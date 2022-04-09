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Загроза повернення армії РФ в Сумську область залишається серйозною, - Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Значна кількість військ РФ перебуває поблизу кордону з Україною в Сумській області. Загроза чергового заходу армії противника залишається доволі серйозною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Ми частково контролюємо кордон, частково він ще відкритий. У нас протяжність кордону одна з найбільших з країною-агресором. Це 564 кілометри, і контролювати таку ділянку вкрай проблематично", - зазначив чиновник.

Водночас голова ОВА розповів про активні заходи щодо посилення оборони в регіоні та пообіцяв "гарячий прийом" окупантам.

"Ми готуємося до "гарячого прийому", якщо вони захочуть знову піти через Сумську область. Але не рекомендуємо їм. Укріплюються блокпости, опорні пункти, і ми розуміємо, що на найближчі роки, навіть якщо ми швидко виграємо війну, якщо не буде політичної та ідеологічної зміни в Росії, то залишатися у стані спокою ми не можемо", - сказав Живицький.

Голова Сумської ОВА наголосив, що необхідно будувати "лінію Маннергейма" і зміцнювати кордон з агресором.

"Я залишаюся прихильником того, що має бути фізична стіна, яка буде непрохідною. Тобто такий набір технічних споруд, аби було неможливо сюди зайти. Також має бути серйозна система протиповітряної оборони. Бо те, що наші міста бомбардуються й обстрілюються з повітря, це серйозна проблема. Ми не можемо бути впевненими, що це не повториться знову", - зауважив він.

Також читайте: Окупанти обстріляли Шосткинський район на Сумщині, є поранені, - Живицький

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
свічка
@svecha62
·
10 год
На початок окупації Бучу залишили представники УСІХ органів державної влади
Керівництво Київської області переконувало мера, що ніякої окупації НЕ БУДЕ
На всю Бучу теробороні було видано ЛИШЕ ШІСТЬ автоматів, які воєнком ЗАБРАВ, коли втікав до Білогородки
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/04/8/7338142/
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09.04.2022 08:47
+10
Швидко мінуйте кордон з рашкою та білорашею, поки є така можливість!
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09.04.2022 09:01
+10
Ели мы будем возводить стену и развивать ПВО, то дороги не за что будет строить

(сарказм)
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09.04.2022 09:31
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свічка
@svecha62
·
10 год
На початок окупації Бучу залишили представники УСІХ органів державної влади
Керівництво Київської області переконувало мера, що ніякої окупації НЕ БУДЕ
На всю Бучу теробороні було видано ЛИШЕ ШІСТЬ автоматів, які воєнком ЗАБРАВ, коли втікав до Білогородки
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/04/8/7338142/
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09.04.2022 08:47 Відповісти
Теж саме було по інших прикордонних областях,найкраща оборона мінувати прикордонні дороги,поля,протитанкові рови, бетонні замаскіровані доти та дзоти.але це буде при справжньому президентові,не тому клоуну,що особисто радить Залужному.
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09.04.2022 09:39 Відповісти
Ну Залужному він не радить і поруч не стоїть. Де Залужний, а де цей самозакоханий наполеон. Тільки капітуляція руських і ізоляція на десятиліття дасть впевненість миру. А так хронічна війна на виживання. Кому вона потрібна. Бережіть себе і Україну
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09.04.2022 09:59 Відповісти
Через росіян світу загрожує голод https://youtube.com/shorts/jAjJsZwmXDA?feature=share
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09.04.2022 08:50 Відповісти
Швидко мінуйте кордон з рашкою та білорашею, поки є така можливість!
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09.04.2022 09:01 Відповісти
Ели мы будем возводить стену и развивать ПВО, то дороги не за что будет строить

(сарказм)
показати весь коментар
09.04.2022 09:31 Відповісти
Головнокомандуючий з беніною шоблою несе особисту відповідальність за всі трагедії цієї війни.
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09.04.2022 09:42 Відповісти
Якщо в Сумській області більшість грошей раптом витратять на асфальтування доріг, а потім почнуть планувати масову посадку дерев, не критикуйте їх! Вся критика має бути тільки після закінчення бойових дій!
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09.04.2022 09:37 Відповісти
Руйнуйте дороги, залізницю та мости в бік кордону. В разі чого це дуже сповільнить "бліцкриг".
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09.04.2022 09:39 Відповісти
То чи не пора вже будувати бетонні укріплення замість дротяного забору порошенківської влади
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09.04.2022 09:40 Відповісти
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09.04.2022 10:27 Відповісти
Кордон з росією на звільненій території повинен бути негайно замінований в кілька рядів і окопаний вздовж кордону
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09.04.2022 10:56 Відповісти
 
 