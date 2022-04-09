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В полночь враг нанес очередной удар по Северодонецку - вспыхнула многоэтажка, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сєверодонецьк

В ночь на субботу, 9 апреля, российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по жилым кварталам Северодонецка, вспыхнул многоквартирный дом, количество жертв пока неизвестно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграм-канале.

"Россияне штурмуют Рубежное и Попасную и одновременно наносят артиллерийские удары по жилым кварталам других городов. В очередной раз они обстреляли старые районы Северодонецка - вспыхнул многоквартирный дом. Число жертв уточняется", - написал он.

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