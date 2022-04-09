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На сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

евакуація

На сьогодні, 9 квітня 2022 року, погоджено 10 гуманітарних коридорів для евакуації населення.

Про це повідомила у телеграм-каналі віцепрем'єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, погоджено такі гуманітарні коридори: 

Донецька область:

▪️Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).

 Запорізька область:

Евакуація відбуватиметься на власному транспорті та автобусами.

▪️Бердянськ – Запоріжжя.

▪️Токмак – Запоріжжя.
Місце зборів: вул. Шевченка, 5.

▪️Енергодар – Запоріжжя.
Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.

▪️Мелітополь – Запоріжжя.

У разі повернення окупантами захоплених автобусів місце збору людей – пожежна частина №10.

Луганська область:

▪️Сєверодонецьк – Бахмут.
Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

▪️Лисичанськ – Бахмут.
Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

▪️Попасна – Бахмут.
Місце зборів: вул. Первомайська, 42.

▪️с. Гірське – Бахмут.
Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.

▪️Рубіжне – Бахмут.

Також читайте: Десять гуманітарних коридорів заплановано на 8 квітня, - Верещук

Автор: Ірина Дашківська
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