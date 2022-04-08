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Десять гуманітарних коридорів заплановано на 8 квітня, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

евакуація

На п'ятницю, 8 квітня, узгоджено 10 гуманітарних коридорів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у телеграмі.

Коридори узгоджені за такими маршрутами:

 Донецька область:

▪️Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).

 Запорізька область:

▪️Бердянськ – Запоріжжя (на власному транспорті та автобусами).

▪️Токмак – Запоріжжя (на власному транспорті та автобусами).

Місце зборів: вул. Шевченка, 5

▪️Мелітополь – Запоріжжя (на власному транспорті).

У разі повернення окупантами захоплених автобусів місце збору людей – пожежна частина №10.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 7 квітня евакуйовано 4 676 людей, - Верещук

▪️Енергодар – Запоріжжя (на власному транспорті).

Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.

Луганська область:

▪️Сєверодонецьк – Бахмут.

Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

▪️Лисичанськ – Бахмут.

Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

▪️Попасна – Бахмут.

Місце зборів: вул. Первомайська, 42.

▪️с. Гірське – Бахмут.

Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.

▪️Рубіжне – Бахмут.

Автор: Наталя Джума
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Сестра ніяк не може достатись з Мелітополю. Дожилися, якісь підораси вирішують пустити українців, чи ні.
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08.04.2022 09:36 Відповісти
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08.04.2022 09:46 Відповісти
Куда угодно коридоры, эвакуация, гуманитарка, но только не Херсон, здесь по вашему особый вид людей, питающихся воздухом что ли? Как людям выживать или на Херсонщину уже забили?
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08.04.2022 10:46 Відповісти
 
 