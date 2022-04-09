Зеленський присвоїв звання бригадного генерала трьом полковникам ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання бригадного генерала трьом полковникам українських Збройних сил.

Про це йдеться в указі №222/2022, оприлюдненому на офіційному сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Присвоїти військове звання бригадного генерала:

полковнику ГРОМОВУ Олексію Олексійовичу – заступнику начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України;

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полковнику КОВАЛЕНКУ Олексію Олександровичу – начальнику Центрального управління зв’язку та кіберборотьби Генерального штабу Збройних Сил України;

полковнику ОСТРЯНСЬКОМУ Євгенію Вікторовичу – начальнику Головного управління оборонного планування Генерального штабу Збройних Сил України", - йдеться в тексті указу.