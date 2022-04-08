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Окупанти обстріляли Шосткинський район на Сумщині, є поранені, - Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина,війна

Російські окупанти сьогодні обстріляли Шосткинський район та влучили у житловий будинок, мешканці зазнали поранень.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку російські війська обстріляли Шосткинський район. У селі Собичеве пошкоджений житловий будинок мирних мешканців. Одна людина отримала осколкове поранення", - повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сумську область повністю звільнено від російських окупантів, - Живицький

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Ой, дождутся ответных бомбёжек Белгорода, Курска и т. д. трофейной техникой. Может в этом и цель -- сказать, что "спецоперация" плавно перешла в "войну" и объявлять мобилизации и тд
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08.04.2022 13:34
+3
Сподівались, що вони втікли, і все - мир, тиша, спокій?
Будуть обстріли по всій лінії державного кордону, атаки невеликими групами броні, захоплення прикордонних сіл.
Щоб скувати наші війська, не дати їм піди на схід, на підсилення.
Нехай краще місцеві не випробовують долю вдруге, а їдуть у центральну і західну частини країни.
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08.04.2022 13:40
+1
до границы 5 км, бегство орков из области не спасло, падлы будут и дальше обстреливать, кабзон путю уже заждался
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08.04.2022 13:30
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Почему нельзя задушить одну тварь, сколько еще горя оно принесет ( Запад, пообщайте снятие санкций и миллиард долларов тому, кто наконец принесет мир (((
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08.04.2022 13:25 Відповісти
Еще один адепт хороших руSSких и плохого царя. Для мира нужно задушить куда больше рашкинской мразоты. Одним путлером не отделаются. У них практически весь народ в крови.
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08.04.2022 14:52 Відповісти
до границы 5 км, бегство орков из области не спасло, падлы будут и дальше обстреливать, кабзон путю уже заждался
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08.04.2022 13:30 Відповісти
до кордону 30 км якнайменш... виходить піздьож, що орків в сумській обл. нема?
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08.04.2022 13:46 Відповісти
точно, я ошибся с линейкой, значит есть чем доставть
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08.04.2022 15:01 Відповісти
обстріляли з літаків . на Сумщині залишились кацапські ДРГ і дезертири, які ховаються в лісах .
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08.04.2022 16:05 Відповісти
Ой, дождутся ответных бомбёжек Белгорода, Курска и т. д. трофейной техникой. Может в этом и цель -- сказать, что "спецоперация" плавно перешла в "войну" и объявлять мобилизации и тд
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08.04.2022 13:34 Відповісти
Сподівались, що вони втікли, і все - мир, тиша, спокій?
Будуть обстріли по всій лінії державного кордону, атаки невеликими групами броні, захоплення прикордонних сіл.
Щоб скувати наші війська, не дати їм піди на схід, на підсилення.
Нехай краще місцеві не випробовують долю вдруге, а їдуть у центральну і західну частини країни.
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08.04.2022 13:40 Відповісти
Чим обстріляли, звідки,якщо в області років нема.До кордону40-50 км.
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08.04.2022 13:44 Відповісти
літаками
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08.04.2022 16:08 Відповісти
Нужно обязательно отвечать по территории расии
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08.04.2022 14:39 Відповісти
пацаны, а кто знает - Чуйковка и Хутор Михайловский (он же Дружба) - они под нашим контролем??...И там как - все тихо-спокойно?...Это важно - немогу связаться с родственниками
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08.04.2022 14:52 Відповісти
Чуйківка українська кацапів там не було це від мене 15 км .
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08.04.2022 16:07 Відповісти
 
 