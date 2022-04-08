Оккупанты обстреляли Шосткинский район Сумской области, есть раненые, - Живицкий

Российские оккупанты сегодня обстреляли Шосткинский район и попали в жилой дом, жители получили ранения.

Об этом в Фейсбуке сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром российские войска обстреляли Шосткинский район. В селе Собычеве поврежден жилой дом мирных жителей. Один человек получил осколочное ранение", - сообщил он.

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