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"Зеленський керує ЗСУ, без нього Залужний не може провести ні однієї операції", - радник Офісу Президента
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович відверто обурений тим, що в соцмережах багато людей, надто дівчат, висловлюють захоплення головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, забуваючи про те, що є ще верховний головнокомандувач.
Про це Арестович пише в коментарях під своїм постом у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Потрібно називати речі своїми іменами. Надто багато зображують цнотливих, "ах, Залужний, ах, ЗСУ", вдаючи, що не існує Верховного головнокомандувача, без прямого розпорядження якого ні Залужний, ні ЗСУ не можуть провести ні однієї операції...Зеленський керує ЗСУ і всіма Силами оборони. Вибачайте, так вийшло", - написав Арестович.
Топ коментарі
+206 Привет
показати весь коментар08.04.2022 17:25
+131 Garry Grant
показати весь коментар08.04.2022 17:25
+105 ятутсовсемрядом
показати весь коментар08.04.2022 17:29
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Будь ласка, зачекайте...
Гарний жарт. Хто режисер, квартал 95? В цю складну годину такі жарти від Люсі дійсно веселять.
Скажите, а только меня одного начало тошнить от Арестовича, его цинизма, глупых шуток и неприкрытого нарциссизма?
Мы - нация героев и умных людей, а не потребителей пропагандистского унылого г@вна.
Навіщо він так з бідним втомленим клоуном?
Когда неделю назад Т. Чорновол написал что ОПшку раздражает героизация военных на прямом и эспрессо, а его ручной марафон военных почти не показывает, про себя подумал, та маячня, художественное преувеличение гуманитария.
После Люсиного высера я понял что у них реально печет.
В общем Тарасик очередной раз оказался более осведомлённым во внутриполитической возне чем мне казалось.
Ну а то что для ОПшки рейтинги всегда выше ситуации, вроде как и не новость, но меня всё равно плавит этот цинизм.
І дякую моєму земляку Валерію Залужному. І решті командирів.
І ЗСУ.
І всім Захисникам.
ТерОбороні
НацГварції, СБУ, поліції, ДСНС.
Ваша *оп-а в цей перелік не входить. І нехай не здумає лізти у військові справи.
1.Розминка
2.Домашнє завдання
3.Конкурс
капітанівгенералісімусів
4.Музичний конкурс