На сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів, - Верещук

На сьогодні, 9 квітня 2022 року, погоджено 10 гуманітарних коридорів для евакуації населення.

Про це повідомила у телеграм-каналі віцепрем'єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, погоджено такі гуманітарні коридори:

Донецька область:



▪️Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).



Запорізька область:



Евакуація відбуватиметься на власному транспорті та автобусами.



▪️Бердянськ – Запоріжжя.



▪️Токмак – Запоріжжя.

Місце зборів: вул. Шевченка, 5.



▪️Енергодар – Запоріжжя.

Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.



▪️Мелітополь – Запоріжжя.



У разі повернення окупантами захоплених автобусів місце збору людей – пожежна частина №10.



Луганська область:



▪️Сєверодонецьк – Бахмут.

Місце зборів: проспект Хіміків, 28.



▪️Лисичанськ – Бахмут.

Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.



▪️Попасна – Бахмут.

Місце зборів: вул. Первомайська, 42.



▪️с. Гірське – Бахмут.

Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.



▪️Рубіжне – Бахмут.

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