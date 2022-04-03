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НАТО готове швидко надати членство Фінляндії і Швеції
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Якщо Фінляндія та Швеція подадуть заявки на членство у НАТО, альянс може дуже швидко прийняти їх.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", таку заяву в ефірі телеканалу CNN зробив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.
"Ми ведемо хороший діалог із політичними лідерами Фінляндії... і зі Швецією. Звичайно, вирішувати їм, але якщо вони подадуть заявки, їх схвалять усі 30 союзників по НАТО. Ми знайдемо способи, як швидко це зробити",— заявив він.
Топ коментарі
+64 Дмитрий Иванов b4dbe8ca
показати весь коментар03.04.2022 21:12
+57 Дмитрий Шевченко 926c6be7
показати весь коментар03.04.2022 21:15
+32 Максим Мороз 1ada3982
показати весь коментар03.04.2022 21:13
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Будь ласка, зачекайте...
Але я про інше. У квітні 2008 року на саміті НАТО в Бухаресті Україна подала заявку на отримання ПДЧ. Більшість країн НАТО і особливо США була "за". Але Меркель (Німеччина) і Саркозі (Франція) стали проти, бо ***** попросило, чи може заплатило. Особливо меркель кидалась груддю на амбразуру.
греция, балканские страны, туруция
да даже германия, франция где экс канцлер и экс премьер занимают !!руководящие!! посты
в газпроме
это разве не коррупция в высших эшелонах власти?
просто тут психологически, что украина "почти россия", часть ссср
(не в обиду украинцам, просто для политиков я думаю что то такое)
даже после 14го не сказать что прям все нато помогало
в основном сша поставляли хоть и старые, но hamvee и прочее
хотя страны балтии то они приняли, значит шанс есть
(но не во время войны конечно)
Але так, розумію, ви ж головне не критикуйте, не на часі!
Ви вважаєте що ця країна не має проблем із самоідентифікацію?
надо будет и сийярто заткнется при голосовании
Це вкотре показує що НАТО як військовий альянс остаточно деградував і його мозок мертвий!
От вам би дали можливість вибирати, де ваша штаб-квартира знаходитиметься. І варіанти - собача срака в Італії, нікчемна промзона в Німеччині, або шикарна природа Чорногорії - ви б зробили те ж саме. А казочки про підлодки - це просто казочки для опанасика-що-платить-податки.
и это хорошо
потом думаю многое всплывет, никто не говорит убрать сейчас зеленского
но эти странные попытки найти гарантов безопасности
сейчас, когда даже нет прекращения огня
странно это выглядит
(можно сказать что просто дипломатией ищут выходы
но до войны действия ермака и ко не очень хороши были)
проверить легко
я тут в 14го периодически пишу
то величие рассее придется забыть на фоне пустого желудка
они вечно воевать тоже не могут
Україна для москалів це камінь спотикання, вони за неї підуть навіть на самознищення і потягнуть усіх за собою, це і є головна причина
Виходу з цього ніхто не знає, чекають що щось таке станеться..
Разве путло не захочет денацифицировать Суоми?