным медикам около 40 врачей из разных городов Донецкой области.
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Топ комментарии
+23
Одесский бизнесмен, совладелец группы компаний ТИС Андрей Ставницер помог Вооруженным силам Украины ликвидировать вражеское подразделение, сообщив его координаты.

Об этом Ставницер сообщил в Facebook.

По его словам, о том, что враг расположился вплотную к его дому, он увидел в веб-камеру.

"Ты смотришь на веб-камеру своего дома, а там во дворе российские военные разворачивают 12 единиц боевой техники, включая РСЗО, Торнадо-Г и грады. Твой дом построен так, что работает как идеальное укрытие, откуда очень удобно шмалять по Киеву. Зачем они приехали. Вопрос: сколько времени пройдет до момента, когда ты сообщаешь точные координаты своего дома для наведения огня?"- написал Ставницер.

Он разместил фото, на котором его разрушенный дом, вероятно, поврежденный при ликвидации подразделения оккупантов.

Бизнесмен отмечает, что дом отстроит заново, главное - спасти как можно больше человеческих жизней.
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08.04.2022 16:27
+16
Не дебіли, а цинічні покидьки. Вони все роблять свідомо
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08.04.2022 16:22
+12
Вони перед тим спалилися й написали що відстрілялися по краматорську, та й взагалі це вже не важливо, після тисяч ракет й мільйонів ударів артилерією пізно рашистам виправдовуватися.
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08.04.2022 16:25
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А чого чекали ?
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08.04.2022 16:18 Ответить
коли такі коментатори добро дадуть
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08.04.2022 16:28 Ответить
Своєю головою треба жити.
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08.04.2022 16:30 Ответить
В Московии говорят, что Украина специально бомбила Краматорский вокзал, чтобы появился повод убивать российских солдат. Какие же они дебилы!!!!!!
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08.04.2022 16:20 Ответить
Не дебіли, а цинічні покидьки. Вони все роблять свідомо
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08.04.2022 16:22 Ответить
Вони перед тим спалилися й написали що відстрілялися по краматорську, та й взагалі це вже не важливо, після тисяч ракет й мільйонів ударів артилерією пізно рашистам виправдовуватися.
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08.04.2022 16:25 Ответить
А вы ожидали, шо они в этом признаются? Ага... Везде где воюет параша, местных внезапно убивают свои же солдаты.
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08.04.2022 16:29 Ответить
а шо, нам до того вистачало повода?
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08.04.2022 16:35 Ответить
За посиланням написано: "цей канал недоступний у вашій країні"
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08.04.2022 16:33 Ответить
Чому воно досі живе і гадить? В Іспанії немає Українців? Самі лише хохли?
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08.04.2022 16:35 Ответить
Боже у цього х*єсоса 2.93 мільйона пустоголових підписників, їм всім треба на екскурсію в рудий ліс.
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08.04.2022 16:39 Ответить
Одесский бизнесмен, совладелец группы компаний ТИС Андрей Ставницер помог Вооруженным силам Украины ликвидировать вражеское подразделение, сообщив его координаты.

Об этом Ставницер сообщил в Facebook.

По его словам, о том, что враг расположился вплотную к его дому, он увидел в веб-камеру.

"Ты смотришь на веб-камеру своего дома, а там во дворе российские военные разворачивают 12 единиц боевой техники, включая РСЗО, Торнадо-Г и грады. Твой дом построен так, что работает как идеальное укрытие, откуда очень удобно шмалять по Киеву. Зачем они приехали. Вопрос: сколько времени пройдет до момента, когда ты сообщаешь точные координаты своего дома для наведения огня?"- написал Ставницер.

Он разместил фото, на котором его разрушенный дом, вероятно, поврежденный при ликвидации подразделения оккупантов.

Бизнесмен отмечает, что дом отстроит заново, главное - спасти как можно больше человеческих жизней.
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08.04.2022 16:27 Ответить
Це план фуйла. Розселити данецкіх по всій Україні. Для підвищення концентрації ватоголових.
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08.04.2022 16:27 Ответить
Не неси *****, ми всі Українці. Краще нехай будуть там, щоб їх вбивали та катували?
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08.04.2022 16:35 Ответить
а можно это как то организовывать так,что бы хотя бы в запоребрике в мухосранских и задрочинских сми не освещали ход эвакуации?
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08.04.2022 16:29 Ответить
 
 