Опівночі ворог завдав чергового удару по Сєверодонецьку - спалахнула багатоповерхівка, - Гайдай

У ніч на суботу, 9 квітня, російські окупанти завдали артилерійського удару по житлових кварталах Сєверодонецька, спалахнув багатоквартирний будинок, кількість жертв наразі невідома.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграм-каналі.

"Росіяни штурмують Рубіжне і Попасну і одночасно завдають артилерійських ударів по житлових кварталах інших міст. В черговий раз вони обстріляли старі райони Сєверодонецька - спалахнув багатоквартирний будинок. Кількість жертв уточнюється", - написав він.

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