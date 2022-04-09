Загроза повернення армії РФ в Сумську область залишається серйозною, - Живицький

Значна кількість військ РФ перебуває поблизу кордону з Україною в Сумській області. Загроза чергового заходу армії противника залишається доволі серйозною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Ми частково контролюємо кордон, частково він ще відкритий. У нас протяжність кордону одна з найбільших з країною-агресором. Це 564 кілометри, і контролювати таку ділянку вкрай проблематично", - зазначив чиновник.

Водночас голова ОВА розповів про активні заходи щодо посилення оборони в регіоні та пообіцяв "гарячий прийом" окупантам.

"Ми готуємося до "гарячого прийому", якщо вони захочуть знову піти через Сумську область. Але не рекомендуємо їм. Укріплюються блокпости, опорні пункти, і ми розуміємо, що на найближчі роки, навіть якщо ми швидко виграємо війну, якщо не буде політичної та ідеологічної зміни в Росії, то залишатися у стані спокою ми не можемо", - сказав Живицький.

Голова Сумської ОВА наголосив, що необхідно будувати "лінію Маннергейма" і зміцнювати кордон з агресором.

"Я залишаюся прихильником того, що має бути фізична стіна, яка буде непрохідною. Тобто такий набір технічних споруд, аби було неможливо сюди зайти. Також має бути серйозна система протиповітряної оборони. Бо те, що наші міста бомбардуються й обстрілюються з повітря, це серйозна проблема. Ми не можемо бути впевненими, що це не повториться знову", - зауважив він.

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