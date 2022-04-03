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Новини За кордоном
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НАТО (5165) Фінляндія (770) Швеція (662) Столтенберг Єнс (1355)

НАТО готове швидко надати членство Фінляндії і Швеції

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нато,столтенберг

Якщо Фінляндія та Швеція подадуть заявки на членство у НАТО, альянс може дуже швидко прийняти їх.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", таку заяву в ефірі телеканалу CNN зробив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

"Ми ведемо хороший діалог із політичними лідерами Фінляндії... і зі Швецією. Звичайно, вирішувати їм, але якщо вони подадуть заявки, їх схвалять усі 30 союзників по НАТО. Ми знайдемо способи, як швидко це зробити",— заявив він.

Читайте також: Прем’єр Фінляндії Марін про можливий вступ країни в НАТО: "Росія не є тим сусідом, яким ми її вважали"
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Топ коментарі
+64
И вот тут путлер должен вроде как начать спецоперацию против Швеции и Финляндии, так как это угроза, подлетное время там.....
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03.04.2022 21:12
+57
Мы без шансов. Венгерские шлюхи Путлера костями лягут что бы нас туда не приняли, а французские и немецкие будут делать вид что им очень жаль, но они ничего не могут поделать с "позицией наших венгерских союзников".
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03.04.2022 21:15
+32
Сцикуни, навіть коли війна скінчится вони ніколи не приймуть Україну, бо бояться кацапів... А всякі балачки про корупцію та інше звичайні відмовки
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03.04.2022 21:13
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З вірою в Бога і впевненністю в своїх силах Україна все переможе!
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03.04.2022 21:23 Відповісти
Давайте рассуждать позитивно, Зато станет еще 2 страны, куда точно можно будет уехать, и чувствовать безопасность если зелешобла подпишет Стамбул 1
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03.04.2022 21:23 Відповісти
Перелогиньтесь, тов. майор.
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03.04.2022 21:28 Відповісти
нужно иногда полезной самоиронии, ну если откинуть патриотизм, ведь позитив что НАТО возьмёт две развитые страны и у русни еще больше будет *врагов*.
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03.04.2022 21:30 Відповісти
На вашем мєстє я би сразу лінял в Канаду. Єслі Украіна падьот, ви правда счітаєтє, что 2,5 самольота і 6,5 солдат Фінляндіі смогут сдєрживать лаптеногую арду хоть сколько-нібудь, штоби саюзнікі успєлі штото сдєлать за ето врємя? Пока столтєнбєргі расчєхлятся, насєлєніє уже поімєют ординскіе ласпєносци.
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03.04.2022 21:49 Відповісти
А зачем сразу в НАТО. А может им лучше надать *гарантии безопасности* от Колумбии, Италии и Германии? Как Украине предлогаете
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03.04.2022 21:24 Відповісти
А не хтось інший пропонує і просуває цю уйню, точно НАТО? Я щось від інших чув цю "геніТальну ідею".
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03.04.2022 21:33 Відповісти
Новина просто супер, шведи та фіни накінець зрозуміли що таке «руський мір». А ми будемо без НАТО, бо в нас корупція і Коломойський.
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03.04.2022 21:24 Відповісти
Гниди, відморозки! Якби у 2008 надали Україні ПДЧ в НАТО не було б сьогодні звірств ні в Бучі, ні в Маріуполі, не було б окупованого Криму, не було б війни.
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03.04.2022 21:26 Відповісти
А не ті, хто обрав Гавнюковича "гниди і відморозки" випадково? Чи за правління того утирка Україна продовжувала рух в НАТО? Чи з 2019 робила хоч якісь найменші рухи? Та навіщо НАТО ті, хто самі не можуть визначитись, чого вони хочуть? Подумайте самі, якщо здатні!
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03.04.2022 21:38 Відповісти
То давайте дивитись глибше. Хто у 1991 вибрав президентом не Чорновола а Кравчука? А в 1994 також не Чорновола а Кучму?
Але я про інше. У квітні 2008 року на саміті НАТО в Бухаресті Україна подала заявку на отримання ПДЧ. Більшість країн НАТО і особливо США була "за". Але Меркель (Німеччина) і Саркозі (Франція) стали проти, бо ***** попросило, чи може заплатило. Особливо меркель кидалась груддю на амбразуру.
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04.04.2022 00:40 Відповісти
Так отож... А "прикол" в тому, що вони не знають, чого чекати від України, а не тільки в забаганках Уйла чи окремих противниках вступу. І, дивлячись не те, кого в нас обирали і що відбувалось всі роки незалежності, з тим, що Україна на даний момент абсолютно непередбачувана і нестабільна країна сперечатись дуже важко.
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04.04.2022 09:38 Відповісти
нет слов
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03.04.2022 21:27 Відповісти
Первое место в Европе по коррупции , поэтому НАТО - фсё . Кацапов никто не боится , Азеры подтвердят . Просто в лицо не хотят говорить нам , что мы страна воров .
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03.04.2022 21:27 Відповісти
Коррупция из за того что мы не в НАТО и были под оккупацей кремлеагентов, разводящих коррупцию.
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03.04.2022 22:09 Відповісти
коррупция вообще не повод
греция, балканские страны, туруция
да даже германия, франция где экс канцлер и экс премьер занимают !!руководящие!! посты
в газпроме
это разве не коррупция в высших эшелонах власти?

просто тут психологически, что украина "почти россия", часть ссср
(не в обиду украинцам, просто для политиков я думаю что то такое)
даже после 14го не сказать что прям все нато помогало
в основном сша поставляли хоть и старые, но hamvee и прочее

хотя страны балтии то они приняли, значит шанс есть
(но не во время войны конечно)
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03.04.2022 22:47 Відповісти
Шведские и Финские нацисты проедут всю пустыню от Питера до Урала за считанные часы.
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03.04.2022 21:28 Відповісти
Дуже дякуємо... І все як кожен ******* раз за рахунок смертей українців...
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03.04.2022 21:28 Відповісти
Видимість генсека
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03.04.2022 21:29 Відповісти
Тому що у Швеціі король швед та має звання адмірала сухопутних військ, у Фінляндіі президент фін, має звання капітан ВМС Фінлядндіі. А в нас петрушка каламойського
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03.04.2022 21:30 Відповісти
То скількі буде вже в славнозвісноиу ал'янсі? О, Майн Гот, их так много!
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03.04.2022 21:31 Відповісти
СТЛБ ПНХ
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03.04.2022 21:33 Відповісти
Для того, щоб виграти у лотерею, потрібно купити білет. Для того, щоб вступити до НАТО, потрібно подати заяву, а не кричати, що нас там не хочуть бачити.
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03.04.2022 21:33 Відповісти
та тут уже вопрос, примет ли сумская тероборона заявку НАТО на вступление в ее ряды
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03.04.2022 23:16 Відповісти
І таке буває,поки Україна воює з орками,інші країни,які ще вчора були супернейтральні під шумок в НАТО встигнуть вступити.
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03.04.2022 21:34 Відповісти
Вони,ще й Білорусь,встигнуть прийняти
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03.04.2022 21:37 Відповісти
А що, нам хтось заважав раніше, до війни поступово наближатись до вступу у НАТО. Написати у Конституціі шлях до НАТО, це не одне і теж, шоб бути реальним кондидатом.
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03.04.2022 21:43 Відповісти
Так,але подивіться яку програму та політиків обрали виборці,ось і все, нинішня влада не декларувала в своїй програмі подчу заявки ,до останнього дня перед війною це "велике будівництво" "діджиталізація" ******* ітд,а інші кандидати мали таке в програмі та велику підтримку армії але вибір було зроблено у 2019 році такий як є.
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03.04.2022 22:51 Відповісти
багато хто вважає ,що зараз неначасі обговорювати політику ,але за помилки доводиться платити надто дорого.
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03.04.2022 22:55 Відповісти
В основному, тезу про "неначасі" просувають зелені. Як зручно - просто візьміть і перестаньте нас критикувати, ми ж такі "проффесіонали"! А поки ви нас не критикуєте, ми тихесенько зіллємо країну на переговорному процесі з кацапами, а потім, певно, просто поставимо вас перед фактом: типу, так, "ми прінеслі вам мір". Підключать армію зебілів, які у кожному форумі і кожній соцмережі будуть розказувати, яке воно хороше і як воно виграло війну, а насправді через 2 роки звісно що виберуть іншого, коли кацапи прийдуть знов, вже підготовлені, а не як зараз, то відбуватися будемо ви з вами, панове, а зелений месія на історічєской родінє буде пить мохіто і папріколу ржать над дебілами.
Але так, розумію, ви ж головне не критикуйте, не на часі!
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04.04.2022 15:52 Відповісти
Давайте, хоть этих возьмите к себе, а потом нас. Лиха беда начало
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03.04.2022 21:35 Відповісти
НАТО неадеквати трохи. Вони показали слабкість всьому світу і незмінно будуть мати проблеми тепер із всякого роду джихадистами із азії, африки і всяких кутків, які будуть тепер як піранії гризти цього недолугого ламантина зі всіх кінців.
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03.04.2022 21:38 Відповісти
Вважаєте, той факт, що ***** напало не на маленькі країни Балтії, які є членами НАТО, а на велику позаблокову Україну проявом "слабкості" НАТО?
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03.04.2022 22:23 Відповісти
Значит,шоб принять Украину ,которая приняла удар на себя и защищает свою свободу,демократические ценности,прикрывает европейцев от путлера и его мародёров,шоб они не подошли к границам НАТО,ставят много лет кучу условий всё новых и типа не хотят подставляться из-за Украины перед рашкой,боятся ядерного удара от рашки,а то шо финны граничат с рашкой,они не боятся ядерного удара,двуличные!😡
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03.04.2022 21:38 Відповісти
Ну если нас принять, то американским и европейским гражданам придется воевать в этой войне. Потому пока только помощь вооружением. Что для нас тоже неплохо. Хоть и маловато. Да и поддержка скорее не от самого альянса, а отдельных стран. 30 участников это очень много для принятия каких-либо решений
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03.04.2022 21:45 Відповісти
А если финны,граничащие с рашкой войдут в НАТО, шо НАТО не прийдётся воевать с рашкой?
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03.04.2022 22:39 Відповісти
Финляндия не представляет такого геополитического и исторического интереса для РФ. Само собой РФ воюет не только из-за угрозы близости баз НАТО. Это больше байки для их пропаганды.
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03.04.2022 22:54 Відповісти
На самом деле, для нас это очень хорошо.
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03.04.2022 21:39 Відповісти
почему?
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03.04.2022 22:13 Відповісти
Это отличный ход со стороны альянса. Неплохо ударит по внутриполитической ситуации в РФ. Если они еще окончательно проиграют войну в Украине не достигнув заявленных целей - то переворот это вопрос времени.
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03.04.2022 21:41 Відповісти
І в Фінляндії і в Швеції немає проблем з самоідентифікацією. У них немає партій по типу Шарія, Медведчука, Бойка, Мураєва, які ледь не відкрито заявляли про союз зі Свіногорією. І за такі партії ні фіни, ні шведи не голосують у себе на виборах і не віддають їм 20+ відсотків. Нагадю що на останніх виборах в нашу ВР друга за чисельністю партія це ОПЗЖ. А перша слуга народу, де пройшов хй знає хто. Зброд без чіткої позиції. Також у фінів і у шведів небуло відверто руснявих телеканалів у яких би відкрито проштовхували наратив, що у нас немає держави і ми недонація яка воює сама з собою. Ну і на останок у фінів і у шведів немає такоє корупції. Їх не змушують назначати наглядові ради. Які от доречі. на днях вирішили у нас скасувати під шумок. Тож не треба скиглити та жалітись, що хтось там винен, що нас не беруть ні в ЄС, ні в НАТО. Бо на нас також є частка провини.
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03.04.2022 21:44 Відповісти
Добре. У ніх нема таких проросійськи партій тому їх приймуть. А Угорщина наприклад УЖЕ в НАТО а проросійська по полной. Що ж не так з нами?
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03.04.2022 21:56 Відповісти
У Швеції з 10 млн. населення 30 % мають іноземне походження в тому числі майже 1 млн. сирійців які туди понаїхали за останні 5 років. Деякі міста Швеції такі як Мальме наприклад перетворилися в суцільне гетто де білих шведів майже не залишилося а тим що залишилися краще взагалі не з'являтися в певних районах міста тому що можна стати жертвами мусульманських банд які грабують та тероризують місцевих!
Ви вважаєте що ця країна не має проблем із самоідентифікацію?
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03.04.2022 22:11 Відповісти
Це такий собі удар в спину можна сказати, країні яка стікає кровю.Ви типу там воюйте,а ми будемо приймати в нато всіх крім вас.ну це цинізм вищої категорії!Столтенберг просто розмазня і сцикло!ну нема більше про нього що сказати просто нема..
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03.04.2022 21:45 Відповісти
Нам це допомога, хоч і опосередковано. Адже фіни вийдуть з-під впливу запоребрика.
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03.04.2022 21:54 Відповісти
Ми звісно дуже раді за фінів, але не бачу як це допоможе не мати кожен день розвалених будинків і вбитих людей?
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04.04.2022 15:56 Відповісти
Якщо запоребрік матиме ще одного потенційного ворога, то це відволіче його сили від нас. Тим паче, що досі Фінляндія вважалась для них дружньою країною.
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04.04.2022 16:00 Відповісти
Маю 2 питання, а саме: 1. Чи ще хтось сумнівається, що ніхто в світі не прикладає більше сил на розширення НАТО на Схід, ніж сама раша? 2. Вони не можуть цього не розуміти але всеодно продовжують - чому?
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03.04.2022 21:49 Відповісти
Йенс, дружище, а ты не хочешь найти способ, как быстро это сделать в отношении Украины ?
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03.04.2022 21:49 Відповісти
Сомневаюсь что все 30 членов готовы прям сейчас принимать эти страны.Опять найдутся какие-то шмеркели и орбаны которые заблочать это решение.
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03.04.2022 21:50 Відповісти
можно подумать когда черногорию принимали не было противников?))
надо будет и сийярто заткнется при голосовании
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03.04.2022 21:56 Відповісти
Мені цікаво що може дати альянсу з військової точки зору Чорногорія з населенням 600 тисяч чоловік, у них армія 2,5 солдата!
Це вкотре показує що НАТО як військовий альянс остаточно деградував і його мозок мертвий!
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03.04.2022 22:30 Відповісти
туда перенесли штаб-квартиру, и вроде для подлодок там крутая какая-то локация. я читал, еще до вступления Черногории, когда только озвучили что может войти, и для чего
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03.04.2022 23:15 Відповісти
Та ну перестаньте, там просто шикарна природа (був, бачив).
От вам би дали можливість вибирати, де ваша штаб-квартира знаходитиметься. І варіанти - собача срака в Італії, нікчемна промзона в Німеччині, або шикарна природа Чорногорії - ви б зробили те ж саме. А казочки про підлодки - це просто казочки для опанасика-що-платить-податки.
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04.04.2022 15:58 Відповісти
А в Україні ЗЕ вже придумало нове НАТО. Тільки на це НАТО ніхто й уваги не зверне. Вони "нададуть гарантії" аби тільки ми заткнулися, заливаючись власною кров'ю, а тим часом з роССії знімуть всі санкції і дєло в шляпе.
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03.04.2022 21:52 Відповісти
Згоден. Порошенка злили, а ЗЕ! це нольбез палочки.
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03.04.2022 22:04 Відповісти
это тебе сказал так писать Петр Алексеевич? Если Зеленский был бы ноль, то Бутусов давно уехал бы за границу ибо Киев был бы захвачен. Вы честно пи...расы политические, которые рвутся к власти через все, только сейчас война и вы презервативы для врага со своей деятельностью. Вы реально конченые, ты за копейки страну губишь. Нормальный у нас президент, просто Порошенко выпало АТО, а Зеленскому жесть полная
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03.04.2022 22:25 Відповісти
Да? де ці дороги що він будував? Хтось в цій країні політично безграмотний при владі
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03.04.2022 22:34 Відповісти
В первую очередь был Кучма, а сейчас пожинаем плоды, а ты даже не понимаешь следственную связь. Что в дорогах плохого по сравнению с тем, что бы отдать ЯО? А я забыл, вы сказки верите про трудоемкое содержание ядерных боеголовок и что их не возможно применить ибо в москве ядерный чемоданчик был. До...бы, все к чему можно добраться физически, можно и воспользоваться. Кстати не верь, что у россии яо вышло в не гожее состояние, в том и дело, что нет.
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04.04.2022 21:28 Відповісти
зе не особо принимает решения на фронте
и это хорошо

потом думаю многое всплывет, никто не говорит убрать сейчас зеленского
но эти странные попытки найти гарантов безопасности
сейчас, когда даже нет прекращения огня
странно это выглядит
(можно сказать что просто дипломатией ищут выходы
но до войны действия ермака и ко не очень хороши были)
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03.04.2022 22:39 Відповісти
вы такие эксперты, что я в шоке. Ник что бы прятать свою личность и vpn как бы из Казахстана, что бы надежней
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04.04.2022 21:30 Відповісти
я не пользуюсь vpn
проверить легко
я тут в 14го периодически пишу
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06.04.2022 00:16 Відповісти
Добре рішення. Нехай кацапи беруть калькулятори та рахують подлЬОтноЄ-времЙА.
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03.04.2022 21:57 Відповісти
они даже накатить стопку не успеют как прилетит
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03.04.2022 23:12 Відповісти
Доречі, як там Кенінсберг?)) німці напевно реально хочуть щоб ми віддали всі землі кацапам які вони хочуть🤷🏻вони ж віддали і норм🤔
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03.04.2022 21:58 Відповісти
https://newtimes.ru/articles/detail/88082/ Почитайте, це пояснить позицію НАТО частково, бо інша частина у нас на Банковій. Ота непевність в іншій частині формує в деякій мірі політику Угорщини. Якщо Україну зіллють як вагнерівців, Рашка опиниться біля Угорщини швидше ніж агент Стєклов викаже занепокоєння. Але якщо рашисті бояться НАТО. нам туди і над цим треба працювати, а не балаболити
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03.04.2022 21:59 Відповісти
а зачем ты предлагаешь вирусную ссылку?
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03.04.2022 22:18 Відповісти
Я открываю без проблем
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04.04.2022 16:55 Відповісти
а что бы ты еще сказал?
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04.04.2022 21:32 Відповісти
НАТО має поганий досвід із Туреччиною. А Америка має трампа. Як путін. Ніякого НАТО зараз не світить
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03.04.2022 22:02 Відповісти
Правельне рішення що і фіни і шведи будуть в НАТО. Шкода що українців стільки росіяни вбили через боягуство НАТО.
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03.04.2022 22:18 Відповісти
Вот в этом и вся политика эуропейсев. Писты получаем мы а в НАТО вступает Швеция и Финляндия. Потому что для эуропы они свои, а мы так. Непонятный осколок отколовшийся от недоимперии. Так они нас и воспринимают и от этого никуда не деться. Кто хочет жить спокойно и тихо ростить детей, тому лучше выбрать страну НАТО в качестве дома. Кто останеться, тем лучше учиться стрелять и быть готовым к очередной войне каждые лет 10. Ну и стране развивать армию и впк, даже в ущерб другим отраслям. Эта цикличность никуда не денется, пока существует либо Украина, либо рашестан. Двум странам рядом не ужиться. Така наша доля( И кстати эуропейсы это понимают, потому нас и не примут. Они понимают что ради идеи фикс уничтожить Украину, лапотники даже на третью мировую пойдут и может даже на ядерный удар. По отношению к шведам и финнам у них подобных фантомных болей нет. На западе все это давно просекли.
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03.04.2022 22:21 Відповісти
если действительно ввести жесткие санкции и эмбарго на нефть и газ
то величие рассее придется забыть на фоне пустого желудка
они вечно воевать тоже не могут
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03.04.2022 22:50 Відповісти
Упирі це НАТО
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03.04.2022 22:23 Відповісти
короче, кучма - *****, сдавший ЯО
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03.04.2022 22:37 Відповісти
Це насправді дуже погано для нас, в першу чергу тому що поки що рашистські винищувачі з ядерною зброєю можуть літати не тільки над нами, виглядає це просто жахливо зі сторони нато, прикриваючись нами вони ************ свої інтереси, от це, а не передача нормального пво або винищувачів може дійсно ще більше підняти ставки.
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03.04.2022 22:38 Відповісти
это просто плевок нам в лицо со строны НАТО!
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03.04.2022 22:48 Відповісти
Мадьяры,которые и во 2 мировую войну были союзниками гитлера и сейчас путлера, в ЕС и НАТО,а Украина,принявшая удар рашистов и борется за свою свободу и демократические ценности,спасая трусливое НАТО от позора,видите ли "недостойна" войти в НАТО и ЕС,маразм!😡
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03.04.2022 22:49 Відповісти
Та власне і самих нацистів взяли у 1955 до нато, щось тут не чисто Мадяри то відмазка, їх легенько притиснуть і здуються
Україна для москалів це камінь спотикання, вони за неї підуть навіть на самознищення і потягнуть усіх за собою, це і є головна причина
Виходу з цього ніхто не знає, чекають що щось таке станеться..
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03.04.2022 23:18 Відповісти
Когда в подъезде узнают про ограбление какой-то квартиры, соседи начинают менять двери и замки, устанавливают охранную сигнализацию. Примерно в таком же алгоритме Швеция и Финляндия наконец-то засобирались в оборонительный яльянс союзников НАТО.
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03.04.2022 23:00 Відповісти
Підараси
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03.04.2022 23:10 Відповісти
Еще пару Бучь и сыкливое нато всю Африку примет в нато. Только не Украину
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03.04.2022 23:14 Відповісти
Посла України у Великобританії пана Пристайка перед війною запитали, чи Україна все ще хоче у НАТО. Відповідь була неоднозначною. Зараз президент каже про позаблоковий статус. Як нас приймуть до НАТО, якщо наше керівництво туди не хоче? У другому турі президентських виборів 2019 року я чула 2 програми. Програма П. Порошенка. Україна буде у НАТО та ЄС. Ми будемо розбудовувати нашу армію та підганяти стандарти наших товарів під стандарти ЄС. Програма В. Зеленського. Я посажу Порошенка. У мене немає стратегії, тому що мені немає коли про це думати. Програма В. Зеленського перемогла. То хто нам лікар?
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03.04.2022 23:17 Відповісти
"А що, так можна було?" (с)
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03.04.2022 23:22 Відповісти
А що ви хотіли? В цих країн порядок і нема корупції, нема бандитів і холуїв при владі - от їх і швидко приймуть, а нас - ну НІКОЛИ не приймуть ні в НАТО ні в ЄС, бо є 25% людей, які борються, здобувають, жертвують собою. А є решта, яким пофіг і далі обирають бандитів у владу, за ****** пачку гречки! Це треба ще 2 покоління щоб виздихало, особливо баби і діди, які плачуть за совком!!!!
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04.04.2022 01:04 Відповісти
Іноді баби та діди більш прогресивні, ніж молодь.
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04.04.2022 03:11 Відповісти
твари и сцыкуны, *****
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04.04.2022 01:43 Відповісти
не ***, это сюр, Украина сейчас защищает всю сцыкливую нату а те *** финляндию с швецией принимают. просто какой то акуй.
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04.04.2022 01:45 Відповісти
А как же ж время подлёта, вот это вот всё? От Финляндии до Питера - 150км, от Украины до Маасквы - 450км.
Разве путло не захочет денацифицировать Суоми?
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04.04.2022 04:54 Відповісти
Нынешний генсек - мастер безопасных видов деятельности в военной организации
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04.04.2022 11:10 Відповісти
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