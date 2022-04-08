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Десять гуманитарных коридоров запланировано на 8 апреля, - Верещук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

евакуація

На пятницу, 8 апреля, согласовано 10 гуманитарных коридоров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в телеграм-канале.

Коридоры согласованы по следующим маршрутам:

Донецкая область:

▪️Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).

 Запорожская область:

▪️Бердянск – Запорожье (на собственном транспорте и автобусах).

▪️Токмак – Запорожье (на собственном транспорте и автобусах).

Место сбора: ул. Шевченко, 5

▪️Мелитополь – Запорожье (на собственном транспорте).

При возвращении оккупантами захваченных автобусов место сбора людей – пожарная часть №10.

Читайте: В течение 7 апреля эвакуировано 4 676 человек, - Верещук

▪️Энергодар – Запорожье (на собственном транспорте).

Место сбора автомобилей объявят местные власти.

Луганская область:

▪️Северодонецк – Бахмут.

Место собора: проспект Химиков, 28.

▪️Лисичанск – Бахмут.

Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

▪️Попасная – Бахмут.

Место сбора: ул. Первомайская, 42.

▪️с. Горское – Бахмут.

Место сбора: вул. Гагарина, 13.

▪️Рубежное – Бахмут.
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Сестра ніяк не може достатись з Мелітополю. Дожилися, якісь підораси вирішують пустити українців, чи ні.
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08.04.2022 09:36 Ответить
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08.04.2022 09:46 Ответить
Куда угодно коридоры, эвакуация, гуманитарка, но только не Херсон, здесь по вашему особый вид людей, питающихся воздухом что ли? Как людям выживать или на Херсонщину уже забили?
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08.04.2022 10:46 Ответить
 
 