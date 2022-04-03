НАТО готове швидко надати членство Фінляндії і Швеції

Якщо Фінляндія та Швеція подадуть заявки на членство у НАТО, альянс може дуже швидко прийняти їх.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", таку заяву в ефірі телеканалу CNN зробив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

"Ми ведемо хороший діалог із політичними лідерами Фінляндії... і зі Швецією. Звичайно, вирішувати їм, але якщо вони подадуть заявки, їх схвалять усі 30 союзників по НАТО. Ми знайдемо способи, як швидко це зробити",— заявив він.

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