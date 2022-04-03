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НАТО готово быстро предоставить членство Финляндии и Швеции
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Североатлантический союз может очень быстро принять их.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", такое заявление в эфире телеканала CNN сделал генсек Альянса Йенс Столтенберг.
"Мы ведем хороший диалог с политическими лидерами Финляндии... и со Швецией. Конечно, решать им, но если они подадут заявки, их одобрят все 30 союзников по НАТО. Мы найдем способы, как быстро это сделать", - заявил он.
Топ комментарии
+64 Дмитрий Иванов b4dbe8ca
показать весь комментарий03.04.2022 21:12
+57 Дмитрий Шевченко 926c6be7
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+32 Максим Мороз 1ada3982
показать весь комментарий03.04.2022 21:13
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Пожалуйста, подождите...
Але я про інше. У квітні 2008 року на саміті НАТО в Бухаресті Україна подала заявку на отримання ПДЧ. Більшість країн НАТО і особливо США була "за". Але Меркель (Німеччина) і Саркозі (Франція) стали проти, бо ***** попросило, чи може заплатило. Особливо меркель кидалась груддю на амбразуру.
греция, балканские страны, туруция
да даже германия, франция где экс канцлер и экс премьер занимают !!руководящие!! посты
в газпроме
это разве не коррупция в высших эшелонах власти?
просто тут психологически, что украина "почти россия", часть ссср
(не в обиду украинцам, просто для политиков я думаю что то такое)
даже после 14го не сказать что прям все нато помогало
в основном сша поставляли хоть и старые, но hamvee и прочее
хотя страны балтии то они приняли, значит шанс есть
(но не во время войны конечно)
Але так, розумію, ви ж головне не критикуйте, не на часі!
Ви вважаєте що ця країна не має проблем із самоідентифікацію?
надо будет и сийярто заткнется при голосовании
Це вкотре показує що НАТО як військовий альянс остаточно деградував і його мозок мертвий!
От вам би дали можливість вибирати, де ваша штаб-квартира знаходитиметься. І варіанти - собача срака в Італії, нікчемна промзона в Німеччині, або шикарна природа Чорногорії - ви б зробили те ж саме. А казочки про підлодки - це просто казочки для опанасика-що-платить-податки.
и это хорошо
потом думаю многое всплывет, никто не говорит убрать сейчас зеленского
но эти странные попытки найти гарантов безопасности
сейчас, когда даже нет прекращения огня
странно это выглядит
(можно сказать что просто дипломатией ищут выходы
но до войны действия ермака и ко не очень хороши были)
проверить легко
я тут в 14го периодически пишу
то величие рассее придется забыть на фоне пустого желудка
они вечно воевать тоже не могут
Україна для москалів це камінь спотикання, вони за неї підуть навіть на самознищення і потягнуть усіх за собою, це і є головна причина
Виходу з цього ніхто не знає, чекають що щось таке станеться..
Разве путло не захочет денацифицировать Суоми?