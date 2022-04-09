УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11263 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
4 320 14
війна (56949) НАТО (5171) Фінляндія (773) членство в НАТО (1413) Швеція (662)

Парламентська більшість для вступу до НАТО формується у Швеції

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нато

Лідер другої за величиною опозиційної партії Швеції заявив, якщо сусідня Фінляндія подасть заявку на вступ до НАТО, то він запропонує партії змінити позицію. Зміна позиції партії" Шведські демократи" означатиме перехід до парламентської більшості на користь приєднання до альянсу нейтральної Швеції.

Про це пише видання Reuters, інформує Цензор.НЕТ. 

Вторгнення Росії в Україну спонукало дві країни розглянути можливість приєднання, хоча Швеція більше коливається, ніж Фінляндія, у якої 1300-кілометровий кордон з Росією.

Уряд Фінляндії заявив, що в найближчі тижні уточнить наступні кроки щодо можливого рішення про членство.

"Що змінилося зараз, так це те, що Фінляндія дуже чітко рухається до членства в НАТО, і є багато ознак того, що це може статися в найближчому майбутньому. Це, а також той факт, що Україна, яка не є членом НАТО, абсолютно самотня, змусили мене (змінити позицію. - Ред.)", - сказав лідер партії "Шведські демократи" Джиммі Акессон.

Також читайте: НАТО готове швидко надати членство Фінляндії і Швеції

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
У Фінляндії та Швеції при владі фіни та шведи, а не московські блазні.
показати весь коментар
09.04.2022 11:57
+6
"Що змінилося зараз, так це те, що Фінляндія дуже чітко рухається до членства в НАТО, і є багато ознак того, що це може статися в найближчому майбутньому. Це, а також той факт, що Україна, яка не є членом НАТО, абсолютно самотня, змусили мене (змінити позицію. - Ред.)", - сказав лідер партії "Шведські демократи" Джиммі Акессон.
1300-кілометровий кордон з росією...
Отож-бо й воно.
показати весь коментар
09.04.2022 11:59
+5
Финьі уже один раз обожглись, в 40м они за три месяца задвухсотили 150000 орков ( что орков никогда не останавливало), сражались героически без вопросов,но в итоге отдали Карелию и подписали нейтралитет, что нам сейчас и втискивают
показати весь коментар
09.04.2022 12:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У Фінляндії та Швеції при владі фіни та шведи, а не московські блазні.
показати весь коментар
09.04.2022 11:57 Відповісти
"Що змінилося зараз, так це те, що Фінляндія дуже чітко рухається до членства в НАТО, і є багато ознак того, що це може статися в найближчому майбутньому. Це, а також той факт, що Україна, яка не є членом НАТО, абсолютно самотня, змусили мене (змінити позицію. - Ред.)", - сказав лідер партії "Шведські демократи" Джиммі Акессон.
1300-кілометровий кордон з росією...
Отож-бо й воно.
показати весь коментар
09.04.2022 11:59 Відповісти
Народ - нужно хлопнуть канал пропагандонов на Yotube. https://www.youtube.com/watch?v=DUxFi1G33pE
показати весь коментар
09.04.2022 12:00 Відповісти
Не виключено ще й Швейцарія піде до блоку,це буде щось..
показати весь коментар
09.04.2022 12:01 Відповісти
Мають розумних політиків які діють в інтересах своїх країн та народів.
показати весь коментар
09.04.2022 12:06 Відповісти
Финьі уже один раз обожглись, в 40м они за три месяца задвухсотили 150000 орков ( что орков никогда не останавливало), сражались героически без вопросов,но в итоге отдали Карелию и подписали нейтралитет, что нам сейчас и втискивают
показати весь коментар
09.04.2022 12:11 Відповісти
Зачем вам НАТО? Германия, Разия и Беларашка дадут вам гарантию безопасности.
показати весь коментар
09.04.2022 12:11 Відповісти
я поки був в бані, бачив просто неймовірний пост де Агєнт Стеклов - Йося столтенберг казав що навіть рабсію в нато візмуть, якщо путлєра не буде... це якийсь цирк... а Україні гарантії якісь від жабоїдів, гансів та їб лорусів
показати весь коментар
09.04.2022 12:14 Відповісти
Нам теж потрібно в НАТО,бо наступна війна буде із Китаєм теж на нашій території...
показати весь коментар
09.04.2022 12:17 Відповісти
У ниж же нема кацапської ОПЗЖ.
показати весь коментар
09.04.2022 12:26 Відповісти
путин хотел ослабить нато, а наоборот, укрепил.

финляндия и швеция вступят в нато.

вот это с него будут ржать во всем мире.
показати весь коментар
09.04.2022 13:12 Відповісти
особливо бугагашно, як вони будуть пояснювати своїй біомассі, що вони кістьми лягають щоб Україна не вступила, а тут Фінляндія і Швеція біля кордонів вступає, і ракети ще швидше долетять до Кремля... як це пояснити, і саме головне де спецоперація по денацифікації і демілітаризації Швеції та Фінляндії...
показати весь коментар
09.04.2022 13:18 Відповісти
Вони про це не заікаються на російському телебаченні.

А росіяни занадто дурні, щоб до цього самим додуматись.
показати весь коментар
09.04.2022 13:20 Відповісти
почему их берут, а нас нет? это скотство
показати весь коментар
09.04.2022 17:24 Відповісти
 
 