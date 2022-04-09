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Новини Війна
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Зеленський присвоїв звання бригадного генерала трьом полковникам ЗСУ

зеленський

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання бригадного генерала трьом полковникам українських Збройних сил.

Про це йдеться в указі №222/2022, оприлюдненому на офіційному сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Присвоїти військове звання бригадного генерала:

полковнику ГРОМОВУ Олексію Олексійовичу – заступнику начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України;

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Зеленський керує ЗСУ, без нього Залужний не може провести ні однієї операції", - радник Офісу Президента

полковнику КОВАЛЕНКУ Олексію Олександровичу – начальнику Центрального управління зв’язку та кіберборотьби Генерального штабу Збройних Сил України;

полковнику ОСТРЯНСЬКОМУ Євгенію Вікторовичу – начальнику Головного управління оборонного планування Генерального штабу Збройних Сил України", - йдеться в тексті указу.

Автор: 

Генштаб ЗС (6533) звання (116) Зеленський Володимир (23732) ЗСУ (7519)


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Топ коментарі
+27
https://www.facebook.com/groups/791328991720409/?hoisted_section_header_type=recently_seen&multi_permalinks=1133183160868322&__cft__%5b0%5d=AZUjQ2gmIe5oyRgrUkTzl9tC7VflpD0kzzkr58Gfa3KVPf3CdrqoWKx8pLPwZhRRY8Bp02WNWf65Lj8Q7yXKetQ76S5-zGk_zYB2iKmS2F5rsUbnfuKmWm1ldWeH8GDKubFs1NvA21E2Oku2WiQF-mb6fi0mV8lcU4n7yq7ZVoJTl_hwNzRTeRdpy2nMMF2ejYTetqt2KY48NioKu3E8uR4b&__tn__=-UC%2CP-y-R За УКРАЇНУ !!! СТРАТЕГІЯ ПЕРЕМОГИ !!! ·

Генерал-майор Дмитро Марченко завершив свою місію захисту Миколаєва, прикриття Одеського напряму й розгрому рашистів у Миколаївській області й здав повноваження. Завдяки його воєнному таланту й пасіонарності Миколаїв не повторив долю Херсона, а Одеса - постійно обстрілюваного Харкова чи й блокадного Маріуполя. Жителі півдня України добре знають, хто став їхнім захисником. Надіюся, що в головнокомандувача Залужного знайдеться для бойового генерала нове важливе місце для бойової звитяги.

А тепер про низьке. Фальсифіковані справи проти Марченка не закриті. Автори фейкових звинувачень не звільнені з органів і не заарештовані за умисні дії на користь москви. Улюбленець усіх любителів гламуру Кім так і не відважився публічно на всю країну подякувати репресованому генералу-герою, Зеленський не попросив пробачення в генерала за переслідування та не нагородив його за дійсно видатний подвиг.

Про це мають пам'ятати всі, для кого захисники наші ЗСУ, а не пустобрехи й зрадники.

https://www.facebook.com/groups/791328991720409/posts/1133183160868322/
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09.04.2022 14:49
+21
Ждём подтверждения!
"Появилась инфа, что под Изюмом ********* 59-й танковый полк скоторусской швали вместе с командиром".
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09.04.2022 14:44
+12
Почему Марченко убрали с Николаевщины? И куда?
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09.04.2022 14:45
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Ждём подтверждения!
"Появилась инфа, что под Изюмом ********* 59-й танковый полк скоторусской швали вместе с командиром".
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09.04.2022 14:44 Відповісти
Почему Марченко убрали с Николаевщины? И куда?
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09.04.2022 14:45 Відповісти
Я думаю, перевели туди, де зараз важче, і де потрібніший талант цього генерала.
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09.04.2022 14:50 Відповісти
военное положение. С какого хрена будут отчитываться
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09.04.2022 14:52 Відповісти
Генерал-майор Дмитро Марченко, якого ми усі разом викупили з застінків венедиктової, вже не командуе обороною Миколаєва, бо завдяки і йому Миколаєв це тил! Тепер і Кім справиться) Сподіваюсь, пан генерал отримавє від зеленського нагороду і оборонятиме Слов'янськ.
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09.04.2022 15:17 Відповісти
А Дмитрий Марченко где?
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09.04.2022 14:45 Відповісти
Готують заміну Залужному.
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09.04.2022 14:45 Відповісти
Oleksiy Goncharenko



@GoncharenkoUa

·
https://twitter.com/GoncharenkoUa/status/1512755236418564098 9 хв



Sorry, but I have to show you this. Look what the russian occupants did in the Trostyanets Mayor's office. New "Russian style" it's a toilet and bedroom in one room. https://twitter.com/hashtag/WARINUKRAINE?src=hashtag_click #WARINUKRAINE https://twitter.com/hashtag/RussiaInvadedUkraine?src=hashtag_click #RussiaInvadedUkraine https://twitter.com/hashtag/StopPutinNOW?src=hashtag_click #StopPutinNOW
https://twitter.com/GoncharenkoUa/status/1512755236418564098
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09.04.2022 14:46 Відповісти
Це так скоро хАрястович стане генералісімусом.
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09.04.2022 14:48 Відповісти
Аферистовичу лучше деньгами...
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09.04.2022 15:36 Відповісти
https://www.facebook.com/groups/791328991720409/?hoisted_section_header_type=recently_seen&multi_permalinks=1133183160868322&__cft__%5b0%5d=AZUjQ2gmIe5oyRgrUkTzl9tC7VflpD0kzzkr58Gfa3KVPf3CdrqoWKx8pLPwZhRRY8Bp02WNWf65Lj8Q7yXKetQ76S5-zGk_zYB2iKmS2F5rsUbnfuKmWm1ldWeH8GDKubFs1NvA21E2Oku2WiQF-mb6fi0mV8lcU4n7yq7ZVoJTl_hwNzRTeRdpy2nMMF2ejYTetqt2KY48NioKu3E8uR4b&__tn__=-UC%2CP-y-R За УКРАЇНУ !!! СТРАТЕГІЯ ПЕРЕМОГИ !!! ·

Генерал-майор Дмитро Марченко завершив свою місію захисту Миколаєва, прикриття Одеського напряму й розгрому рашистів у Миколаївській області й здав повноваження. Завдяки його воєнному таланту й пасіонарності Миколаїв не повторив долю Херсона, а Одеса - постійно обстрілюваного Харкова чи й блокадного Маріуполя. Жителі півдня України добре знають, хто став їхнім захисником. Надіюся, що в головнокомандувача Залужного знайдеться для бойового генерала нове важливе місце для бойової звитяги.

А тепер про низьке. Фальсифіковані справи проти Марченка не закриті. Автори фейкових звинувачень не звільнені з органів і не заарештовані за умисні дії на користь москви. Улюбленець усіх любителів гламуру Кім так і не відважився публічно на всю країну подякувати репресованому генералу-герою, Зеленський не попросив пробачення в генерала за переслідування та не нагородив його за дійсно видатний подвиг.

Про це мають пам'ятати всі, для кого захисники наші ЗСУ, а не пустобрехи й зрадники.

https://www.facebook.com/groups/791328991720409/posts/1133183160868322/
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09.04.2022 14:49 Відповісти
не бачу реальних бойових командирів
управлінці воюють краще за них, чи як?
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09.04.2022 14:51 Відповісти
А чого можна чекати від зеленої плісняви? Бойові офіцери для них-опозиція. Жополизи-оце діло.
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09.04.2022 15:17 Відповісти
При этом власти Грузии утверждают, что не способствуют фашистской России обходить санкции

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09.04.2022 14:52 Відповісти
а шо люсю на полкана обнесли?
вже нализав на енарал майора як мінімум....
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09.04.2022 14:57 Відповісти
Три "паркетника" в понимании клована вполне заслужили. А вот Залужный дерьмаку не нравится. Популярный очень. Самого "найвелычнишого" затмевает. Люська в истерике. Второй срок президентства в тумане. Короче,зелёный трэш набирает обороты по новой. И война-не помеха.🤦
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09.04.2022 15:15 Відповісти
отого бачите Тараса в посадці зі Стугною? - ото Герой Украіни!
зелені ідуть в асфальт.
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09.04.2022 15:39 Відповісти
якісь паркетні полковники
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09.04.2022 16:17 Відповісти
Дмитрові треба щиро подякувати. І, сподіваюся, Україна оцінить його вклад в захист півдня країни. Дуже хочу знати, що з генералом все гаразд. Справжній народний улюбленець.
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09.04.2022 16:31 Відповісти
https://www.facebook.com/kozemyaka?__cft__[0]=AZVUs_keO5LPSPhvYp8yJ2Qm0vTqWVeAWTBfL_aEsaV7P_YrbMTBOvG_qAmQsGy9XottVjfr5_odao4W7czZVs6nofiI8iRxhsFZ1FzZPX6fmfRdAWZSIit1qxBqIBndv_hj3I-rZd0_g1QdQRZbYb4v&__tn__=-UC%2CP-R Konstantin Kozemyaka





А тепер уважно слідкуємо за руками.
- Заступник Єрмака Кирило Тимошенко запропонував і ідея відключити від цифрового мовлення опозиційні телеканали 5-й, Еспресо, Прямий - проходить на ура.
- Генерал Дмитро Марченко більше не керує обороною Миколаївщини (спасибо дурачок - на держи значок) і замість нього тепер ставлять племінника Литвина Лєщінського, який отримує нє за *** звання бригадного генерала і ще будучи командиром 24-ї бригади на Одещині мав репутацію регіонального очільника контрабанди.
- Арахамія приїжджає на Чернігівщину, де на зустрічі з військовими ставить їх перед фактом, як очолювана ним група переговорників шукає компроміси з російськими фашистами, щоб зійтися десь "посередині".
- радник Єрмака Арестович раптом вирішив повідомити суспільству, що війною керує Президент, а Залужний всього-навсього виконує його накази. Ну, тут я так розумію Олексія обуяли ревнощі до Залужного і бажання лизнити дупу Зеленському.
- Те, як на Львівщині ДБР щімить волонтерів, що везуть з-за кордону гуманітарну, це взагалі окрема історія.
- Про живучість зрадників і корупціонерів в ОП і РНБО - всі ці демченки-козаки - це теж не може не насторожувати.

Отже, я так розумію, шобло клерків в ОП вирішили, що перемога вже у нас в кишені і пора починати активно працювати над приватизацією цієї перемоги. Ой, хлопці, не поспішайте, ще попереду багато битв і втрат (звичайно ж не ваших). Ще встигнуте ******** гроші "плану Маршала", але поки що "не на часі".
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09.04.2022 16:32 Відповісти
"На моє життя найбліше вплинули два фільми: "Доґвіль" Ларса фон Трієра і "Слуга Народу". Причому останній я навіть не дивився." (с)
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09.04.2022 17:23 Відповісти
Не, ну нормально. В на масквабаде посадили начальника разведки, а у нас и СБУ и начальника разведки повысили за нежданчик. Кажется и Люсе присвоили. За "не предупредили что бы живые не создавали заторы, мёртвые не мешают технике."
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09.04.2022 18:28 Відповісти
Те, що генерал заміщаний у дуже скандальній справі про бракованим бронежелетам, це не проста справа! Це життя тисячі бійців ЗСУ, якщо немає участі генерала в цій справі, отже, треба довести в суді. А навпаки, президент не може ставити під удар бійців ЗСУ, щоб їх зрадили ще раз. Питання, що кричало з бандою Порошенка, в якій перебував і Марченко і Свинарчук, який досі не покараний за свій злочин.
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18.06.2022 14:58 Відповісти
 
 