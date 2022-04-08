УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16882 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
90 372 534
війна (56913) Зеленський (17531) ЗСУ (5781) Залужний (630) Арестович Олексій (373)

"Зеленський керує ЗСУ, без нього Залужний не може провести ні однієї операції", - радник Офісу Президента

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський,залужний

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович відверто обурений тим, що в соцмережах багато людей, надто дівчат, висловлюють захоплення головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, забуваючи про те, що є ще верховний головнокомандувач.

Про це Арестович пише в коментарях під своїм постом у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Потрібно називати речі своїми іменами. Надто багато зображують цнотливих, "ах, Залужний, ах, ЗСУ", вдаючи, що не існує Верховного головнокомандувача, без прямого розпорядження якого ні Залужний, ні ЗСУ не можуть провести ні однієї операції...Зеленський керує ЗСУ і всіма Силами оборони. Вибачайте, так вийшло", - написав Арестович. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада заздалегідь не оголосила про напад РФ, бо біженці заблокували б рух і їх довелося б розстрілювати танками, - Арестович

Зеленський керує ЗСУ, без нього Залужний не може провести ні однієї операції, - радник Офісу Президента 01

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+206
Люся хватит лизать...а то зеля срать не сможет...а он нам до победы нужен живым...
показати весь коментар
08.04.2022 17:25
+131
У Люськи походу титановый язык. Так лизать-это мощно. Ужас,какое ничтожество.🤦
показати весь коментар
08.04.2022 17:25
+105
пьяна люся роту не хозяйка
показати весь коментар
08.04.2022 17:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 6 з 6
офигеть..... Арестович, ты "НОЛЬ" теперь.......
показати весь коментар
08.04.2022 20:11 Відповісти
А чого відключив коментарі у фейсбуці? Йому б , п.дару, там насипали б.
показати весь коментар
08.04.2022 20:17 Відповісти
Дебіл. Не про Зеленського треба думати , а про Україну. Як би Зеленський керував ЗСУ, то справи були б кепські. На наше щастя Зеленський розуміє що керувати повинні Залужний та інші військові. Кожен зараз робить свою справу, військові б'ють фашиську нечість, Зеленський своїм талантом оратора спонукає зажирілу Європу прокинутися. А Арестовичу треба навчитися хоч елементарно думати.
показати весь коментар
08.04.2022 20:17 Відповісти
Залужний рулить! Зеленський без нього п-ф-ф-ф
показати весь коментар
08.04.2022 20:24 Відповісти
Я Начальник, ти Дурень, ти Начальник, я Дурень. Люся забувається. Зеленський має робити свою роботу, а ЗСУ свою. Зеленський підписує те, що дає йому ГенШтаб. Не буде ГенШтаба, буде ПЗДЦ.
показати весь коментар
08.04.2022 20:26 Відповісти


Гарний жарт. Хто режисер, квартал 95? В цю складну годину такі жарти від Люсі дійсно веселять.
показати весь коментар
08.04.2022 20:27 Відповісти
Борис Филатов:

Скажите, а только меня одного начало тошнить от Арестовича, его цинизма, глупых шуток и неприкрытого нарциссизма?

Мы - нация героев и умных людей, а не потребителей пропагандистского унылого г@вна.
показати весь коментар
08.04.2022 20:30 Відповісти
Аналогічно...
показати весь коментар
09.04.2022 09:28 Відповісти
Підтримую на 100 відсотків
показати весь коментар
09.04.2022 15:56 Відповісти
Кончеглот) Пан Залужний маэ набити йому пику
показати весь коментар
08.04.2022 20:37 Відповісти
Це було жорстко, тим більш у відношенні до безпосореднього начальніка.
Навіщо він так з бідним втомленим клоуном?
показати весь коментар
08.04.2022 20:40 Відповісти
Неужели он сам не понимает, как глупо и нелепо звучит то, что он высрал? Для смеху, что ли?
показати весь коментар
08.04.2022 21:37 Відповісти
Уберите "это" с телевизора....
показати весь коментар
08.04.2022 21:39 Відповісти
Hawthorn Healing

Когда неделю назад Т. Чорновол написал что ОПшку раздражает героизация военных на прямом и эспрессо, а его ручной марафон военных почти не показывает, про себя подумал, та маячня, художественное преувеличение гуманитария.

После Люсиного высера я понял что у них реально печет.

В общем Тарасик очередной раз оказался более осведомлённым во внутриполитической возне чем мне казалось.
Ну а то что для ОПшки рейтинги всегда выше ситуации, вроде как и не новость, но меня всё равно плавит этот цинизм.
показати весь коментар
08.04.2022 21:55 Відповісти
Думаю, что после вагнергейта, были сделаны правильные выводы, и зеля об операциях узнает после того, как арестович прочитает о них на "цензоре" и в максимально упрощенной форме перескажет зеленскому.
показати весь коментар
08.04.2022 22:36 Відповісти
Що, типу коли рашисти кудись просунулись чи нанесли ракетний удар, це на мові арестовіча для зе буде - "ані всєх бамбілі", а якщо наші вдало заспокоїли орків, то це на цій "мові" буде - "ані проста пєрєсталі стрєлять"?
показати весь коментар
09.04.2022 05:38 Відповісти
що *****? цей курдупель керує ЗСУ? воно навіть кварталом не керувало,там був для цього гендиректор,у люськи я бачу зовсім фляга засвистіла...
показати весь коментар
08.04.2022 23:18 Відповісти
Паскудно то, что Люся не компометирует ОП, а выполняет его идиотские директивы... Поэтому Люся прав..Когда вы называете его дебилом - не справедливо забывать о тех , кому он служит... А - ежели служит..не выгнан..значит начальству нравится..Так кто дебил ?
показати весь коментар
08.04.2022 23:53 Відповісти
Тобто, в разі будь-яких "пройо6ів" будемо знати: Зеленський заважав Залужному виконувати тому свої обов'язки. Спасіба "афєрістовічу" - підказав.
показати весь коментар
09.04.2022 00:10 Відповісти
"Галантерейщик и кардинал это сила" так по твоему Люся?
показати весь коментар
09.04.2022 00:27 Відповісти
Таварісчь Арєстовічь, я теж належу до тих, про кого ви так зневажливо написали.

І дякую моєму земляку Валерію Залужному. І решті командирів.
І ЗСУ.
І всім Захисникам.
ТерОбороні
НацГварції, СБУ, поліції, ДСНС.

Ваша *оп-а в цей перелік не входить. І нехай не здумає лізти у військові справи.
показати весь коментар
09.04.2022 01:43 Відповісти
Холодное лето 53-го. В чистом виде. Не заходите на государственную пристань
показати весь коментар
09.04.2022 03:00 Відповісти
Люся!думай хоч інколи над тим що верзеш
показати весь коментар
09.04.2022 06:19 Відповісти
це нове дно
показати весь коментар
09.04.2022 07:04 Відповісти
Люся, привіт, як язик, ще не стерся о зесраку
показати весь коментар
09.04.2022 15:53 Відповісти
Так вот за что Люси дали очередное звание, за его п....., А ты хорошенько подумай что тебя ждет после окончания войны, ой Люся Люся!!!!!?
показати весь коментар
09.04.2022 17:16 Відповісти
люсі треба зашити рота, по порве його об сразу зелі
показати весь коментар
09.04.2022 17:21 Відповісти
операціїї, які Зеленський може підказати Залужному:
1.Розминка
2.Домашнє завдання
3.Конкурс капітанів генералісімусів
4.Музичний конкурс
показати весь коментар
10.04.2022 22:33 Відповісти
Я смотрю в последнее время кто-то очень старается рассорить армию и верхушку .. правильно кто-то из рашки сказал " сделайте шаг назад и они сами себя поубивают .
показати весь коментар
11.04.2022 00:42 Відповісти
Сраколизи нам ліплять кім чен іра?
показати весь коментар
11.04.2022 02:05 Відповісти
Четырежди уклонист и гермафродит рулят.Да,сильна потуга.
показати весь коментар
28.07.2022 18:23 Відповісти
Сторінка 6 з 6
 
 