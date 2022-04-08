Десять гуманітарних коридорів заплановано на 8 квітня, - Верещук

На п'ятницю, 8 квітня, узгоджено 10 гуманітарних коридорів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у телеграмі.

Коридори узгоджені за такими маршрутами:

Донецька область:



▪️Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).



Запорізька область:



▪️Бердянськ – Запоріжжя (на власному транспорті та автобусами).



▪️Токмак – Запоріжжя (на власному транспорті та автобусами).



Місце зборів: вул. Шевченка, 5



▪️Мелітополь – Запоріжжя (на власному транспорті).



У разі повернення окупантами захоплених автобусів місце збору людей – пожежна частина №10.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 7 квітня евакуйовано 4 676 людей, - Верещук

▪️Енергодар – Запоріжжя (на власному транспорті).



Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.



Луганська область:



▪️Сєверодонецьк – Бахмут.



Місце зборів: проспект Хіміків, 28.



▪️Лисичанськ – Бахмут.



Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.



▪️Попасна – Бахмут.



Місце зборів: вул. Первомайська, 42.



▪️с. Гірське – Бахмут.



Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.



▪️Рубіжне – Бахмут.