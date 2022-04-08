Окупанти обстріляли Шосткинський район на Сумщині, є поранені, - Живицький

Російські окупанти сьогодні обстріляли Шосткинський район та влучили у житловий будинок, мешканці зазнали поранень.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку російські війська обстріляли Шосткинський район. У селі Собичеве пошкоджений житловий будинок мирних мешканців. Одна людина отримала осколкове поранення", - повідомив він.

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