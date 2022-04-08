Десять гуманітарних коридорів заплановано на 8 квітня, - Верещук
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На п'ятницю, 8 квітня, узгоджено 10 гуманітарних коридорів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у телеграмі.
Коридори узгоджені за такими маршрутами:
Донецька область:
▪️Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).
Запорізька область:
▪️Бердянськ – Запоріжжя (на власному транспорті та автобусами).
▪️Токмак – Запоріжжя (на власному транспорті та автобусами).
Місце зборів: вул. Шевченка, 5
▪️Мелітополь – Запоріжжя (на власному транспорті).
У разі повернення окупантами захоплених автобусів місце збору людей – пожежна частина №10.
▪️Енергодар – Запоріжжя (на власному транспорті).
Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.
Луганська область:
▪️Сєверодонецьк – Бахмут.
Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
▪️Лисичанськ – Бахмут.
Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
▪️Попасна – Бахмут.
Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
▪️с. Гірське – Бахмут.
Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
▪️Рубіжне – Бахмут.
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