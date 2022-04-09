Парламентська більшість для вступу до НАТО формується у Швеції

Лідер другої за величиною опозиційної партії Швеції заявив, якщо сусідня Фінляндія подасть заявку на вступ до НАТО, то він запропонує партії змінити позицію. Зміна позиції партії" Шведські демократи" означатиме перехід до парламентської більшості на користь приєднання до альянсу нейтральної Швеції.

Про це пише видання Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Вторгнення Росії в Україну спонукало дві країни розглянути можливість приєднання, хоча Швеція більше коливається, ніж Фінляндія, у якої 1300-кілометровий кордон з Росією.

Уряд Фінляндії заявив, що в найближчі тижні уточнить наступні кроки щодо можливого рішення про членство.

"Що змінилося зараз, так це те, що Фінляндія дуже чітко рухається до членства в НАТО, і є багато ознак того, що це може статися в найближчому майбутньому. Це, а також той факт, що Україна, яка не є членом НАТО, абсолютно самотня, змусили мене (змінити позицію. - Ред.)", - сказав лідер партії "Шведські демократи" Джиммі Акессон.

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