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Оккупанты обстреляли Шосткинский район Сумской области, есть раненые, - Живицкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сумщина,війна

Российские оккупанты сегодня обстреляли Шосткинский район и попали в жилой дом, жители получили ранения.

Об этом в Фейсбуке сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром российские войска обстреляли Шосткинский район. В селе Собычеве поврежден жилой дом мирных жителей. Один человек получил осколочное ранение", - сообщил он.

Читайте: Сумская область полностью освобождена от российских оккупантов, - Живицкий
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Топ комментарии
+3
Ой, дождутся ответных бомбёжек Белгорода, Курска и т. д. трофейной техникой. Может в этом и цель -- сказать, что "спецоперация" плавно перешла в "войну" и объявлять мобилизации и тд
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08.04.2022 13:34
+3
Сподівались, що вони втікли, і все - мир, тиша, спокій?
Будуть обстріли по всій лінії державного кордону, атаки невеликими групами броні, захоплення прикордонних сіл.
Щоб скувати наші війська, не дати їм піди на схід, на підсилення.
Нехай краще місцеві не випробовують долю вдруге, а їдуть у центральну і західну частини країни.
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08.04.2022 13:40
+1
до границы 5 км, бегство орков из области не спасло, падлы будут и дальше обстреливать, кабзон путю уже заждался
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08.04.2022 13:30
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Почему нельзя задушить одну тварь, сколько еще горя оно принесет ( Запад, пообщайте снятие санкций и миллиард долларов тому, кто наконец принесет мир (((
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08.04.2022 13:25 Ответить
Еще один адепт хороших руSSких и плохого царя. Для мира нужно задушить куда больше рашкинской мразоты. Одним путлером не отделаются. У них практически весь народ в крови.
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08.04.2022 14:52 Ответить
до границы 5 км, бегство орков из области не спасло, падлы будут и дальше обстреливать, кабзон путю уже заждался
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08.04.2022 13:30 Ответить
до кордону 30 км якнайменш... виходить піздьож, що орків в сумській обл. нема?
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08.04.2022 13:46 Ответить
точно, я ошибся с линейкой, значит есть чем доставть
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08.04.2022 15:01 Ответить
обстріляли з літаків . на Сумщині залишились кацапські ДРГ і дезертири, які ховаються в лісах .
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08.04.2022 16:05 Ответить
Ой, дождутся ответных бомбёжек Белгорода, Курска и т. д. трофейной техникой. Может в этом и цель -- сказать, что "спецоперация" плавно перешла в "войну" и объявлять мобилизации и тд
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08.04.2022 13:34 Ответить
Сподівались, що вони втікли, і все - мир, тиша, спокій?
Будуть обстріли по всій лінії державного кордону, атаки невеликими групами броні, захоплення прикордонних сіл.
Щоб скувати наші війська, не дати їм піди на схід, на підсилення.
Нехай краще місцеві не випробовують долю вдруге, а їдуть у центральну і західну частини країни.
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08.04.2022 13:40 Ответить
Чим обстріляли, звідки,якщо в області років нема.До кордону40-50 км.
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08.04.2022 13:44 Ответить
літаками
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08.04.2022 16:08 Ответить
Нужно обязательно отвечать по территории расии
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08.04.2022 14:39 Ответить
пацаны, а кто знает - Чуйковка и Хутор Михайловский (он же Дружба) - они под нашим контролем??...И там как - все тихо-спокойно?...Это важно - немогу связаться с родственниками
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08.04.2022 14:52 Ответить
Чуйківка українська кацапів там не було це від мене 15 км .
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08.04.2022 16:07 Ответить
 
 