Оккупанты обстреляли Шосткинский район Сумской области, есть раненые, - Живицкий
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Российские оккупанты сегодня обстреляли Шосткинский район и попали в жилой дом, жители получили ранения.
Об этом в Фейсбуке сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром российские войска обстреляли Шосткинский район. В селе Собычеве поврежден жилой дом мирных жителей. Один человек получил осколочное ранение", - сообщил он.
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Будуть обстріли по всій лінії державного кордону, атаки невеликими групами броні, захоплення прикордонних сіл.
Щоб скувати наші війська, не дати їм піди на схід, на підсилення.
Нехай краще місцеві не випробовують долю вдруге, а їдуть у центральну і західну частини країни.