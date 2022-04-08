Окупанти обстріляли Шосткинський район на Сумщині, є поранені, - Живицький
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Російські окупанти сьогодні обстріляли Шосткинський район та влучили у житловий будинок, мешканці зазнали поранень.
Про це у Фейсбуці повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні зранку російські війська обстріляли Шосткинський район. У селі Собичеве пошкоджений житловий будинок мирних мешканців. Одна людина отримала осколкове поранення", - повідомив він.
Топ коментарі
+3 Юрий Педаченко
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+3 Юрий Кузнецов 97962641
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+1 Yuri 6ea2a3bc
показати весь коментар08.04.2022 13:30
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Будуть обстріли по всій лінії державного кордону, атаки невеликими групами броні, захоплення прикордонних сіл.
Щоб скувати наші війська, не дати їм піди на схід, на підсилення.
Нехай краще місцеві не випробовують долю вдруге, а їдуть у центральну і західну частини країни.