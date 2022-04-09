Зеленський присвоїв звання бригадного генерала трьом полковникам ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання бригадного генерала трьом полковникам українських Збройних сил.
Про це йдеться в указі №222/2022, оприлюдненому на офіційному сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Присвоїти військове звання бригадного генерала:
полковнику ГРОМОВУ Олексію Олексійовичу – заступнику начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України;
полковнику КОВАЛЕНКУ Олексію Олександровичу – начальнику Центрального управління зв’язку та кіберборотьби Генерального штабу Збройних Сил України;
полковнику ОСТРЯНСЬКОМУ Євгенію Вікторовичу – начальнику Головного управління оборонного планування Генерального штабу Збройних Сил України", - йдеться в тексті указу.
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@GoncharenkoUa
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Sorry, but I have to show you this. Look what the russian occupants did in the Trostyanets Mayor's office. New "Russian style" it's a toilet and bedroom in one room. https://twitter.com/hashtag/WARINUKRAINE?src=hashtag_click #WARINUKRAINE https://twitter.com/hashtag/RussiaInvadedUkraine?src=hashtag_click #RussiaInvadedUkraine https://twitter.com/hashtag/StopPutinNOW?src=hashtag_click #StopPutinNOW
https://twitter.com/GoncharenkoUa/status/1512755236418564098
Генерал-майор Дмитро Марченко завершив свою місію захисту Миколаєва, прикриття Одеського напряму й розгрому рашистів у Миколаївській області й здав повноваження. Завдяки його воєнному таланту й пасіонарності Миколаїв не повторив долю Херсона, а Одеса - постійно обстрілюваного Харкова чи й блокадного Маріуполя. Жителі півдня України добре знають, хто став їхнім захисником. Надіюся, що в головнокомандувача Залужного знайдеться для бойового генерала нове важливе місце для бойової звитяги.
А тепер про низьке. Фальсифіковані справи проти Марченка не закриті. Автори фейкових звинувачень не звільнені з органів і не заарештовані за умисні дії на користь москви. Улюбленець усіх любителів гламуру Кім так і не відважився публічно на всю країну подякувати репресованому генералу-герою, Зеленський не попросив пробачення в генерала за переслідування та не нагородив його за дійсно видатний подвиг.
Про це мають пам'ятати всі, для кого захисники наші ЗСУ, а не пустобрехи й зрадники.
https://www.facebook.com/groups/791328991720409/posts/1133183160868322/
управлінці воюють краще за них, чи як?
вже нализав на енарал майора як мінімум....
зелені ідуть в асфальт.
А тепер уважно слідкуємо за руками.
- Заступник Єрмака Кирило Тимошенко запропонував і ідея відключити від цифрового мовлення опозиційні телеканали 5-й, Еспресо, Прямий - проходить на ура.
- Генерал Дмитро Марченко більше не керує обороною Миколаївщини (спасибо дурачок - на держи значок) і замість нього тепер ставлять племінника Литвина Лєщінського, який отримує нє за *** звання бригадного генерала і ще будучи командиром 24-ї бригади на Одещині мав репутацію регіонального очільника контрабанди.
- Арахамія приїжджає на Чернігівщину, де на зустрічі з військовими ставить їх перед фактом, як очолювана ним група переговорників шукає компроміси з російськими фашистами, щоб зійтися десь "посередині".
- радник Єрмака Арестович раптом вирішив повідомити суспільству, що війною керує Президент, а Залужний всього-навсього виконує його накази. Ну, тут я так розумію Олексія обуяли ревнощі до Залужного і бажання лизнити дупу Зеленському.
- Те, як на Львівщині ДБР щімить волонтерів, що везуть з-за кордону гуманітарну, це взагалі окрема історія.
- Про живучість зрадників і корупціонерів в ОП і РНБО - всі ці демченки-козаки - це теж не може не насторожувати.
Отже, я так розумію, шобло клерків в ОП вирішили, що перемога вже у нас в кишені і пора починати активно працювати над приватизацією цієї перемоги. Ой, хлопці, не поспішайте, ще попереду багато битв і втрат (звичайно ж не ваших). Ще встигнуте ******** гроші "плану Маршала", але поки що "не на часі".